Quiet mode di Instagram: a cosa serve e come attivarla

In questi mesi avrai sicuramente sentito parlare della fantomatica Quiet Mode di Instagram, ma di cosa si tratta? Instagram è una delle piattaforme di social media più popolari, con un numero di utenti sempre crescenti che a gennaio 2023 sfiorava i due milioni al giorno. Recentemente abbiamo esplorato diverse funzionalità segrete del social, come per esempio, quella che ci consente di eliminare una singola foto da un carosello. Instagram è presente sia in versione mobile che desktop, e i suoi reel possono essere fruiti anche su PC o su Mac. Al giorno d’oggi, chi non trascorre qualche ora della propria giornata a scrollare Instagram e a fruire dei contenuti di amici, influencer e content creator? Sebbene spesso sia utile staccare il cervello dal tran tran quotidiano, trascorrere ore a fruire di contenuti “a caso” e che nella maggior parte dei casi neanche ci interessano non è il modo migliore per prenderci una pausa dal mondo. Ecco perché, negli ultimi mesi Meta ha deciso di offrirci un modo per prenderci una pausa anche da Instagram, ed è qui che entra in gioco la Quiet Mode. Tradotto letteralmente in “modalità silenziosa”, questa funzionalità serve, in breve, a silenziare l’app per un periodo di tempo determinato (e deciso da noi), in modo da darci la possibilità di concentrarci di più sulla vita reale e su ciò che è davvero importante per noi. Meta ha realizzato questa utile feature soprattutto per gli adolescenti, che al giorno d’oggi tendono a trascorrere decisamente troppe ore sui social, finendo per avere un’idea distorta della realtà, delle vite e dei corpi degli altri. Dopo aver visto come scaricare foto e video dal social di Meta e come spiare le storie in anonimo, andiamo allora a vedere cos’è la Quiet Mode di Instagram, come funziona e come attivarla.

Cos’è la Quiet Mode di Instagram?

La Quiet Mode di Instagram è una nuova funzionalità introdotta dal famoso social di Meta che ricorda in tutto e per tutto la feature Focus di iOS e iPadOS. Come già spiegato, si tratta di una modalità pensata per aiutarti a “staccare” la mente dai social per concentrarti di più sulla tua vita e su ciò che ritieni importante, senza distrazioni. Si tratta di un ottimo modo, per niente drastico, per prendersi una pausa dall’universo del web e per ricominciare ad apprezzare i piccoli piaceri del mondo reale. Infatti, Meta ti dà la possibilità di programmare l’attivazione della Quiet Mode di Instagram a tuo piacimento, in modo da creare una routine con ritagli di tempo dedicati esclusivamente a te stesso e alle tue attività. Durante questo lasso di tempo, non riceverai notifiche e non verrai disturbato dall’app. Inoltre, chi tenterà di contattarti verrà avvisato del fatto che sei in “quiet mode” con un messaggio automatico. Come già accennato, la modalità silenziosa è stata sviluppata pensando principalmente agli studenti, il cui costante scrollare fino a tarda notte influisce drasticamente sugli impegni del giorno successivo e sugli orari scolastici. Agli adolescenti verrà infatti richiesto automaticamente di attivare la modalità silenziosa quando superano un certo limite di tempo sul social, soprattutto se a tarda notte.

Come funziona la Quiet Mode di Instagram?

La Quiet Mode di Instagram può essere attivata manualmente o impostata a piacimento dell’utente. Una volta attivata, Instagram verrà silenziato e non riceverai alcuna notifica per tutta la durata della modalità. Ciò include notifiche per Mi piace, follower, commenti e persino messaggi diretti. Una volta disattivata, riceverai un riepilogo di tutte le notifiche che hai ricevuto durante il tuo periodo in Quiet Mode.

Cosa succede quando attivi la Quiet Mode di Instagram?

La Quiet Mode, come suggerito dal nome, è progettata per mettere a tacere Instagram in modo che tu possa concentrarti sulla tua vita e prenderti cura delle tue responsabilità senza inutili distrazioni. Ecco un resoconto dettagliato di tutti i cambiamenti che si verificano una volta attivata la Quiet Mode di Instagram:

Le notifiche sono disattivate e silenziate

Chiunque provi a scriverti un messaggio riceve una risposta automatica che avvisa l’utente che hai attivato la Quiet Mode

che avvisa l’utente che hai attivato la Quiet Mode Lo stato dell’attività viene modificato in Quiet Mode , e sarà visibile sul tuo profilo. In questo modo le persone sapranno che ti stai prendendo una pausa dai social

, e sarà visibile sul tuo profilo. In questo modo le persone sapranno che ti stai prendendo una pausa dai social Anche alle persone che ti scrivono verrà suggerito di attivare la Quiet Mode

Perché dovresti usare la Quiet Mode di Instagram?

