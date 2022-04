Come bloccare o sbloccare una persona su Instagram

Instagram, così come tutti gli altri social network, ti permette di seguire da vicino la vita (ed essere seguito) amici, familiari e personaggi famosi. In alcuni casi però, certe attenzioni da parte di alcune persone potrebbero non essere così gradite.

Per fortuna è possibile bloccare o sbloccare persone su tale piattaforma con relativa facilità. In questo articolo vedremo proprio come trattare i rapporti con i tuoi follower, bloccandoli e sbloccandoli a seconda delle necessità.

Come bloccare una persona su Instagram

Ci sono diversi modi per bloccare una persona su Instagram. Tieni presente che, sotto questo punto di vista, puoi agire in diversi modi.

Per esempio, quando blocchi qualcuno, puoi scegliere se intervenire sul suo account specifico o anche su tutti quelli che, eventualmente, la persona può aprire in seguito. Nei casi meno drastici puoi limitarti ad azioni come l’eliminazione dei commenti, oppure agire in maniera più ampia impedendo alle persone di commentare un certo post.

Tornando al bloccare un utente, le vie percorribili sono principalmente due.

Bloccare tramite Impostazioni

Per bloccare qualcuno tramite il menu Impostazioni:

tocca l’ immagine del profilo in basso a destra per accedere al tuo profilo;

in basso a destra per accedere al tuo profilo; seleziona le tre righe orizzontali in alto a destra, quindi Impostazioni ;

in alto a destra, quindi ; tocca Privacy, quindi Account bloccati.

Per aggiungere una persona alla tua lista di account bloccati, tocca in alto a destra e cerca l’utente che vuoi bloccare. Seleziona la voce Blocca a destra del nome della persona.

Per bloccare non solo account, ma anche tutti quelli nuovi che la persona in questione potrebbe creare, tocca Blocca in basso per confermare.

Bloccare qualcuno dal suo profilo

Puoi anche agire direttamente sul profilo dell’utente da bloccare. In questo caso:

seleziona il nome utente dal feed o da un post delle storie di questa persona (oppure tocca l’ icona a forma di lente d’ingrandimento e cerca il nome utente);

e cerca il nome utente); tocca l’icona con tre puntini orizzontali (su iPhone o da computer) o verticali ( su Android) in alto a destra;

(su iPhone o da computer) o ( su Android) in alto a destra; per bloccare un account (o i nuovi account di tale persona) tocca Blocca in basso;

in basso; se preferisci bloccare solo l’account esistente, tocca accanto a Blocca nome utente e, da qui, seleziona Blocca.

Come sbloccare qualcuno da Instagram (mobile)

E se dovessi ripensare a questa scelta e voler fare un passo indietro?

Per rimuovere qualcuno dal tuo elenco di utenti bloccati su Instagram utilizzando l’app mobile per iOS e Android. Segui dunque questi passaggi:

trova l’utente bloccato su Instagram (puoi utilizzare la scheda Account dalla barra di ricerca);

dalla barra di ricerca); seleziona il profilo che desideri sbloccare.

tocca Sblocca e conferma l’operazione.

Come sbloccare qualcuno da Instagram (desktop)

Intervenire con un blocco su un utente però, è possibile anche via browser da desktop. La procedura, in tal senso, è la seguente:

vai sul sito di Instagram e accedi al tuo account;

seleziona Cerca ;

; digita il nome utente dell’account o il nome della persona che desideri sbloccare;

seleziona l’utente desiderato dai risultati suggeriti;

Seleziona Sblocca e conferma che vuoi veramente sbloccare l’utente.

Nota bene: Instagram potrebbe mostrare l’account utente come non disponibile. In questo caso è necessario sbloccare l’account utilizzando l’app Instagram per iOS o Android (come mostrato sopra).

Visualizza l’elenco degli account bloccati su Instagram

Ogni account Instagram ha un elenco completo dei profili che sono stati bloccati. Per dare un’occhiata, da app iOS o Android, è necessario:

andare sulla pagina del tuo profilo su Instagram ;

; toccare il pulsante del menu e quindi seleziona Impostazioni ;

; seleziona Privacy e poi Account bloccati.

A questo punto, puoi agire su qualsiasi utente bloccato per accedere al suo profilo dove eventualmente sbloccarlo.

Nota bene: non puoi accedere all’elenco degli utenti bloccati sul sito di Instagram, quindi dovrai utilizzare l’app per poter accedere alla stessa.

Cosa succede quando sblocchi qualcuno?

Quando sblocchi un account su Instagram, le restrizioni rispetto al tuo profilo vanno a decadere e l’utente può:

trovarti di nuovo utilizzando la ricerca di Instagram;

vedere di nuovo i tuoi post e le tue storie;

seguirti nuovamente (se lo desiderano);

inviarti messaggi privati.

Nota bene: l’utente non verrà avvisato quando lo sblocchi.

Puoi sbloccare account che non esistono più?

Potrebbe non essere possibile sbloccare i profili Instagram che sono stati eliminati o rimossi dopo che li hai bloccati. I loro nomi appariranno nell’elenco degli Account bloccati e dunque non esiste modo per interagire con loro.

Può comunque esserci una scappatoia: prova l’app di Instagram su una piattaforma diversa da quella attuale. Secondo alcuni test, Instagram per Android sembra in grado di sbloccare utenti che il sito web del servizio e l’app iOS non individuano.

Fonte lifewire.com