Recensione Realme C55: ci serviva la Dynamic Island su Android?

Ho ricevuto il Realme C55 prima del day-one e l’ho usato per qualche giorno, l’idea era quella di pubblicare la recensione in concomitanza sul lancio sul mercato ma vari aspetti mi avevano lasciato perplesso e ne sarebbe uscita una recensione poco oggettiva. Ho quindi preferito prendermi qualche giorno in più per usarlo più a lungo e con maggiore calma in modo da poter portare qui sulle pagine di OutOfBit una recensione onesta e corretta di uno smartphone economico, viene venduto a soli 199 euro, che è stato difficile da valutare.

In questo articolo vi propongo quindi la mia recensione di Realme C55 dopo due settimane di utilizzo e cerchiamo di capire punti di forza e difetti del primo smartphone Android con Dynamic Island.

Videorecensione

Cosa c’è nella scatola – Confezione

Realme C55 arriva con la classica dotazione di accessori completa di casa Realme che comprende cavo di ricarica USB a USB-C, alimentatore rapido da 33W, cover semitrasparente in silicone e una pellicola già applicata sul vetro dello smartphone.

Com’è fatto – Costruzione, design ed ergonomia

Come abbiamo già visto su Realme C33, lo stile riprende le linee squadrate degli iPhone che sembrano andare per la maggiore in questi ultimi anni. Prendendo fra le mani Realme C55 ci si rende conto di impugnare un device da 199 euro, i materiali plastici utilizzati sono leggerini e si sente l’economicità della costruzione che non è a livello di prodotti di fascia superiore, soprattutto riguardo al tasto di accensione con sensore delle impronte che risulta un po’ ballerino. Nel complesso la qualità costruttiva è comunque sufficiente e in linea con i prodotti concorrenti.

Mi è piaciuto il design semplice e pulito con la back cover che ha una bella trama in simil metallo spazzolato molto piacevole. Il resto del design è abbastanza classico con bordi squadrati ed un grosso blocco fotografico che ospita la doppia ottica.

Realme C55 è uno smartphone abbastanza grande, parliamo di 165.6 x 75.9, ma lo spessore di 7,89 millimetri ed il peso di 189 grammi riescono ad offrire una ergonomia buona ed un utilizzabilità ad una mano sufficiente.

Come sono le specifiche tecniche – Hardware e connettività

La scheda tecnica di Realme C55 è quella di uno smartphone economico ed è in linea con prezzo di vendita di 200 euro: processore Helio G88 e due tagli di memoria 6/128 e 8/256 GB con la possibilità di espandere la memoria tramite microSD.

La connettività è particolarmente completa con Dual SIM 4G, Bluetooth 5.2, NFC con doppia antenna e jack audio da 3,5 mm. Si rinuncia solamente a due aspetti: uscita video e 5G, direi sicuramente mancanze più che accettabili in questa fascia di prezzo.

Non particolarmente brillante il comparto audio che riesce comunque a riprodurre musica e audio con qualità e volume sufficienti.

Lo sblocco del telefono può essere fatto tramite riconoscimento del volto, effettuato tramite la fotocamera frontale e che funziona solo in condizioni di buona luce, e con impronta digitale sfruttando il tasto laterale. Lo sblocco tramite impronta è abbastanza preciso e mediamente rapido, non è un fulmine ma fa bene il suo dovere.

Com’è lo schermo di Realme C55 – Display

Il display di Realme C55 è un pannello LCD IPS da 6,72 pollici con una risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) ed una luminosità di picco discreta che arriva a 680 nits. A fare la differenza, oltre alla buona risoluzione che è superiore a quella di molti prodotti concorrenti, è il refresh rate a 90 Hz che riesce a garantire una buona fluidità ed un utilizzo piacevole nel quotidiano e nella visione di contenuti.

Lo schermo LCD ha dei colori ben tarati ed una leggibilità sotto la luce diretta del sole sufficiente, si riesce quindi ad usare senza particolari problemi in ogni condizione di luce. Manca l’always-on, assenza sicuramente accettabile in uno smartphone da 200 euro.

