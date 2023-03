Una guida per scaricare foto e video da Instagram

Instagram è il popolarissimo social network fondato nel 2010 da Mike Krieger e Kevin Systrom. L’idea di fondo che lo anima è quella del diario fotografico che ogni utente può condividere con i profili da cui è seguito, quindi da amici e conoscenti e dal mondo intero.

Instagram offre ogni giorno diversi contenuti, in particolare foto e video. Come scaricarli agevolmente?

È poi divenuto, come del resto anche Facebook, altresì un mezzo per i vip per gestire i rapporti con il proprio pubblico e a scopo pubblicitario. È poi molto vasto il database di imprese che decide di investire nella piattaforma. La stessa, non a caso, è stata ceduta a Facebook (attuale società Meta) per la bellezza di un miliardo di dollari.

Scaricare un contenuto, che sia un’immagine o un video da Instagram può tornare utile per varie ragioni. Si pensi al fatto di poter scaricare una storia particolarmente divertente che un amico abbia messo a disposizione, ma può altresì trattarsi della storia condivisa da un vip che si segue particolarmente. Per le medesime ragioni, si troverà conveniente scaricare immagini divertenti o comunque interessanti, e video del medesimo valore.

Si possono così scaricare e sempre avere a disposizione sul proprio smartphone o pc. Un’utilità particolare si riscontra per le stories, che dopo 24 ore non sono più visibili sulla piattaforma, ma che possono comodamente essere oggetto di download con il servizio online o il software appropriati.

Ci occupiamo in questa sede, quindi, delle varie modalità per scaricare foto e video da Instagram. Si raccomanda prima, in ogni caso, di accertarsi che il download in questione non vìoli i diritti di copyright di cui il contenuto può essere oggetto.

Una volta fatta tale premessa, le modalità di scaricamento dei contenuti da Instagram sono davvero molteplici. Appena letta la presente guida, disporrai di un quadro chiaro ed esauriente per poter procedere, disponendo della cognizione necessaria per farlo in ogni modo.

Il download di video da Instagram

Il download di video da Instagram prevede una facile modalità che, per essere eseguita, necessita prima del link (del video da scaricare). Come ottenere il link? Vediamo come ottenerlo dalla versione desktop.

Avviamo regolarmente il video da Instagram. Appena il video comparirà, selezioniamo l’intera URL e copiamola. Una volta ottenuta la stringa, possiamo affidarci ad uno dei tool appositi, dei quali si può usufruire anche online e volti al download video, proprio da Instagram. Una prima opzione è fornita dal sito Download4, il quale consente di scaricare video da diverse tipologie di fonti.

Per lo scaricamento di video da Instagram vi è una sezione apposita, rinvenibile alla pagina https://www.download4.cc/instagram-video-downloader.html e una volta incollata la stringa della URL del video, prima copiata, nell’apposita riga, apparirà l’anteprima del video stesso.

Affianco ad essa, comparirà la sezione video e quella audio. Nella sezione video sono selezionabili diverse qualità di video mp4, e per scaricare la qualità corrispondente, si può cliccare sul tasto Download che appare al termine di ogni riga. Come preannunciato, vi è anche la possibilità di scaricare, qualora foste interessati, solamente l’audio estrapolato dal video in questione.

Nel momento in cui si clicca sul tasto di download apparirà la comparazione tra la versione online e la versione del programma da scaricare sul pc, e da utilizzare comodamente in ogni momento. Si tratta di un’opportunità interessante, e sempre gratuita, offerta dal sito e relativa ad un tool di download multifunzione. Quest’ultimo è in grado di scaricare video di ogni formato e non solamente da Instagram, ma altresì da ogni piattaforma possibile, ivi comprese Youtube, Dailymotion, e quant’altro. Chiaramente anche dal tool è possibile programmare le varie impostazioni sulla qualità del video, o scaricare solamente l’audio mp3.

A proposito proprio dei programmi utilizzabili da desktop, una versione degna di nota è senz’altro ByClickDownloader. È un programma realizzato interamente in lingua italiana e disponibile in una versione Free davvero molto soddisfacente per tutte le opzioni che offre. In essa è possibile, nella Home del programma, in alto, selezionare la cartella di destinazione, così come, scorrendo più a destra, il formato (mp4 o mp3), la qualità.

