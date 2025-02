Recensione del Logitech POP Icon Combo (Tastiera e Mouse): la scelta giusta per casa ed ufficio

Se stai cercando una tastiera ed un mouse wireless che uniscano design fresco e moderno, funzionalità e comfort, la Logitech POP Icon Combo potrebbe essere la scelta giusta per te. Questa coppia di dispositivi è pensata per chi cerca dispositivi pratici ed eleganti, da usare sia a casa che in ufficio, senza alla qualità che Logitech riesce sempre a garantire.

In questa recensione completa, analizzeremo in dettaglio le caratteristiche principali della tastiera e del mouse Logitech POP Icon Combo cercandone pregi e difetti ed evidenziando i vantaggi e svantaggi del prodotto e per capire se può essere un buon acquisto per le tue esigenze quotidiane.

Premessa - Come ho testato Logitech POP Icon Combo

La combinazione di mouse e tastiera della linea Logitech POP Icon rappresenta il prodotto ideale per un vasto pubblico: chi lavora da casa, studenti e casual gamer, ma anche professioni e copywriter.

Con il suo aspetto fresco e colori vivaci, la Logitech POP Icon Combo si distingue come una scelta interessante per chi desidera unire comfort e stile nella propria postazione di lavoro o di svago.

Personalmente ho collegato mouse e tastiera di Logitech al mio MacBook Pro e li ho utilizzati quotidianamente per un paio di settimane per scrivere, tanto, e per montare alcuni video che ho pubblicato sul nostro canale. Per il collegamento mi sono appoggiato alla connessione Bluetooth integrata.

Design e Ergonomia

Una delle prime cose che salta all’occhio del Logitech POP Icon Combo è il design moderno ed accattivante e la combinazione di colori audaci.

Il mouse ha le classiche tonalità del nero e del grigio ed un layout standard con profilo delicato che consente alla mano di adagiarsi comodamente ed evitare affaticamenti. Ottimo il funzionamento dei tasti, precisi e silenziosi grazie alla tecnologia SilentTouch ed assolutamente soddisfacente la rotellina di scorrimento che può essere utilizzata in modalità ad alta precisione o in scorrimento veloce con la pressione dell’apposito tasto. L’unica mancanza è quella di un tasto dedicato alla regolazione dei DPI che avrebbe permesso di modificare rapidamente la velocità di spostamento.

Molto piacevole la tastiera dove spiccano i tasti e i dettagli verdi fra le tonalità del grafite. La tastiera ha un layout compatto che ci permette di occupare poco spazio sulla scrivania, rendendola adatta sia per setup puliti che per chi ha poco spazio a disposizione, ma poco idonea a chi deve far lavori di contabilità o usare molto Excel a causa delle mancanza del tastierino numerico.

Nonostante il formato compatto, abbiamo a disposizione tutti i tasti funzione, indispensabili per usare agevolmente il computer mentre studiamo o lavoriamo, e i keycaps riportano le diciture sia per Windows che per macOS al fine di renderne agevole l’utilizzo con entrambi i sistemi operativi.

Funzionalità e connessione

La tastiera Logitech POP monta tasti a membrana che offrono una digitazione silenziosa e fluida, riducendo al minimo il rumore. La silenziosità è un elemento caratterizzante di questa combo di mouse e tastiera e rende questi device ideali per chi lavora in spazi condivisi, come uffici ed open space, e garantisce discrezione e tranquillità nel proprio ambiente. I tasti sono ben distanziati fra di loro e sono molto precisi in fase di pressione con una risposta al tocco molto reattiva ulteriormente migliorata dal basso profilo dei keycaps che rende la scrittura ancora più agevole e confortevole.

La connessione avviene, naturalmente, senza fili grazie al Bluetooth che garantisce una stabilità eccellente e zero ritardi. Possiamo connettere mouse e tastiera a tre device differenti, nessun problema quindi nel passare rapidamente fra Windows, Mac, tablet e smartphone senza doverli sincronizzare ogni volta.

Se avete task particolari da compiere durante il lavoro al PC potete anche personalizzare i tasti azione ed FN grazie al software di Logitech che permette di settare l’apertura istantanea di alcune app, di personalizzare il copia incolla e molto altro.

Simpatica la presenza di un tasto per il passaggio dalla modalità lavoro a quella pausa che ci permette di accedere istantaneamente a Netflix, Spotify e app di streaming varie ed iniziare a cazzeggiare in tempo zero.

Unica mancanza, sotto il punto di vista delle funzionalità, è legata all’assenza della retroilluminazione che la avrebbe impreziosita e resa più semplice da usare in ambienti poco illuminati.

Entrambi i dispositivi sono alimentati da una batteria AA e devo ammettere che, anche se avrei preferito la classica batteria ricaricabile con cavo USB-C, l’autonomia è eccezionale: 3 anni per la tastiera e 2 anni per il mouse.

Esperienza d’uso

Ho usato la Logitech POP Icon Combo per un paio di settimane collegata al mio Mac e devo dire che, nonostante non raggiunga l’eccellenza della Logitech Craft che utilizzo abitualmente, ne sono rimasto più che soddisfatto.

Ho trovato la digitazione sulla tastiera comoda, rapida e precisa con una buona risposta che tasti che mi hanno permesso di scrivere tanto senza fatica, anche grazie al basso profilo. La comodità e la precisione in scrittura la rende ideale per tutti i classici lavori da ufficio, copywriter compresi, ed anche per un utilizzo più casual che può comprendere un po’ di gaming non competitivo senza problemi.

Non male il mouse, comodo da impugnare grazie alla forma ergonomica che si adatta bene a mano di piccole e medie dimensioni, ma potrebbe risultare poco adatto a mani particolarmente grandi. Mi ha stupito sia la silenziosità, di cui ho già parlato, sia per la sua precisione regolabile che lo rende ideale per lavori di fino come il video editing che sono riuscito a completare senza rimpiangere il mio MX Master 3.

Il tutto viene completato da un design piacevole ed ispirato capace di adattarsi al meglio ad ogni tipologia di postazione. Se scegliete delle colorazioni vivaci potete anche ravvivare delle scrivanie spente.

Conclusione

La Logitech POP Icon Combo è una scelta eccellente per chi cerca un mouse e tastiera wireless che uniscano design elegante e funzionalità pratiche ed utili nell’utilizzo quotidiana. La combinazione di comfort, design moderno e lunga durata della batteria rende questo kit ideale per chi lavora e studia e cerca una soluzione ottimale, nonostante qualche piccola limitazione, e venduta ad un prezzo interessante: 89 euro, ma si trova spesso scontato su molti siti.

Pro e Contro

Pro:

Design moderno e accattivante

Ottima Ergonomia

Durata della batteria

Compatibilità universale

Contro:

Dimensioni del mouse non adatte a tutti

Mancanza di retroilluminazione

FAQ (Domande frequenti)