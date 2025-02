Recensione Blackview MP100: Mini PC per casa ed ufficio

Il 2025 sarà sicuramente l’anno dei Mini PC, sembra che tutti i produttori si siano messi improvvisamente a produrre e commercializzare computer compatti da posizionare comodamente sulle nostre scrivanie o fissandoli sul retro dei monitor con gli attacchi VESA. E quindi, dopo aver provato il NiPoGi Am16, ho utilizzato per un paio di settimane il nuovo Blackview MP100: un mini computer con a bordo processore AMD Ryzen 7 7500U, 16 o 32 GB di RAM e tagli di memoria da 512 GB, 1 e 2 TB venduto a prezzi interessanti che variano dai 350 ai 400 euro in base alla configurazione scelta, potete acquistarlo su Aliexpress con 25 euro di sconto (codice €25).

Premessa: Perché scegliere Blackview MP100

Il Mini PC Blackview MP100 con processore AMD Ryzen™ 7 5700U è perfetto se sei alla ricerca di un mini PC potente, compatto e versatile, un dispositivo interessante per chi cerca un computer compatto senza sacrificare le prestazioni e un equilibrio tra potenza, dimensioni ridotte e prezzo accessibile

Confezione e configurazione

All’interno della piccola confezione di vendita troviamo, oltre al PC, un alimentatore con presa Schuko da 19V 3.42 A, cavo HDMI ed un attacco VESA in metallo con relative viti. La presenza dell’attacco VESA ci consente di poterlo fissare sul retro di un monitor ed è una scelta senz’altro azzeccata per ridurre ulteriormente l’ingombro sulla scrivania.

Il Mini PC di Blackview arriva con Windows 11 Home già installato e praticamente pronto all’uso, al momento della prima accensione sarà necessario solamente configurare l’account e la lingua del sistema operativo.

Blackview MP100: scheda tecnica e hardware

DimensionI: 127*127*45mm

Peso: 492g

CPU: AMD Ryzen™ 7 5700U, 8 Cores, 16 Threads

GPU: AMD Radeon™ Graphics

Uscita video: 4K UHD, Max 144Hz Refresh Rate

Cache: L2 + L3, 4M + 8M

Burst Frequency: 4.3GHz

Base Frequency: 1.8GHz

RAM: 16GB/32GB DDR4, 3200MHz Dual Channel, Max 64GB Expansion Support

SSD: 512GB/1TB M.2 Dual Channel, Max 2TB 2.5" Scalable SSD/HDD Support

OS: Windows 11 Home

Connessioni: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LAN 10/100/1000Mbps

Porte:

Display Port (Max 4K 144Hz)

HDMI 2.0 (Max 4K 60Hz)

Type-C*2 (10Gbps/Max 4K 60Hz)

USB 3.2 Gen2*2 (10Gbps)

USB 2.0 (480Mbps)

1x RJ45 LAN (1000Mbps)

3.5mm Audio-in/out Jack

5.5/2.1mm DC Jack

Dentro al case di MP100 troviamo quindi un hardware molto valido composto da un processore AMD Ryzen 7 5700U (8 Cores, 16 Threads), 16 GB di RAM ed un SSD M.2 da 1 TB (velocità lettura 3600 MB/s, velocità scrittura 3000 MB/s). Possiamo espandere la memoria RAM fino a 64 GB ed è possibile installare un secondo SSD Sata da 2.5” per aumentare la memoria interna. L’hardware è affiancato da un sistema di raffreddamento composto da un valido sistema di dissipazione e da una ventola, potente ma silenziosa, capace di muovere 3,86 CFM e di mantenere le temperature di funzionamento sotto i 40°. Grazie proprio al valido sistema di raffreddamento il PC risulta silenzioso con una rumorosità media inferiore ai 20dB ed una massima attorno ai 39 dB.

Porte e connettività

Uno dei punti di forza di Blackview MP100 è il comparto connettività dove troviamo, oltre a WiFi 6 e Bluetooth 5.2, una valida dotazione di porte che comprende frontalmente: 2 porte USB type C (10Gbps/Max 4K 60Hz), una USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ed un jack audio da 3,5mm, mentre sul retro: RJ45 LAN (1000Mbps), USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), USB 2.0 (480Mbps), Display Port (Max 4K 144Hz) e HDMI 2.0 (Max 4K 60Hz).

Porte quindi in grande quantità che permettono di collegare comodamente accessori, periferiche e monitor senza dove forzatamente utilizzare degli adattatori. Essendo presenti più porte con uscita video possiamo anche arrivare a collegare 3 schermi con risoluzione 4k, anche se il mio consiglio è quello di sfruttare al meglio il processore grazie alla Display Port che supporta i 144 Hz.