Ecco alcuni casi in cui la Quiet Mode di Instagram potrebbe aiutarti a gestire meglio il tuo tempo, i tuoi impegni e la tua vita.

1. Passi troppo tempo su Instagram

Ti ritrovi spesso a perdere tempo su Instagram? Scorri i post all’infinito invece di dedicarti al lavoro o ai tuoi hobby preferiti? La Quiet Mode è stata introdotta per risolvere esattamente questi problemi. Meta raccoglie costantemente feedback per migliorare l’esperienza dell’utente: ecco perché ha recentemente deciso di introdurre questa nuova funzionalità. In questo modo, gli utenti di instagram (soprattutto gli adolescenti) avranno la possibilità di concentrarsi sulle cose importanti e di dedicarsi al social solo quando ne hanno davvero voglia.

2. Hai bisogno di aiuto per gestire al meglio le tue giornate

Tutti nella vita ci siamo ritrovati a scrollare Instagram all’infinito senza neanche renderci conto del tempo trascorso sulla piattaforma. Se anche tu hai questo problema e fatichi a tener dietro ai tuoi impegni e alle tue scadenze, la Quiet Mode di Instagram può davvero darti un grande aiuto. Disattivare ogni tipo di notifica o messaggio ti darà infatti modo di portare a termine i tuoi obiettivi giornalieri, di concentrarti sul lavoro e di finirlo prima, e soprattutto di goderti appieno le cose che ami davvero.

3. Hai spesso bisogno di un po’ di tempo da solo

Se stai passando un periodo particolarmente difficile o impegnativo, trascorrere molte ore a guardare le finte vite perfette degli altri potrebbe non essere una buona idea. Instagram può essere un posto meraviglioso per interagire con persone dell’altra parte del mondo e per imparare cose nuove ogni giorno, ma purtroppo ci dà un’idea della realtà distorta e spesso malsana. Ecco perché, quando sembra che tutto vada storto, è bene prendersi un momento di pausa solo per se stessi, uscire a fare una passeggiata, guardare il proprio film preferito o dedicarsi ai videogiochi nel proprio backlog. La Quiet Mode di Instagram ti dà la sicurezza di recuperare tutto ciò che ti sei perso non appena l’avrai disattivata.

4. Non hai voglia di rispondere ai messaggi

I messaggi istantanei sulle tue piattaforme di social media preferite sono un ottimo modo per rimanere in contatto con i tuoi cari, con amici dall’altra parte del mondo e con tantissime persone con cui probabilmente avresti perso i contatti. E se hai un profilo molto seguto, il social ti dà la possibilità di rimanere in contatto con i tuoi follower e interagire con loro postando foto, stories o reel. Purtroppo però, se hai molti follower, il numero di messaggi e notifiche che ricevi potrebbe essere davvero difficile da gestire o da sopportare. Spesso e volentieri, sentire suonare il telefono ogni tre secondi e ricevere centinaia di messaggi da parte di sconosciuti può essere estremamente stressante. Ecco quindi un altro caso in cui la Quiet Mode di Instagram può tornare molto utile, poiché può aiutarti a mettere a tacere il social per un po’ in modo da poterti prendere una pausa e concentrarti su altre attività più piacevoli e rilassanti. Quando sei pronto per chattare di nuovo con i tuoi amici e follower, puoi disattivare la Quiet Mode in pochissimi secondi e ottenere un riepilogo di tutte le notifiche ricevute.

5. Hai questioni più importanti a cui dedicarti

La Quiet Mode di Instagram è anche un ottimo modo per evitare distrazioni e tenere a bada il telefono mentre ti concentri su un’attività importante. Quando avrai finito di svolgere i tuoi compiti più importanti, potrai disattivare la funzionalità e recuperare tutte le notifiche che ti eri perso. Inoltre, questa feature può tornare molto utile in caso di impegni importanti durante i quali non puoi proprio dedicarti allo smartphone, per esempio in caso di riunioni, congressi, call di lavoro e tanto altro ancora.