Come scatta le foto – Fotocamera

Il vero punto di forza di Realme C55 è la fotocamera posteriore composta da un’ottica principale da 64 megapixel con sensore da 1/2° e apertura f/1.79 e da un sensore di profondità da 2 megapixel.

La fotocamera si comporta decisamente bene ed è superiore rispetto a quasi tutti i prodotti della stessa fascia di prezzo. Le foto scattate di giorno hanno un ottimo bilanciamento dei colori, poco rumore ed in generale sono scatti di buona qualità ed assolutamente godibili. L’unico difetto è un tempo di scatto non rapidissimo, passa sempre qualche istante fra il momento della pressione e lo scatto effettivo, niente di particolarmente problematico in ogni caso.

In condizioni di luce difficile o di notte la fotocamera soffre di più, ma andando ad utilizzare la modalità notte si fanno foto sufficienti e con un livello di dettaglio accettabile. Sufficiente anche la fotocamera frontale da 8 megapixel che ci regala dei selfie soddisfacenti.

Lato video riusciamo ad arrivare al Full HD a 60 fps, ma la stabilizzazione non è eccellente. I risultati migliorano passando ai 30 fps grazie ai quali si riesce ad ottenere una migliore qualità ed una stabilizzazione “più centrata”.

Foto scattate con Realme C55

Come va nell’utilizzo quotidiano – Esperienza d’uso e software

Il software di Realme C55 è basato Android 13 e Realme UI 4.0. L’interfaccia proprietaria porta con sé un buon numero di personalizzazioni, alcune anche interessanti, ma anche un gran numero di app preinstallate assolutamente non necessarie.

Nell’utilizzo quotidiano il sistema è generalmente stabile e non ci sono bug o problemi degni di nota. La fluidità però non è sempre garantita e capita spesso di avere qualche lag o rallentamento. Le app ed i giochi girano benone, anche qui qualche rallentamento c’è, ma niente di insopportabile. Le prestazioni sono quindi quelle di un telefono economico, funziona tutto benone ma non aspettatevi tempi di apertura istantanei e caricamenti veloci.

La trovata pubblicitaria di Realme per lanciare C55 è stata legata alla prima Dynamic Island (vista sugli iPhone 14) ad arrivare su Android col nome di Mini Capsula. L’idea è buona, peccato che al lato pratico l’unica animazione è legata alla ricarica dello smartphone e, ad essere sinceri, totalmente inutile. Vedremo come sarà sviluppata con i prossimi aggiornamenti.

Quanto dura la batteria – Autonomia

Un altro punto di forza di Realme C55 è sicuramente l’autonomia. Grazie alla batteria da 5.000 mAh, e al processore poco energivori, riusciamo ad usare il telefono tranquillamente per due giornate intere e in giornate stress si arriva sera con almeno il 35% di batteria residua.

Ottima la ricarica rapida a 33W che ci permette di caricare la batteria al 50% in 29 minuti e al 100% in un’ora e 15 minuti.

Quanto costa – Prezzo

Realme C55 viene venduto nel taglio 6/128 a 199 euro. Un prezzo sicuramente corretto per quanto offerto. Esiste anche una versione 8/256 che costa solamente 20 euro in più e che vi consiglio di acquistare se siete indecisi fra i due modelli, non tanto per la RAM quanto per la memoria interna raddoppiata.

Conclusioni – A chi lo consiglio

Realme C55 è uno smartphone economico onesto che ci mette a disposizione una fotocamera ottima ed una batteria infinita, schermo e prestazioni sono solo nella media, ma è difficile chiedere di più ad un telefono che viene venduto a 200 euro. Per il momento la Mini Capsula si è dimostrata essere solo una trovata pubblicitaria, staremo a vedere come evolverà nei prossimi mesi.

Mi sento di consigliare il C55 di Realme a chi cerca uno smartphone attorno ai 200 euro e vuole un telefono capace di fare ottime foto e capace di garantire un’ottima autonomia.

Foto di Realme C55

Giudizio finale