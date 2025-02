Recensione ASUS RT-BE86U: il router Wi-Fi 7 che promette prestazioni elevate per gamer e professionisti

La tecnologia Wi-Fi continua a evolversi, e il nuovo ASUS RT-BE86U si inserisce come un router di alta gamma per soddisfare le esigenze di utenti esigenti. Questo dispositivo, compatibile con lo standard Wi-Fi 7, è progettato per coloro che richiedono velocità elevate e connessioni stabili, rendendolo ideale non solo per i videogiocatori e gli streamer, ma anche per gli ambienti professionali. In questo articolo, andremo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche e le prestazioni di questo router, analizzando come si comporta in scenari reali.

Design e specifiche tecniche del ASUS RT-BE86U

L’ASUS RT-BE86U si distingue per un design moderno e funzionale, caratterizzato da un corpo verticale che ottimizza l'occupazione dello spazio. Le fessure di ventilazione presenti sulla superficie favoriscono una corretta dissipazione del calore, mentre tre antenne regolabili collocate nella parte superiore garantiscono una copertura Wi-Fi efficace.

Un aspetto da mettere in evidenza è la presenza di LED sulla parte frontale, che forniscono informazioni sullo stato della rete. Per quanto riguarda le porte, troviamo un'ampia varietà utile per soddisfare le diverse esigenze di connessione: una porta WAN/LAN da 10 Gbps ottimale per la fibra ottica, quattro porte LAN da 2.5 Gbps per collegare dispositivi ad alte prestazioni come PC gaming e NAS, oltre a un totale di tre porte USB per la condivisione di file e il collegamento di modem LTE/5G.

Di seguito le principali specifiche tecniche del router:

Standard Wi-Fi : Wi-Fi 7

: Bande disponibili : 2.4 GHz , 5 GHz

: , Velocità massima : Fino a 6800 Mbps

: Fino a Supporto MLO : Sì

: Ethernet : 1x 10 Gbps WAN/LAN , 4x 2.5 Gbps LAN

: , USB : 1x USB 3.0 , 2x USB 2.0

: , Supporto AiMesh : Sì

: Sicurezza : WPA3 , Firewall AiProtection , VPN Server/Client

: , , Gestione: ASUSWRT 5.0, App ASUS Router

Prestazioni e utilizzo del ASUS RT-BE86U

Abbiamo testato il router ASUS RT-BE86U in diversi contesti per valutarne l'efficacia nella connessione domestica. In un appartamento di circa 80 mq, dotato di muri spessi e una zona esterna, la copertura Wi-Fi si è rivelata eccellente. Nonostante alcune sfide strutturali, il segnale si è mantenuto stabile, con una perdita minima di velocità interna che non ha superato il 20%. Per quanto riguarda gli spazi esterni, le performance sono rimaste comunque elevate, superando i 1800 Mbps con una connessione di fibra 2.5 Gbps.

Il supporto del Multi-Link Operation ha giocato un ruolo fondamentale nella stabilità della connessione, permettendo di gestire senza problemi più dispositivi connessi simultaneamente. Durante i nostri test, l’ASUS RT-BE86U ha benassià affrontato scenari in cui venivano utilizzati contemporaneamente streaming in 4K/8K su piattaforme come Youtube e Netflix, senza alcun buffering o interruzioni, nonostante la connessione di vari dispositivi smart.

Per i gamer, si consiglia di collegare il PC o la console direttamente al router utilizzando un cavo Ethernet, per ottenere prestazioni ottimali, ma questo è un approccio di chiara conoscenza tra gli appassionati.

Interfaccia e gestione della rete con ASUSWRT 5.0

L'interfaccia di gestione ASUSWRT 5.0 si distingue per la sua semplicità e completezza, rendendo la configurazione del router un'operazione intuitiva. Gli utenti possono scegliere se accedere tramite il dashboard web o utilizzare la pratica app ASUS Router per smartphone, entrambe offrendo una gamma di opzioni per personalizzare le impostazioni di rete.

Tra le funzionalità più apprezzate, spicca la possibilità di creare una rete ospite isolata, tramite la funzione Guest Network Pro, utile per garantire la sicurezza della rete principale. È disponibile anche un servizio VPN Server & Client, per offrire una connessione sicura e protetta in mobilità, oltre a un controllo parentale avanzato, che consente di impostare restrizioni per fasce orarie e contenuti.

Vantaggi e svantaggi dell'ASUS RT-BE86U

L'ASUS RT-BE86U si presenta dunque come un router di alta gamma che riesce a soddisfare le aspettative di chi cerca performances elevate e una connettività solida. Se si dispone di una connessione in fibra ottica veloce, di un numero elevato di dispositivi o si è appassionati di videogiochi, rappresenta un'ottima scelta. Tuttavia, per chi utilizza la rete in modo più moderato, soprattutto per attività di base come la navigazione o lo streaming, potrebbe risultare un investimento eccessivo, suggerendo di esplorare modelli più accessibili.

Vantaggi: - Prestazioni Wi-Fi 7 con velocità fino a 6800 Mbps - Copertura Wi-Fi ampia e costante, anche in spazi ampi - Hardware di elevata qualità, con porte multi-gigabit fino a 10 Gbps - Supporto per espansione della rete tramite AiMesh - Interfaccia gestionale ASUSWRT 5.0 ricca e facile da usare

Svantaggi: - Prezzo elevato, non adatto a tutte le tasche - Prestazioni nella banda 2.4 GHz inferiori rispetto ad altri competitor - Assenza della banda a 6 GHz, disponibile su alcuni altri router Wi-Fi 7

Per ulteriori dettagli e informazioni sull'acquisto dell'ASUS RT-BE86U, è possibile visitare il sito ufficiale ASUS o le pagine dedicate sui principali portali di vendita online.