Recensione Realme C33: lo smartphone economico luccicante

Realme sta conquistando ampie fette di mercato e continua a sfornare ottimi prodotti in ogni fascia di prezzo. L’ultimo smartphone di Realme è il nuovo C33, un device economico venduto a 179 euro e in grado di offrire un design diverso dalla massa ed una buona fotocamera da 50 MP.

Ho usato per alcuni giorni il nuovo Realme C33 per poterne capire a meglio potenzialità, pregi e difetti. Lo analizziamo nella recensione completa.

Videorecensione

Confezione da smartphone economico

All’interno della scatola del Realme C33 troviamo la dotazione classica di accessori che comprende un caricatore USB da 10W ed un cavo USB-microUSB da usare per la ricarica.

Lo smartphone viene venduto con una pellicola già applicata sul display. Nella confezione purtroppo manca una cover che sarebbe stata apprezzata.

Solida costruzione e design luccicante

Lo stile ricorda vagamente quello degli ultimi iPhone con i bordi piatti e squadrati che rendono il design complessivamente piacevole. La costruzione è interamente in plastica, dettaglio che rende lo smartphone leggero e resistente ad eventuali cadute. Buone le dimensioni ed il peso, parliamo di soli 8,3 mm di spessore e 187 grammi. A far la differenza, sotto il punto di vista stilistico, sono la cover posteriore caratterizzata da un effetto lucido/glitterato e il doppio blocco fotografico, combinati questi due elementi riescono ad attirare l’attenzione e a donare un aspetto “premium” al prodotto.

La disposizione di tasti ed elementi costruttivi è classica: bilanciere del volume e tasto di accensione con sensore delle impronte sul lato destro, vano SIM sul lato sinistro e nella parte bassa jack audio da 3,5 mm, porta microUSB e speaker mono.

Hardware sufficiente

Sotto la scocca in plastica, Realme C33 monta un processore Unisoc T621 octa-core da 1,82 GHz, una GPU Mali G-57, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. La memoria interna è espandibile tramite microSD.

Lato hardware non possiamo aspettarci molto, ma le prestazioni nell’uso di base del telefono sono ampiamente sufficienti e ci permettono di messaggiare, navigare e passare del tempo fra social, streaming e gaming di base senza troppi pensieri.

La ricezione è buona e c’è il supporto del Dual SIM 4G e ci consente di effettuare chiamate di buona qualità. Il comparto audio non è esaltante, ma risulta comunque in grado di sparare musica a buon volume e con un dettaglio sufficiente.

Sul lato destro del Realme C33 troviamo il tasto fisico per l’accensione su cui è inserito anche il sensore per lo sblocco tramite impronte digitali, funziona bene, è preciso e ci permette di sbloccare il telefono in tempi rapidi. È possibile anche sfruttare la fotocamera frontale per lo sblocco tramite il riconoscimento del volto, con tutti i limiti di funzionamento legati alla mancanza di luce.

Ampio display

Lo schermo di Realme C33 è un LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e caratterizzato per colori ben tarati e con una luminosità sufficiente tale da renderlo sempre ben leggibile, anche in giornate soleggiate e in ambienti molto luminosi.

Nella parte alta dello schermo troviamo un notch a goccia vecchio stile che ospita la fotocamera frontale. Le cornici non hanno dimensioni esagerate e quella inferiore spicca per le maggiori dimensioni rispetto alle altre.

Valida fotocamera

Sul retro troviamo un doppio blocco fotografico dall’aspetto accattivante che ospita una fotocamera principale da 50 megapixel ed un’ottica secondaria da 2 megapixel utilizzata come supporto per la modalità ritratto.

La fotocamera riesce a fare effettivamente delle foto di buona qualità di giorno. Grazie al nuovo algoritmo CHDR e al supporto HDR e Ai, si ottengono scatti con colori ben bilanciati ed un livello di dettaglio soddisfacente. La pecca principale della fotocamera è la velocità di scatto, dopo il tap sullo schermo la fotocamera impiega sempre qualche istante per effettuare la foto, dettaglio tecnico importante e che potrebbe risultare penalizzante per le foto di soggetti in movimento. In tutte le altre occasioni, con una mano ferma, si possono però effettuare scatti interessanti.

Come naturale che sia, la qualità scende col calare della luce e, anche con la modalità notte, le foto risultano rumorose e poco dettagliate, ma comunque sufficienti in relazione al prezzo di vendita.

Non male la fotocamera frontale da 5 megapixel che consente di scattare selfie di buona qualità. Sufficienti anche i video a 1080p 30 fps che possono contare su una buona qualità e colori ben bilanciati. Manca la stabilizzazione ottica, serve quindi mano ferma o un cavalletto per avere risultati migliori.

Foto scattate con Realme C33

Software leggero

A bordo di Realme C33 c’è Android 12 con una versione alleggerita della Realme UI 3.0 chiamata S Edition. Il sistema operativo offre tutte le funzionalità classiche a cui siamo abituati, non ho notato mancanze degne di nota e tutto è al proprio posto. La Realme UI si conferma, anche nella sua versione light, una versione personalizzata di Android ben curata e ricca di funzionalità e piccole migliorie grafiche che rendono l’esperienza d’uso appagante.

L’utilizzo dello smartphone è abbastanza fluido ed agevole, si nota qualche rallentamento di tanto in tanto ed i tempi di apertura delle applicazioni più pesanti non sono certo istantanei. In generale però l’esperienza d’uso è da promuovere e si rivela adatta a chi fa un utilizzo basilare del proprio telefono fatto di navigazione, social e app di messaggistica.

Batteria ottima

Realme C33 monta una batteria da 5000 mAh che permette di avere una ottima autonomia complessiva. Durante la mia settimana di test sono sempre riuscito ad arrivare alla fine della seconda giornata di utilizzo senza problemi con un utilizzo intenso. La batteria è quindi in grado di offrire due giorni pieni di autonomia.

La ricarica avviene tramite la porta microUSB ed impiega un paio di ore per essere completata.

Conclusioni

Il nuovo Realme C33 si è dimostrato un solido smartphone economico capace di metterci a disposizione un design particolare, prestazioni sufficienti, una buona fotocamera ed una ottima autonomia. Il C33 è un telefono adatto a chi fa un utilizzo semplice del proprio telefono, fatto di messaggi e social principalmente, e che non ha pretese particolari in termini di prestazioni e resa fotografica.

Il modello 4/64 è in vendita dal 13 ottobre a 179 euro, il modello 4/128 a 199 euro. Nei primi giorni di lancio sarà possibile acquistare entrambi i modelli con uno sconto di 20 euro. Lo trovate sul sito di Unieuro e presso i più noti negozi di elettronica.

Immagini di Realme C33