Ho particolarmente apprezzato la presenza delle due USB-C frontali che torna utilissima per collegare dischi e smartphone senza dover armeggiare sul retro del case. Trovo poco sensata la presenza di una vetusta 2.0 che torna comoda per mouse o tastiera, ma vista la grande diffusione di accessori wireless sarebbe stato preferibile avere una 3.0 in più.

Design e sistema di raffreddamento

Il Blackview MP100 si presenta con un case di dimensioni compatte e caratterizzato da un design minimalista e moderno. Sulla scocca di alta qualità spicca, nella parte superiore, una illuminazione RGB che offre un piacevole impatto visivo e dà carattere ad un dispositivo che altrimenti rischierebbe di passare inosservato.

Le dimensioni ridotte, 12 x 12 x 3 cm, lo rendono perfetto per essere posizionato su qualsiasi scrivania senza occupare troppo spazio o sul retro di un monitor grazie all’attacco VESA, ma non ci impediscono di avere un valido ed efficiente sistema di raffreddamento. La scocca in alluminio funge da dissipatore di calore, mentre una ventola silenziosa assicura che il processore rimanga a temperature ottimali anche durante l'uso intensivo.

La silenziosità è uno dei punti di forza, infatti in utilizzo standard non si superano i 20 dB.

Prestazioni ed esperienza d’uso

Blackview MP100 grazie al buon hardware e a Windows 11 riesce a garantire ottime prestazioni nell’utilizzo generale, tempi di caricamento abbastanza contenuti e uno spazio di archiviazione più che sufficiente.

Uso da Casa

Il Blackview MP100 si presta perfettamente all'uso domestico. L’hardware è semplicemente perfetto per la navigazione per internet, per lo streaming di film e serie TV e non disdegna assolutamente qualche compito più pesante come la gestione dei file Office. Le dimensioni compatte permettono di posizionarlo facilmente su una scrivania o in salotto senza occupare troppo spazio e ci permettono anche di avere una postazione più pulita ed ordinata.

Uso in Ufficio

In ambito lavorativo, il Blackview MP100 brilla per affidabilità e velocità. Grazie al processore AMD Ryzen 7 5700U e alla RAM da 16 GB, si riescono a gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. La gestione di molte app, anche pesanti, non risulta mai problematica e il PC rimane sempre fluido e scattente risultando perfetto per gestionali, scrittura, studio, lavori in 3D e similari.

Le numerose porte di connettività permettono di collegare facilmente fino a 3 monitor, ideali per un uso lavorativo e professionali, e altre periferiche, rendendo questo mini PC ideale per un ufficio moderno.

Gaming

Se sei un appassionato di gaming leggero, il Blackview MP100 non ti deluderà. La GPU integrata AMD Radeon™ offre buone prestazioni per giochi meno esigenti, garantendo un'esperienza di gioco piacevole. Naturalmente, per i titoli più recenti e graficamente intensivi, potrebbe essere necessario ridurre la qualità grafica, ma per la maggior parte dei giochi indie e retro, questo mini PC è più che adeguato.

Foto e Video Editing

Per quanto riguarda il foto e il video editing, il Blackview MP100 offre prestazioni sorprendenti, soprattutto se rapportate al prezzo di vendita. La buona potenza del processore AMD Ryzen 7 5700U combinata con l'SSD NVMe garantisce tempi di rendering rapidi e una gestione fluida dei file video e dei rendering. Anche se la GPU integrata non è paragonabile a una scheda grafica dedicata, si può comunque gestire un editing fotografico, anche abbastanza pesante, il montaggio di video in Full HD e progetti più leggeri in 4K senza troppe difficoltà e senza ritardi, lag o rallentamenti esagerati.

In conclusione, il Blackview MP100 è un mini PC versatile che può soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, dai lavoratori ai gamer, fino agli appassionati di video editing. La sua combinazione di potenza, compattezza e connettività lo rende una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante.

Conclusione

Il Blackview MP100 AMD Ryzen™ 7 5700U venduto a 350 euro è un mini PC che offre un eccellente equilibrio tra prestazioni, design e prezzo. Le sue dimensioni ridotte e la sua versatilità lo rendono adatto a una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli studenti. Se state cercando un mini PC potente e compatto che non comprometta le prestazioni, il Blackview MP100 è sicuramente una scelta da considerare, potete acquistarlo su Aliexpress con 25 euro di sconto (codice €25).

Pro e Contro

Pro

Prestazioni : il processore AMD Ryzen™ 7 5700U e i 16 GB di RAM offrono prestazioni elevate.

: il processore AMD Ryzen™ 7 5700U e i 16 GB di RAM offrono prestazioni elevate. Design : compatto, elegante e con una buona dissipazione del calore.

: compatto, elegante e con una buona dissipazione del calore. Connettività : ampia gamma di porte per collegare vari dispositivi.

: ampia gamma di porte per collegare vari dispositivi. Raffreddamento: efficiente sistema di raffreddamento che mantiene basse le temperature.

Contro