A proposito della configurazione qualità, in essa si dispone delle opzioni “Migliore” e “Normale” già preimpostate, e poi “Preferita”. Con quest’ultima si può impostare digitalmente una risoluzione specifica che si preferisce. Dopodiché non resterà che cliccare su “Incolla Url”, procedere quindi con l’incollare il medesimo, e selezionare la freccia rivolta verso il basso per iniziare a scaricare il video. Il programma è molto completo e supporta il download da diverse piattaforme, non solamente da Instagram.

Un’altra considerazione per il medesimo programma sta nel piccolo motore di ricerca posto all’interno della schermata principale. Qualora si disponesse già del nome del video da scaricare, potete avviare una ricerca che parta dal programma e vi comparirà un elenco di risultati. Potrete così selezionare il video che cercavate.

Abbiamo ora parlato di un programma che, anche nella sua versione free, si conferma come uno dei più completi. Laddove si ricercasse un’alternativa, sarebbe da prendere sicuramente in considerazione Jdownloader. Inoltre, con la versione a pagamento di ByClickDownloader si potrà accedere a funzionalità davvero uniche nel loro genere, come il download di intere playlist e interi canali Youtube con un click, scaricare solamente i sottotitoli di un video, convertire il video in altri formati, scaricarli in HD e altro ancora.

Per farlo, si dovrà diventare utenti premium e pagare una piccola quota mensile, ma è davvero bassa. Con una quota di 7,99 euro si va avanti per un anno col piano premium, e attualmente vi è addirittura in offerta l’abbonamento premium senza limiti di tempo per soli 9,99 euro (anziché 20 euro).

Il download di video su sistemi Android

Laddove si desideri effettuare il download di video da Instagram su Android, esiste un’app specifica per l’utilizzo, che fra le altre cose è anche gratuita, 100% free. Il nome di quest’app è “Video Downloader for Instagram, Reels, Story Saver”.

Una volta scaricata e installata l’applicazione, per effettuare il download di video su Instagram, si può procedere nel modo seguente. Apriamo Instagram e avviamo il video, la storia o il reel che si voglia scaricare. Clicchiamo sui 3 puntini in alto a destra, e nel menù che ne esce, selezioniamo la voce “Condividi su…”. A questo punto, si aprirà una finestra di dialogo per la selezione del programma da utilizzare.

In questo caso opteremo chiaramente per l’app appena scaricata, cioè Video Downloader for Instagram, Reels, Story Saver. L’app si aprirà e inizierà automaticamente a scaricare il video di Instagram. Il video sarà disponibile nella memoria dello smartphone, e vi si potrà accedere altresì dalla sezione History, in alto a destra nell’app, con l’elenco di tutti i download in ordine cronologico.

Laddove invece si desideri una registrazione della schermata del tablet o dello smartphone mentre il video è in esecuzione, si può puntare (alternativa disponibile per Android e anch’essa totalmente free) sull’app “ADV Registratore schermo”. Le app qui menzionate sono liberamente scaricabili da Google Play. L’ultima app menzionata, in particolare, torna particolarmente utile se si desidera scaricare un video su Instagram per il quale, fra le impostazioni di privacy, l’utente lo abbia configurato come privato, dunque non accessibile pubblicamente.

Ricordiamo che nella fattispecie considerata, le app e i programmi fin qui indicati non potrebbero espletare il proprio funzionamento ordinario. L’alternativa possibile resta dunque quella di registrare lo schermo del proprio dispositivo mentre il video risulti in corso.

Il download di video Instagram da sistemi iOS

Anche nel caso in cui si disponga di un sistema iOS, i mezzi chiaramente non mancano, e di altrettanto validi. In particolare, si segnala anche qui un’app molto funzionale allo scopo, pensata appositamente per Instagram, e gratuita. Il suo nome è “Inst Down”.

Avviamo il video in esecuzione su Instagram e clicchiamo sui tre puntini in alto a destra. Selezioniamo quindi “Copia link” e, usciti da Instagram, apriamo l’app Inst Down. Non dovremo far altro che incollare la stringa del video lungo la riga che compare sulla Home dell’applicazione.

