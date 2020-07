Recensione Anker Powerbank Wireless PowerCore: power bank con ricarica wireless

Nel corso degli ultimi anni ci siamo abituati ad avere nella borsa o nello zaino un power bank. Per questa tipologia di accessori non abbiamo visto vere e proprie innovazioni negli ultimi tempi, prodotti dal design tozzo, forme poco aggraziate e sempre le stesse funzioni. Uno dei pochi produttori a portare novità nel settore è Anker che ha da poco lanciato il sul mercato il primo power bank dotato di ricarica wireless con standard Qi: Powerbank Wireless PowerCore. Scopriamo i segreti di questo nuovo dispositivo nella nostra recensione completa.

Videorecensione

Confezione

La scatola in cartone è abbastanza anonima, ma il contenuto è più che soddisfacente. All’interno della confezione trovano posto: naturalmente il PowerCore, un cavo USB-USB Type C da utilizzare per la ricarica, un sacchetto da viaggio di buona fattura ed un po’ di manualistica.

Design e costruzione

Non ci si possono aspettare i miracoli sotto il lato costruttivo da questa tipologia di accessori, ma devo dire che Anker ha fatto un buon lavoro. PowerCore 10K ha un design piacevole caratterizzato da linee semplici ed angoli arrotondati. La costruzione è di buona qualità e la scocca esterna è realizzata in plastica opaca, quest’ultima si è dimostra, durante i nostri test, particolarmente resistente a graffi e cadute. Anker inoltre assicura una resistenza alle cadute fino a 2 metri di altezza, fattore molto importante visto l’utilizzo che si fa solitamente di questo accessorio. Le dimensioni ed il peso sono nella media della categoria con 14,5 x 7,2 x 1,2 cm per un peso di 299 grammi. Le misure contenute, ed il peso non esagerato, lo rendono un power bank facilmente trasportabile ed in grado di entrare senza problemi nella tasca dei jeans o in una borsa, o un borsello, di piccola taglia.

Nella parte superiore è posizionato, in rilievo, un pad circolare che funziona da centro per la ricarica wireless. Questo anello è realizzato in materiale antiscivolo e permette di evitare spostamenti involontari del device mentre è in ricarica. Sul lato sinistro trovano posto 4 led che indicano lo stato di carica, su quello destro è installato il pulsante di accensione e spegnimento. Nel lato corto inferiore sono posizionate 2 porte USB da 12 W in uscita compatibili con la ricarica veloce e una 1 porta USB-C da 10 W in ingresso da utilizzare per la ricarica della power bank.

Funzionamento e capacità di ricarica

Anker Powerbank Wireless PowerCore monta al suo interno una batteria da 10.000 mAh. Grazie a questa capacità è possibile effettuare fra le 2 e le 3 ricariche complete di uno smartphone moderno. L’autonomia è quindi buona e permette di prolungare notevolmente la durata della batteria del nostro smartphone, o tablet. La velocità di ricarica della power bank porta via almeno un paio di ore, molto dipende dal caricabatterie che andrai ad utilizzare.

A differenziare questo prodotto dalla massa è la presenza della ricarica wireless, questo permette di dimenticarsi dei cavi. Di fatto, basta portare con se il power bank senza cavi per poter ricaricare in mobilità il proprio smartphone durante la giornata. Naturalmente, per sfruttare la ricarica senza fili il tuo telefono deve supportare la ricarica wireless con tecnologia Qi.

Il funzionamento della ricarica senza fili avviene a 5W ed è davvero buono ed efficiente e permette di ricaricare in maniera abbastanza rapida tutti i dispostivi compatibili: iPhone, AirPods, smartphone Android e molti altri. Basta posizionare lo smartphone sopra la power bank per iniziare immediatamente la ricarica, semplice e comodo. Eccellente anche il funzionamento della ricarica via cavo USB, grazie alla compatibilità con la ricarica veloce si riesce a caricare in tempi rapidi lo smartphone. Grazie alle due porte e alla ricarica wireless è possibile caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente, naturalmente suddividendo la potenza di ricarica fra i device connessi.

Anker PowerCore 10K Wireless è compatibile con i seguenti dispositivi: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs Max, XR, XS, X, 8, 8 Plus, AirPods Pro, iPad Pro 2020, Galaxy S20, S10, S9, Note 10, Note 9, Note 8 e naturalmente con tutti gli altri device dotati di ricarica wireless.

Conclusioni

I power bank di Anker sono fra i migliori sul mercato e questo PowerCore conferma la bontà degli accessori realizzati da questo produttore. Anker Powerbank Wireless PowerCore è un’ottima batteria portatile che permette di caricare il proprio smartphone non solamente via cavo ma anche grazie alla pratica e comoda ricarica wireless. Questa funzionalità ci permette di liberarci dei cavi durante le nostre giornate.

Anker Powerbank Wireless PowerCore viene venduto su Amazon a 39,99 euro, un prezzo in linea con la tanta tecnologia offerta e con l’ottima capacità di ricarica da 10.000 mAh.

Immagini di Anker Powerbank Wireless PowerCore