6. Desideri evitare qualcuno per un po’

Nella vita e nelle relazioni, affronteremo sempre alcuni periodi in cui abbiamo bisogno di solitudine e di rimanere da soli con i nostri pensieri, per riflettere o semplicemente per riprendere il fiato dopo una litigata o una discussione. Se hai bisogno di prenderti una piccola pausa da una persona senza però offenderla, attivare la Quiet Mode potrebbe essere un’ottima idea per far capire in modo semplice ed efficace che hai bisogno di tempo per stare per conto tuo. Inoltre, in questi casi non avrai l’ansia o l’angoscia di dover leggere i messaggi senza rispondere: infatti, durante tutto il periodo di attivazione della feature, Instagram non ti disturberà e riceverai tutte le notifiche solamente una volta che l’avrai disattivata.

7. Vuoi essere più produttivo

Ammettiamolo, trascorriamo tutti più tempo di quanto dovremmo su Instagram. Sfogliare post divertenti e leggere alcune citazioni che cambiano la vita è molto divertente, ed è qualcosa che tutti amiamo fare di tanto in tanto. Lo stesso vale per i reel con tutorial per cucinare, per prendersi cura di sé o per scoprire nuove cose sulle nostre passioni. Instagram è un piccolo microcosmo che può essere davvero meraviglioso, se lo si usa con moderazione e se non gli si dà il potere di limitarci nei nostri impegni e nelle nostre passioni. Spesso e volentieri infatti, ci si ritrova a guardare video inutili su argomenti poco interessanti pur di non dedicarsi a questioni lavorative noiose o difficili da portare a termine. Per quanto possa essere gradevole, ogni tanto, sfuggire alle responsabilità e rifugiarsi in un modo più allegro e colorato, trascurare continuamente il lavoro o altri compiti importanti per intrattenersi sui social può diventare una pratica dannosa e in grado di far morire completamente la nostra produttività. Se anche tu riscontri spesso questo problema, la Quiet Mode di Instagram può rappresentare un’ottima soluzione per tornare ad avere una routine più sana e per giostrarsi meglio tra lavoro e intrattenimento.

8. Sei in pausa sui social media

Le piattaforme di social media sono state lentamente incorporate in tutte le nostre vite immensamente e ora rappresentano, purtroppo o per fortuna, una parte importante della nostra esistenza. Le usiamo per tenerci in contatto con amici e parenti lontane, per conoscere nuove persone con le nostre stesse passioni, per rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo e sui nostri hobby, e persino per fare shopping o trovare lavoro. Ecco perché finiamo per trascorrere su queste piattaforme decisamente più tempo del dovuto. Proprio per questo motivo, il concetto di “disintossicazione dai social media” sta lentamente prendendo piede, con sempre più persone in tutto il mondo che cercano di trovare una soluzione per la propria salute mentale. La Quiet Mode rappresenta un’ottima alternativa per chi desidera staccarsi momentaneamente dai propri profili social senza però ricorrere a soluzioni drastiche, come per esempio la sospensione definitiva degli account o il blocco degli utenti.

Come attivare la Quiet Mode di Instagram

Una volta capito cos’è la Quiet Mode di Instagram e in quali occasioni può tornare utile, andiamo a vedere come attivarla seguendo alcuni semplici passaggi:

Apri l’app di Instagram sul tuo telefono. Poi, tocca l’icona del tuo profilo

sul tuo telefono. Poi, Tocca le tre lineette orizzontali situate nell’angolo in alto a destra dello schermo

situate nell’angolo in alto a destra dello schermo Seleziona Impostazioni > Notifiche

Qui troverai le opzioni per attivare la Quiet Mode

Attiva l’interruttore accanto a Quiet Mode per attivarla

Una volta abilitata, riceverai una conferma

Nella stessa pagina, potrai anche modificare le ore durante le quali la Quiet Mode si attiverà automaticamente

Una volta impostate le tue preferenze, tocca Attiva automaticamente per impostare gli orari in cui desideri non ricevere notifiche. La Quiet Mode può rimanere attiva per massimo 12 ore alla volta

Come disattivare la Quiet Mode di Instagram

Vediamo anche come disattivare la Quiet Mode di Instagram in pochissimi e semplici passi. Si tratta di un procedimento davvero molto veloce e che richiede pochi minuti del tuo tempo.