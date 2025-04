Onesport OT16-2: Recensione della Bici Elettrica Pieghevole Stile Graziella

Ricordi la cara, vecchia Graziella? Quella sensazione di libertà, le gite spensierate… Se un po’ di nostalgia ti assale, preparati: la Onesport OT16-2 ti farà innamorare! Questa bici elettrica pieghevole riprende il design iconico e senza tempo della Graziella e lo aggiorna con un motore scattante, una batteria eccellente e tutta la praticità di una bici elettrica. L’ho messa alla prova con le prime giornate di sole primaverili e in questa recensione completa della Onesport OT16-2 ti svelo tutti i segreti di questa fat bike pieghevole: pregi, difetti, come va su strada e se vale la pena di acquistarla e capiamo se può guadagnarsi un posto tra le migliori fat bike elettriche pieghevoli economiche per la città o le vacanze. Sei pronto a scoprire se è la e-bike compatta che fa per te?

Offerta Attuale e Prezzo Scontato

Prima di immergerci nei dettagli, parliamo di portafoglio. La fat bike pieghevole Onesport OT16-2 è attualmente disponibile a un prezzo interessante: 699 euro utilizzando il codice sconto NNNIT10257 . Un prezzo decisamente competitivo per una bici elettrica con queste caratteristiche.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Videorecensione e prova su strada

Assemblaggio: Pronta in un Lampo!

Una delle prime cose che mi ha colpito? La semplicità d’assemblaggio. Dopo aver testato parecchie e-bike, posso dirlo: la Onesport OT16-2 arriva quasi completamente montata. Dimentica ore passate a litigare con ruote e freni!

Una volta liberata dall’imballo (bello robusto, tra l’altro!), che include anche un kit di accessori utili (pompa, attrezzi base tipo coltellino svizzero, portacellulare, catarifrangenti, campanello, caricatore e doppie chiavi), le operazioni sono minime:

Inserire e fissare il manubrio.

Infilare il tubo sella.

Avvitare i pedali.

Fissare il parafango posteriore.

In circa 15 minuti, sei pronto per partire. Un vantaggio enorme, soprattutto se non sei un mago del fai-da-te ciclistico e hai poca dimestichezza con chiavi e cacciavite! Altri brand richiedono decisamente più impegno.

Design, Materiali e Qualità Costruttiva: Stile Graziella e Robustezza

Al primo sguardo, è innegabile: il design richiama la Graziella. Telaio a canna bassa, portapacchi posteriore integrato… un classico rivisitato e modernizzato con alcuni dettagli molto piacevoli. Ma non lasciarti ingannare dall’aspetto retrò: la Onesport OT16-2 trasmette subito solidità. Il telaio è in lega di alluminio di buona fattura, robusto e ben saldato, essenziale per sentirsi sicuri su strada.

Il peso si attesta sui 29 kg. Non una piuma, certo, ma gestibile per caricarla in auto o trasportarla per brevi tratti a mano grazie alla pratica maniglia, e non va sottovalutato l’ingombro limitato grazie anche al fatto che è una bici elettrica pieghevole. Le dimensioni sono compatte: altezza manubrio e sella regolabili (adatta a persone da 160 cm a 2 metri circa, con portata massima 100 kg) e lunghezza contenuta (164 cm). Da chiusa, diventa super compatta (90 x 70 cm), perfetta per il bagagliaio, il camper o un angolo di casa.

La batteria è removibile (un plus non da poco!), alloggiata sotto la sella, protetta da chiave e facile da estrarre grazie alla maniglia. Comodissimo per ricaricarla in casa o in ufficio.

Ruote Fat, Freni e Comfort di Guida

Qui arriva un’altra caratteristica distintiva: le ruote da 20 pollici con pneumatici “fat” da 3 pollici di larghezza. Questa scelta trasforma la OT16-2 quasi in una mini fat bike elettrica, garantendo:

Stabilità: Ottima su asfalto, pavé e sterrati leggeri.

Ottima su asfalto, pavé e sterrati leggeri. Comfort: Assorbono bene le piccole asperità.

Assorbono bene le piccole asperità. Sicurezza: Buon grip in diverse condizioni.

I freni sono a disco meccanici (dischi da 160 mm) su entrambe le ruote: fanno il loro lavoro egregiamente, assicurando frenate sicure e modulabili.

La forcella anteriore ammortizzata (non regolabile) ha una corsa limitata, adatta all’uso urbano e turistico ma non a fuoristrada impegnativo. A compensare, però, c’è una sella larga, morbida e dotata di ammortizzatore nel canotto, che contribuisce significativamente al comfort generale, anche su buche e sconnessioni.

Completano la dotazione i parafanghi in metallo (molto utili!), il portapacchi posteriore robusto, il fanale anteriore e posteriore (con luce di stop), e un pratico cavalletto. La certificazione IP54 la protegge da polvere e spruzzi d’acqua, quindi un acquazzone improvviso non è un problema.

Motore e Cambio: Prestazioni Legali e Divertenti

Il cuore pulsante della Onesport OT16-2 è il motore brushless da 250W (48V) sulla ruota posteriore. È pienamente legale per le normative italiane, con velocità massima limitata a 25 km/h (non sbloccabile, ho verificato anche con il supporto tecnico del produttore). La coppia di 40 Nm è buona e offre uno spunto vivace.

