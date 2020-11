Recensione Suunto 7: mix fra smartwatch e sportwatch

È sempre difficile, in fase di acquisto, scegliere se acquistare uno smartwatch dotato di assistente vocale e funzioni smart avanzate o se puntare ad uno sportwatch in grado di seguirci meglio nel corso delle nostre giornate e degli allenamenti. Suunto con iSuunto 7 prova a realizzare un orologio che in grado di unire tutte le funzionalità di uno smartwatch con WearOS alle caratteristiche di uno sportwatch. Dopo due settimane di utilizzo e di test, vi presento la recensione di Suunto 7. Suunto 7, Smartwatch Versatile per Molteplici attività Sportive e Wear OS by Google Unisex Adulto,...

Videorecensione di Suunto 7

Confezione

La scatola si presenta come un piccolo cubo al cui interno è posizionata una dotazione classica: smartwatch, base di ricarica proprietaria con porta USB ed un po’ di manualistica.

Il contenuto è quello classico ed è sufficiente per godersi il dispositivo senza dover acquistare altri prodotti. Visto il prezzo di vendita si poteva pensare di inserire un cinturino aggiuntivo.

Design e costruzione

Suunto 7 ha uno stile sportivo, ma è in grado di abbinarsi bene anche a chi ha un abbigliamento più formale. Le linee sono moderne e dotate di uno stile accattivante che si caratterizza per le 4 tacche sui vertici dello schermo. Queste ultime tornando utili per dare carattere all’orologio e per difendere al meglio lo schermo in Gorilla Glass. La corona (fissa) e i 4 pulsanti fisici sono realizzati in acciaio inossidabile con effetto lucido, la cassa invece è in poliammide rinforzata con fibra vetro. Nella parte interna trovano posto i sensori per i classici sensori per il battito cardiaco ed i pin magnetici per la ricarica della batteria. Suunto 9 è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e può essere quindi utilizzato anche per il nuoto.

Il cinturino in silicone da 24 mm è disponibile in diverse colorazioni ed è ben realizzato, comodo e molto resistente. La parte interna è comoda e morbida e risulta sempre piacevole da indossare, anche durante le sessioni di sport più intense. L’esterno è caratterizzato da una trama rigata obliqua che accentua il look sportivo dell’orologio.

Nel complesso la qualità costruttiva è eccellente. Suunto 7 con i suoi 50 mm di diametro e i 15,3 mm di spessore e il peso di 70 grammi è uno smartwatch dotato di un’ottima ergonomia. É un orologio comodo da indossare e l’effetto padellone è scongiurato grazie alla forma attenta e ben studiata. L’ho indossato anche di notte, per abitudine nonostante non tracci il sonno, e devo dire di non aver mai avuto problemi o fastidi.

Hardware

Il software dell’orologio è mosso da un processore Snapdragon Wear 3100 in grado di performare bene e di rendere app e interfaccia sempre scorrevoli ed agevoli da utilizzare. A questo si affiancano 8 GB di memoria interna da utilizzare per app e musica.

Il comparto connessioni è completo grazie alla presenza di WiFi, Bluetooth Smart ed NFC. La connessione con lo smartphone risulta sempre stabile e precisa e questo consente di avere notifiche in tempo reale e dati sempre aggiornati sui due dispositivi. Il chip NFC torna comodo per i pagamenti contactless, una presenza indispensabile per un vero smartwatch.

Ottimo il comparto sensori con GPS, Glonass, Qzss e Beidu ed altimetro barometrico che lavorano in combinata e permettono di raccogliere dati completi e dettagliati senza mai sbagliare un colpo.

Decisamente meno bene, ed un unico difetto hardware, è la precisione del sensore per il battito cardiaco PPG che tende a sovrastimare i dati nella fase iniziale degli allenamenti. Questo dettaglio va valutato attentamente: per chi cerca uno smartwatch vero e proprio molto probabilmente lo considererà molto probabilmente un difetto minore o accettabile, chi cerca uno sportwatch preciso ed in grado di fornire utili indicazioni sulla fascia cardio durante gli allenamenti potrebbe invece essere costretto a dover scegliere altro.

Display

Lo schermo è uno dei punti di forza di Suunto 7 grazie ad un eccellente pannello AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione da 454 x 454 pixel ed una luminosità massima di circa 1000 nits. Lo schermo è davvero ben realizzato e si presenta con colori accesi e brillanti che lo rendono molto piacevole da utilizzare. La leggibilità sotto la luce diretta del sole è sempre perfetta. Il funzionamento dell’always-on display e le differenti watchfaces lo rendono molto piacevole dal punto di vista estetico e ci consentono sempre di avere l’ora a nostra disposizione.