L’app è predisposta per incollare automaticamente la stringa da ultimo copiata alla sua apertura. Laddove ciò non dovesse avvenire automaticamente per via di un disguido, eseguiamo l’azione manualmente. Eseguiamo il touch infine sulla freccia sottostante la riga e avremo avviato il download.

In fase di apertura Inst Down chiede i permessi per poter accedere alla memoria dello smartphone o del tablet che ovviamente dovranno essere accettati, quale precondizione fondamentale all’utilizzo dell’app. Per i sistemi iOS vi è un’alternativa da prendere in considerazione, che consiste nell’app Reposter. Le app qui citate si possono scaricare da Apple Store.

Download di foto e video sui vari sistemi

Vi sono altresì programmi e applicazioni in grado di consentire lo scaricamento di dati da Instagram, sia che si tratti di video che di foto e altre immagini. Una di queste è certamente Weinstag, utilizzabile da pc e dal funzionamento analogo a quanto riscontrato in precedenza.

Anche qui servirà infatti il link di provenienza, di video, e stavolta anche di foto e immagini che si desideri scaricare. Una volta incollata l’URL del contenuto basterà cliccare sul tasto di download sottostante la riga per avviarlo. Appare molto interessante la funzione apposita per scaricare le storie di Instagram.

Basterà inserire l’indicazione dell’account per scaricare tutte le storie con un solo click. Attualmente però si riscontrano dei malfunzionamenti a proposito di questi servizi, per cui potreste ritrovarvi ad effettuare diversi tentativi prima di riuscire. Si spera comunque che i problemi vengano risolti al più presto.

Nel frattempo, sempre per pc, un’alternativa validissima è data dal sito di Imginn (https://imginn.com). Il funzionamento è molto semplice: basterà digitare nella riga in alto a destra l’account Instagram di cui si vogliano ricercare i contenuti, foto o video che siano. Ovviamente, come anche gli altri supporti indicati, è ottimo per scaricare contenuti anche se non si è registrati al social network.

Una volta digitato l’account e premuto invio (o cliccato sulla lente d’ingrandimento), nella schermata successiva appariranno tutti i contenuti, di ogni genere, pubblicati dal profilo in questione. Essi sono distinti nelle sezioni “Post”, “Stories”, “Tagged”. Al di sotto di ogni contenuto, sulla destra, si può cliccare sul relativo tasto Download per avviare il medesimo.

Il sito funziona ovviamente anche da smartphone e tablet, e dunque su sistemi iOS e Android. SI segnala inoltre il servizio di 4k Stogram, programma downloader di ogni contenuto di Instagram, sempre previa l’indicazione del relativo account. Qui vi è una funzione aggiuntiva: si possono scaricare foto e video anche se protetti da un’impostazione privacy privata, a cui abbiamo accesso dal nostro profilo. Si dovrà effettuare l’accesso al proprio account tramite il programma stesso.

Una funzionalità molto interessante, ed esclusiva per le foto, è quella offerta da Ifttt (https://ifttt.com). Consente perfino di collegare un account Instagram qualsiasi al proprio account Dropbox, così che ogni foto pubblicata sull’account in questione venga automaticamente scaricata anche sul proprio Dropbox. Il servizio funziona previa registrazione e trova anche diverse altre applicazioni per sincronizzare fra loro vari tipi di account, non solamente Instagram. È un’applicazione molto utilizzata anche per la domotica, fra le altre cose. Disponibile anche la versione app per Android.

In tema di estensioni per browser, segnaliamo invece DownAlbum, integrabile su Chrome e che consente di ricercar e scaricare gli album di ogni utente Instagram.

Le app per foto e video da Instagram

In materia di app, segnaliamo per Android l’app Downloader for Instagram, sviluppata da ZN Studio e disponibile su Google Play. Disponibile per lo stesso sistema operativo l’app ETM Video Downloader, che comprende anche una sezione specifica per il download delle stories.

In merito invece ai sistemi iOS, Apple Store ha recentemente messo al bando ogni app predisposta per il download automatico di materiale da Instagram. Ma alla regola imposta, e al relativo ban, si è per ora sottratta l’app Instdown, corrispondente all’omonimo sito, ancora dunque rinvenibile su Apple Store, con i relativi aggiornamenti.