Ci sono 3 livelli di assistenza:

Eco: Spinta leggera fino a 15 km/h, ideale per il massimo risparmio energetico. Standard: Buon supporto fino a 20 km/h, perfetto per la città. Max: Tutta la potenza disponibile, per raggiungere rapidamente i 25 km/h e affrontare le salite (fino a 20° di pendenza dichiarata, con un po’ di aiuto sui pedali).

L’assistenza entra rapidamente dopo circa mezza pedalata e si stacca subito quando si smette di pedalare o si frena, dando una sensazione di controllo naturale. Il motore è abbastanza silenzioso.

Il cambio è uno Shimano a 7 rapporti, ben spaziato e preciso, che permette di pedalare agevolmente anche a motore spento o su percorsi variabili.

Nota sull’Acceleratore: In confezione è presente un acceleratore. Attenzione: il suo montaggio e utilizzo rendono la bici illegale in Italia (equiparandola a un ciclomotore). Se lo monti, lo fai a tuo rischio e pericolo. Senza acceleratore, è una bici elettrica legale al 100%.

Autonomia Reale: Quanta Strada Fa?

La batteria da 48V e 17Ah (circa 816 Wh e 18640 mAh) è uno dei punti forti. Onesport dichiara fino a 120 km in modalità assistita e 60 km in modalità elettrica (senza pedalare). Nella mia prova, con un utilizzo misto (città, qualche salita, livelli di assistenza variati), ho riscontrato un’autonomia reale più vicina agli 80-100 km, un risultato comunque eccellente per questa categoria e prezzo! Usando solo l’acceleratore (dove consentito o su aree private), l’autonomia scende drasticamente a circa 50 km effettivi.

La ricarica completa richiede circa 7-8 ore con l’alimentatore fornito. Essendo la batteria removibile, la comodità è massima e potete decidere anche di caricarla in casa o mentre siete al lavoro.

Esperienza di Guida: Divertimento e Praticità

Guidare la Onesport OT16-2 è stato un vero piacere. È agile nel traffico, stabile grazie alle ruote fat e la posizione di guida eretta è comoda e offre un’ottima visuale. Le sospensioni (forcella + sella ammortizzata) fanno un buon lavoro nell’assorbire le imperfezioni dell’asfalto cittadino. Certo, non è una MTB, ma su sterrati leggeri o strade bianche si comporta bene e si ha sempre la sensazione di totale controllo e di sicurezza, anche quando siamo in discesa o a velocità elevate.

Il motore offre un supporto presente ma mai brusco, senti che stai guidando una bici a pedalata assistita, non un motorino. Richiede una pedalata attiva per mantenere la velocità, specialmente in salita, ma il cambio aiuta molto ad avere una pedalata morbida e mai faticosa. La modalità “camminata” (tenendo premuto il tasto “-“) è utile per spingere la bici o nelle partenze in salita.

Il display sul manubrio è semplice ma chiaro: mostra velocità, livello batteria, livello assistenza e km percorsi. C’è anche un’app per smartphone (connessione Bluetooth) che offre qualche funzione in più: dati più dettagliati, navigazione di base, ultima posizione registrata e la possibilità di aggiornare il firmware.

Per Chi è Questa Bici Elettrica Pieghevole?

La Onesport OT16-2 è una scelta eccellente per:

Pendolari Urbani: Facile da piegare e riporre in ufficio o sui mezzi pubblici.

Facile da piegare e riporre in ufficio o sui mezzi pubblici. Camperisti e Viaggiatori: Compatta e robusta, ideale da portare in vacanza.

Compatta e robusta, ideale da portare in vacanza. Chi Cerca Praticità: Batteria removibile, assemblaggio minimo, buona autonomia.

Batteria removibile, assemblaggio minimo, buona autonomia. Nostalgici della Graziella: Ritrova lo stile classico con i vantaggi dell’elettrico.

Ritrova lo stile classico con i vantaggi dell’elettrico. Utenti Budget-Medio: Offre molto per il suo prezzo (specialmente con lo sconto).

Potrebbe non essere la scelta ideale per chi cerca prestazioni da fuoristrada estremo o necessita di una bici superleggera.

Pro e Contro (Riepilogo)

Pro: Ottimo rapporto qualità/prezzo (specie con sconto). Design iconico stile Graziella, ma robusta. Facilissima da assemblare. Pieghevole e compatta. Eccellente autonomia reale (80-100 km). Batteria removibile. Guida stabile e confortevole (ruote fat, sella ammortizzata). Motore legale, vivace e con buona coppia. Freni a disco efficaci. Buona dotazione di accessori e luci.

Contro: Peso non piuma (circa 29 kg). Forcella anteriore basica, non adatta a off-road spinto. Acceleratore incluso ma illegale in Italia per uso su strada pubblica. Tempo di ricarica un po’ lungo (7-8 ore).



Considerazioni Finali e Verdetto

La Onesport OT16-2 mi ha convinto. È una bici elettrica pieghevole completa, versatile e divertente, che unisce un design amarcord, prestazioni interessanti e un’ottima autonomia. È sicura, legale (senza acceleratore) e incredibilmente pratica per l’uso quotidiano, le commissioni o le gite fuori porta. Le ruote fat aggiungono comfort e stabilità e la rendono una e-bike compatta sicura e super consigliata!

Se cerchi una soluzione affidabile, economica e stilosa nel mondo delle bici elettriche pieghevoli, e il look “Graziella” ti affascina, la Onesport OT16-2 potrebbe fare al caso tuo, soprattutto al prezzo scontato di 699 euro (codice NNNIT10257 ).