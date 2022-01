Recensione Jabra Elite 4 Active: le cuffie perfetto per lo sport

Da ormai qualche anno utilizzo quotidianamente le cuffie Jabra Elite Active 75t per musica e chiamate di lavoro, questo fino all’arrivo delle nuove Jabra Elite 4 Active. Le nuove cuffie true wireless Jabra Elite 4 Active mantengono un design simile ai modelli precedenti, ma con una maggiore spinta verso lo sport grazie al peso ridotto e alla certificazione IP57 che garantisce la resistenza a polvere e brevi immersioni.

Ho utilizzato i nuovi auricolari TWS per ormai più di due settimane per lavoro, per guardare film e serie TV e per ascoltare musica durante gli allenamenti e qualche corsa all’aperto, ti racconto tutti i dettagli nella recensione completa delle cuffie Jabra Elite 4 Active.

Una dotazione abbastanza completa

Le cuffie vengono vendute all’interno di una confezione piacevole e ben realizzata. Sull’esterno della scatola troviamo le solite immagini del prodotto ed i dettagli tecnici, al suo interno troviamo:

Auricolari

Custodia di ricarica

Cavo USB a USB-C

3 gommini in silicone

Si poteva fare qualcosa in più a livello di gommini, quelli forniti in confezione sono ben realizzati e l’Eargel li rende molto comodi, qualche taglia in più però avrebbe fatto sicuramente comodo.

Piccole e ben costruite

Il vero punto di forza delle Jabra Elite 4 Active è l’eccellente qualità costruttiva. Le cuffie cuffie sono davvero ben costruite e si caratterizzano per un formato in-ear compatto e molto comodo. Grazie alla buona realizzazione risultano molto stabili e si integrano perfettamente all’interno del nostro padiglione auricolare. Le dimensioni ridotte (20,85mm x 20,49mm x 27,3mm) ed il peso di soliti 5 grammi donano agli auricolari una ergonomia eccellente, ci si dimentica praticamente di averli addosso. Mi è successo spesso di tenerle all’orecchio per più di un’ora senza accusare mai fastidi o appesantimenti.

Sulla parte esterna degli auricolari sono posizionati, sotto la superficie concava, dei tasti fisici che risultano molto precisi in fase di utilizzo, anche se leggermente duri da premere, e danno un feedback estremamente soddisfacente ed infinitamente più piacevole e preciso rispetto ai pulsanti soft touch adottati da molti produttori. Su ogni auricolare troviamo poi 4 microfoni per chiamate, assistenti vocali e gestione del rumore.

Gli auricolari, oltre ad essere ben costruiti, possono contare sulla certificazione IP57 che ne garantisce la resistenza a polvere, acqua ed immersioni fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Queste specifiche tecniche le rendono le cuffie ideali per chi deve allenarsi, soprattutto all’aperto, senza correre il rischio di danneggiarle.

Il case risulta solido e compatto, le dimensioni ridotte (28,4mm x 38,9mm x 64mm) ed il peso di soli 37,5 grammi lo rendono molto facile da mettere in tasca e da trasportare senza pensieri. Sul retro della custodia troviamo una porta USB-C da utilizzare per la ricarica, manca purtroppo il supporto alla ricarica wireless.

Qualità audio ed utilizzo

Le Jabra Elite 4 Active sono state le mie cuffie principali per un paio di settimane, collegate allo smartphone durante gli allenamenti e al mio MacBook durante le ore di lavoro. Durante questi test mi hanno convinto per la buona qualità audio e per la loro comodità.

L’audio è riprodotto da un altoparlante da 6 mm basato sui codec Qualcomm aptXTM e SBC, un driver inferiore alla media dei prodotti concorrenti per dimensioni ma non per qualità. Il suono in uscita è di buona qualità, sopra le media delle altre cuffie sportive della stessa fascia di prezzo, e consente di avere una riproduzione musicale più che soddisfacente con alti e medi puliti e precisi e ben bilanciati, peccano leggermente i bassi che sono presenti ma non troppo enfatizzati. Ottima la riproduzione della voce, che risulta sempre cristallina, e che rende le cuffie perfette anche per podcast e chiamate. La qualità dell’audio è quindi molto buona e le rende delle cuffie duttili ed in grado di adattarsi ad ogni tipologia di utilizzo, dai film ai podcast, dalla musica alle chiamate.

