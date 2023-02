Come vedere le storie di Instagram in anonimo senza farsi notare

Se vedere le storie di Instagram è uno dei tuoi passatempi preferiti, sappi che sei in buona compagnia. Questa abitudine, infatti, è comune tra tantissimi utenti del noto social network.

Ciò che potresti ignorare però, è che l’autore della storia può effettivamente sapere chi ha guardato tale contenuto. A livello pratico però, esistono diversi metodi per dare un’occhiata a una storia Instagram rimanendo anonimo. In questo articolo ti spiegheremo proprio come accedere a questi contenuti senza che l’autore delle storie possa venirlo a sapere.

Perché vedere le storie di Instagram in anonimo?

Per chi pubblica i contenuti, la possibilità di sapere chi vede le proprie storie può essere un dato importante.

Questo tipo di informazione rende possibile definire il proprio target d’utenza, capire quale tipo di utente è maggiormente interessato a un determinato tipo di storia.

In tutto ciò, però, vi è il rovescio della medaglia del lato privacy. Questo tipo di misurazione dei dati risulta per molti utenti un po’ troppo invasivo.

Come visualizzare le storie Instagram senza farsi vedere?

Dunque, se sei una persona che tiene particolarmente all’anonimato online, di seguito troverai diverse soluzioni pratiche per questa situazione.

Usa un account Instagram anonimo

Sotto il punto di vista logico, l’utilizzo di un account Instagram secondario può essere la scelta migliore.

Adottando tale soluzione infatti, puoi accedere a qualunque tipo di storia senza che tale azione venga ricondotta all’account principale. In tal senso, la facilità con cui si può passare da un account a un altro rappresenta un punto a favore.

Al di là del tempo speso per una nuova registrazione, dunque, questa scelta può essere la migliore via percorribile.

Sfrutta la Modalità aereo

La Modalità aereo può essere utile in svariati contesti: uno di questi è proprio la possibilità di accedere alle storie Instagram mantenendo l’anonimato.

Per agire in tal senso, attiva tale modalità prima di selezionare una storia e avrai molte probabilità di non essere identificato dalla piattaforma. Per fare ciò, apri l'app di Instagram e vai al profilo dell'account utente, quindi attiva la Modalità aereo sul tuo dispositivo prima di tornare all’applicazione e toccare la storia che ti interessa.

Per molti non è un’azione particolarmente comoda ma, prima di passare ad altre soluzioni, ti consigliamo di provarla almeno una volta.

App di terze parti

Dando una sbirciata online, potresti trovare diverse piattaforme e servizi che dovrebbero permetterti di visionare le storie Instagram senza farti individuare. Detto ciò, devi sapere che molti di questi siti non sono particolarmente sicuri.

Ovviamente esistono delle piacevoli eccezioni. Siti come Dumpoir.com, Anonigviewer.com o Storysaver.net permettono di visualizzare una storia senza che tale azione venga collegata al tuo account.

A grandi linee, queste piattaforme funzionano più o meno allo stesso modo. Viene proposto un campo in cui devi immettere il nome del profilo con la storia da seguire e, dopo aver premuto invio, avrai accesso all’account in questione e potrai osservare la storia senza alcun tipo di tracciamento.

FAQ

Concludiamo il discorso con alcune domande che potresti farti in questo ambito.

Come sapere chi ha visualizzato la tua storia Instagram

E se fossi dall’altra parte della barricata? Per sapere chi ha guardato la tua storia, devi cliccare sulla tua immagine del profilo.

Dalla schermata che si apre, seleziona Visualizzazioni e, dal menu risultante, potrai ottenere tutte le informazioni del caso riguardo la storia pubblicata e chi l’ha visualizzata.

È possibile sapere chi ha visitato il mio profilo Instagram?

Instagram non permette di sapere chi sta guardando un profilo. Quindi, se passi attraverso il profilo di qualcuno e non metti mi piace o non commenti un post, il proprietario dell’account non può venire a conoscenza della tua azione.

Posso impedire a un follower di vedere una mia storia Instagram?

Puoi nascondere la tua storia a qualcuno se non vuoi che la veda e non sarà in grado di vedere nulla che aggiungi in futuro. Per tenere segreta la tua storia a qualcuno, in tal senso ti basta bloccare l’utente.

Quando blocchi un follower, i suoi Mi piace e i suoi commenti verranno cancellati dalle tue foto e dai tuoi video. Lo sblocco di qualcuno non ripristinerà le sue precedenti interazioni.