Il funzionamento della rotazione del polso per l’attivazione della watchfaces principale funziona bene ed altrettanto buono è il funzionamento del touch screen. Va precisato che l’orologio risulta sempre utilizzabile anche con le mani bagnate o i guanti grazie ai pulsanti fisici.

Software ed app

Per utilizzare al meglio tutte le funzionalità di Suunto 7 è necessario scaricare 3 differenti applicazioni sul proprio smartphone: WearOS, Suunto e Fit.

Le 3 app in combinata ci permettono una gestione completissima dello smartwatch e ci danno accesso a tutti i dati raccolti con precisione e profondità. WearOS ci permette una gestione completa del software dello smartwatch e ci consente una personalizzazione completa di moltissimi aspetti. Fit raccoglie i nostri dati giornalieri con un diario completo di tutte le informazioni relative ad ogni nostro spostamento ed allenamento. Suunto racchiude tutte le funzionalità dedicate allo sport e ci permette di controllare dati e statistiche, creare e gestire itinerari personalizzati e personalizzare le modalità di allenamento.

Il software dell’orologio, basato su WearOS di Google, gira bene ed è sempre fluido, anche se risulta più spartano rispetto alla profondità e al livello di dettaglio offerto da Apple Watch. Le funzionalità sono complete, le notifiche arrivano su schermo ed è facile rispondere e gestire il tutto grazie all’assistente vocale ed alla presenza del microfono. Direttamente dal polso è possibile gestire tutti gli aspetti dello smartwatch e far partire le attività di allenamento fra le 70 modalità disponibili.

É possibile fare sport lasciando a casa lo smartphone. Suunto 7 grazie al GPS e alle mappe offline (per 50 km di raggio) è assolutamente autonomo ed in grado di tener traccia di tutto e di guidarci lungo strade e sentieri e di riportarci a casa senza il bisogno di una connessione. Le sessioni di allenamento possono anche essere sincronizzate con Strava, Endomondo e Trainingpeaks.

Unica pecca è la mancanza del rilevamento dei dati sul sonno. Manca proprio la funzionalità e per un device di questa fascia è una mancanza grave.

É possibile collegare delle cuffie vie Bluetooth per portare sempre con se la propria musica. Non è però possibile sfruttare accessori di terze parti per il rilevamento dei dati fisici.

Chiudo la parte software con i complimenti a Suunto per la watchface Heatmap che mostra strade, vie, sentieri e piste ciclabili più battuti attorno a noi creando una mappa di calore virtuale della zona attorno a noi.

Batteria ed autonomia

La batteria di Suunto 7 è più che sufficiente per arrivare alla fine della giornata con una buona autonomia residua. La batteria basta per coprire giornate stress con tante notifiche e chiamate ed un paio di ore di allenamento con GPS attivo senza avere il pensiero di non arrivare a sera con l’orologio acceso. Con un uso più blando, magari senza il GPS o con poche notifiche, si riescono a coprire i due giorni di utilizzo, a patto però di spegnerlo di notte.

Indossarlo la notte è comodo per sapere l’ora in caso di bisogno, ma visto che non traccia il sonno il mio consiglio è quello di spegnerlo e lasciarlo sul comodino e sfruttare la notte per ricaricarlo.

Prezzo

Suunto 7 viene venduto a 429 euro, un prezzo elevato ma che ci consente di acquistare uno smartwatch completo di moltissime delle funzionalità da sportwatch. Il prezzo è alto, in linea con Apple Watch, e molto probabilmente è la cifra che si deve pagare per avere uno dei migliori smartwatch WearOS oggi disponibili.

Conclusioni

Suunto 7 è uno dei migliori smartwatch con WearOS

Suunto 7 è molto probabilmente uno dei migliori smartwatch con WearOS disponibili nel 2020. É un prodotto completo, ben realizzato e con un ottimo display ed in grado di fornire moltissime funzionalità anche a chi cerca uno sportwatch completo. Peccato per alcuni piccoli difetti (mancanza del sonno e sensore del battito impreciso), senza questi piccoli problemi sarebbe stato quasi perfetto.

Discorso a parte va fatto per WearOS che non è ancora qualitativamente paragonabile alla concorrenza (Apple).

Immagini di Suunto 7