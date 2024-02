Recensione Realme C67: sembra un top di gamma, ma costa 199€

Ho usato per più di una settimana il nuovo Realme C67 e in questa recensione ti racconto com’è andata la mia esperienza d’uso, come va la fotocamera da 108 MP e vediamo, soprattutto, se vale la pena acquistare questo device appena presentato che può contare su caratteristiche interessanti ed un bel design.

Videorecensione in 1 minuto: il migliore smartphone da 199 euro?

Design e costruzione di buona qualità

Iniziamo questa recensione di Realme C67 parlando della costruzione e del design, aspetti che solitamente vengono messi spesso in secondo piano negli smartphone di fascia bassa.

Il Realme C67 può contare su un design fresco ed azzeccato che combina l’ormai classica cornice squadrata ed una back cover colorata caratterizzata da una texture ruvida che crea piacevoli effetti di luce e che rende rende lo smartphone di Realme bello alla vista e piacevole al tatto. Molto piacevole anche il design del blocco fotografico che le due ottiche contornate da due ghiere. La costruzione in plastica risulta poi di buona qualità ed è impreziosita dalla certificazione IP54 che assicura una buona resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

La backcover ruvida aiuta a migliorare l’ergonomia, parliamo di un telefono abbastanza grande (164,6 x 75,4 mm x 7,59 mm, 185 grammi) che si riesce ad impugnare saldamente, anche grazie allo spessore ridotto, e che si lascia usare senza particolari problemi con una sola mano.

Sulla cornice sono disposti i classici elementi, fra cui spicca il jack audio per le cuffie e il tasto laterale dotato di un preciso e veloce sensore per lo sblocco tramite impronta digitale.

Come sono le caratteristiche tecniche – Hardware

Nonostante la natura economica, Realme C67 può contare su un buon comparto hardware, composto da processore Snapdragon 685 6n 2,8 GHz, GPU Adreno 610, 6 o 8 GB di RAM espandibile virtuale di ulteriori 8 GB e 128 o 256 GB di memoria interna espandibile tramite lo slot che permette di ospitare una microSD e due NanoSIM.

L’hardware è più che sufficiente per offrire prestazioni solide nell’utilizzo quotidiano e consente di usare senza lag o rallentamenti le app di social, messaggistica e navigazione, ma anche in gaming, con qualche limite in termini di fps e qualità, si riescono ad ottenere delle perfomance soddisfacenti.

Al buon hardware si aggiungono connessione 4G, un valido sistema di posizionamento GPS, un chip NFC a 360° ed uno speaker stereo di buona qualità, perfetto per vedere un film o ascoltare un po’ di musica quando non si ha la possibilità di collegare le cuffie la jack audio da 3,5mm o di sfruttare una cassa Bluetooth.

Come va lo schermo – Display

Uno dei punti di forza di Realme C67 da 6,72 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), una frequenza di aggiornamento a 90 Hz ed una luminosità di picco di 950 nits.

Il display, nonostante le cornici pronunciate e non simmetriche, si comporta molto bene nell’utilizzo quotidiano e può contare su una buona taratura dei colori, una discreta leggibilità sotto la luce diretta del sole ed una ottima fluidità grazie al buon refresh a 90 Hz.

Un punto di differenziazione rispetto ai competitor della stessa fascia di prezzo è l’intelligente integrazione software del foro della fotocamera che, come visto lo scorso anno con Realme C55, viene sfruttato per la visualizzazione delle notifiche e di molte funzionalità del sistema operativo, in stile Dynamic Island di iPhone.

Come scatta le foto – Fotocamera

Realme C67 può vantare anche su un altro punto di forza: la sua fotocamera. L’ottica principale da 108 MP con apertura f/1,75 e FOV 84° si differenzia dalla massa per un’ottima qualità fotografica e per un zoom 3X in-sensor che permette di effettuare un zoom fisico senza perdere qualità e di ottenere una modalità ritratto con una maggiore profondità.

La fotocamera di Realme C67 scatta foto di buona qualità e caratterizzate da un intelligente bilanciamento dei colori, un punto di bianco corretto e da un basso livello di rumore, anche in condizioni di scatto difficili. I 108 MP, abbinati al buon software e alle tante modalità disponibili, ci permettono quindi di fare belle foto con ogni condizione di luce e ci regalano scatti vividi e ricchi di dettagli.

Si comporta bene anche nei video, registrabili a 1080 30 fps, grazie alla presenza della stabilizzazione ottica EIS che dona stabilità ai video registrati in movimento.

Solo sufficiente, invece, la fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2,05 che scatta selfie di qualità accettabile.

Come va – Esperienza d’uso e software

Nell’utilizzo quotidiano è necessario ricordarsi che abbiamo fra le mani un device di fascia bassa, ma Realme C67, grazie al discreto hardware, riesce ad offrire prestazioni convincenti e si lascia usare senza problemi, rallentamenti eccessi e lag.

Nell’uso standard del telefono riusciamo ad avere un’esperienza fluida e godibile con le app più diffuse, penso a social come TikTok, Instagram, WhatsApp, Chrome e app di streaming, funzionano molto bene, la qualità è sempre alta ed i tempi di caricamento contenuti. Anche in gaming non sfigura eccessivamente e si riesce a godersi una partitina nel tempo libero.

Ho apprezzato il software basato su Android 14, ci sono le classiche personalizzazioni della Realme UI, ma non ci sono bloatware e app preinstallate inutili. Sul sistema operativo troviamo quindi tutto quello che serve per godersi a pieno l’esperienza di Android, senza sgradite aggiunte.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 5000 mAh riusciamo ad affrontare giornate impegnative senza difficoltà, mentre con un utilizzo di base del telefono è ipotizzabile ricaricalo ogni due giorni sfruttando il caricatore veloce da 33W presente in confezione.

Quanto costa e vale la pena comprarlo? Prezzo e conclusioni

Realme C67 è disponibile in due varianti 6/128 e 8/256 vendute rispettivamente a 219 e 239 euro, ma in fase di lancio, fino al 12 febbraio, sarà possibile acquistarli scontati di 40 euro a 159 e 199 euro. Fra i due modelli, vista la poca differenza di prezzo, conviene sicuramente puntare sul modello da 8/256 che offre migliori prestazioni e tanta memoria in più.

Nel complesso Realme C67 è uno smartphone economico bello, ben costruito e che può contare su un bel display, una valida fotocamera da 108 MP e un’ottima batteria. Se avete un budget attorno ai 200/250 euro fateci un pensierino.

Immagini di Realme C67

Giudizio finale