La qualità dell’audio in chiamata è ottima ed il nostro interlocutore ci sentirà sempre in maniera chiara, senza mai distorsioni, grazie al buon comparto dei microfoni. Microfoni che sono utilizzati per la rilevazione dei rumori ambientali sfruttati dalla cancellazione attiva del rumore ANC. Questa tecnologia ci consente di avere una buona riduzione dei rumori ambientali, enfatizzata anche dal formato in-ear, e di ottenere un buon livello di isolamento, il tutto senza andare ad intaccare eccessivamente la qualità dell’audio in riproduzione.

Chi vuole utilizzare le cuffie per allenarsi all’aperto, magari andando a correre su strade e piste ciclabili, apprezzerà sicuramente la funzione HearThrough. Questa feature riproduce i rumori dell’ambiente circostante ed evita quindi l’effetto tappo, o di isolamento, tipico delle cuffie in ear e che potrebbe risultare pericoloso durante gli allenamenti all’aperto.

Durante gli allenamenti ho molto apprezzato la certificazione IP57, le ho utilizzate per correre, sia all’aperto che sul tapis roulant, e sapere che le cuffie sono totalmente protette da schizzi d’acqua e sudore mi ha permesso di utilizzarle con maggiore disinvoltura e minor preoccupazione di danneggiarle.

Funzioni smart ed app

Grazie all’app Jabra Sound+, naturalmente disponibile per iOS e Android, possiamo andare a gestire e personalizzare le nostre cuffie. Iniziamo col dire che non è possibile modificare il funzionamento dei tocchi, ma sono settati in maniera intelligente e ci consentono di effettuare ogni tipologia di operazione con facilità. Dallo smartphone possiamo settare le funzioni di cancellazione del rumore ed altri dettagli, ma riusciamo soprattutto a sfruttare l’equalizzatore personalizzabile per personalizzare il profilo sonoro ed adattarlo al meglio ai nostri gusti musicali.

Non mancano poi alcune chicche come Alexa built-in, Spotify Tap e Google Fast Pair. La presenza di Alexa agevola l’utilizzo dei comandi vocali e ci da la possibilità di gestire in maniera rapida i nostri dispositivi connessi. Spotify Tap da un rapido accesso al mondo musicale di Spotify e torna comodo per gli utenti della nota piattaforma di streaming. Particolarmente comodo Google Fast Pair che consente, agli utenti Android, di effettuare il pairing immediato saltando tutti i passaggi di configurazione. Non manca, ovviamente, la possibilità di utilizzare gli assistenti vocali Siri e Google Assistant integrati sui nostri smartphone.

La connessione è Bluetooth 5.2, rapida, precisa ed assolutamente stabile e garantisce un range di funzionamento molto ampio.

Autonomia

Non sono noti i dati tecnici relativi alle batterie, il produttore parla di 7 ore di autonomia per le cuffie e di 28 ore complessive aggiungendo la carica del case. Durante queste due settimane di test, ho avuto modo di provarle in differenti contesti e con tipologie di utilizzo diverse ed ho raggiungo un’autonomia media di circa 6 ore per le cuffie ed un complessivo con il case di circa 25 ore. L’autonomia è quindi molto buona e ci permette di avere lunghi tempi di utilizzo con una singola carica.

Gli auricolari supportano la ricarica rapida che ci garantisce 1 ora di utilizzo con 10 minuti di permanenza nel case. La custodia invece si ricarica al 100% di un paio di ore, molto dipende da che caricatore andare ad utilizzare. Manca purtroppo la ricarica wireless che sarebbe stata una piacevole aggiunta.

Conclusioni: perfette per lo sport

Gli auricolari Jabra Elite 4 Active sono perfetti per chi cerca un paio di cuffie comode, leggere, stabili e in grado di comportarsi bene in ogni situazione. Le ritengono delle cuffie adatte agli sportivi, la qualità audio non è la migliore della categoria ma sono salde all’orecchio, resistono ad acqua e polvere ed hanno delle funzioni smart davvero interessanti. Le cuffie Jabra Elite 4 Active vengono vendute ad un prezzo ufficiale di € 119, non sono certo economiche ma, lo sappiamo bene, la qualità si paga.

Immagini di Jabra Elite 4 Active