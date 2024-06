Sony è al lavoro per lo sviluppo della PS6, la console di nuovissima generazione che prenderà il posto della PS5, nonostante quest’ultima sia all’apice del suo ciclo di vita. Ma quali saranno le caratteristiche della nuova console di casa Sony?

Abbiamo cercato di riassumere tutto quello che sappiamo, condividendo informazioni e indiscrezioni sulla potenza di calcolo, sulle funzionalità, sui prezzi e su tutto ciò che magari ti stai domandando.

PS6: data di lancio

La prima cosa che vogliamo chiarire è che, ovviamente, non c’è alcuna certezza sulla data di lancio della PS6. Tuttavia, possiamo spingerci a fare qualche elaborazione.

Se infatti Sony dovesse attenersi anche questa volta alla sua tradizione di varare una nuova console ogni 6-7 anni, allora è lecito attendersi per il 2027 o il 2028 la PlayStation 6. Spingendoci ancora un po' più in là con la fantasia, se Sony dovesse decidere di far uscire la console in tempo per la corsa ai regali di Natale, allora il periodo che non bisognerebbe perdere di vista è quello di novembre 2027.

Quando uscirà la PS6 in Italia?

Sempre giocando con le ipotesi, e guardando all’uscita della PS5, riteniamo che anche questa volta l’Italia potrebbe essere uno dei primi Paesi a dotarsi della console, come avvenuto nelle precedenti edizioni.

Rispetto alle scorse volte, però, c’è un aspetto in più da considerare: aleggia infatti nell’aria la scarsità dei componenti necessari per assemblare le console e, dunque, questo potrebbe ridurre la disponibilità di pezzi al momento del lancio, con Sony che potrebbe decidere di effettuare un varo più frazionato nel tempo. Staremo a vedere…

Le caratteristiche della nuova PS6

Visto che ci siamo, possiamo anche ipotizzare quali saranno le caratteristiche della nuova PS6 che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere basata su un’architettura Zen 4 con processore su misura per consentirle di supportare la risoluzione 8K a framerate elevati, raddoppiando potenza grafica e risoluzione viste su PS5.

Considerato poi che è oramai il tema di questo periodo, ci stupiremmo se Sony decidesse di lasciare fuori dai propri progetti l’intelligenza artificiale generativa, che potrebbe essere utilizzata per creare esperienze più interattive, personalizzate, immersive e coinvolgenti.

Capitolo a parte per la realtà virtuale. Il mercato è ancora in fase di sviluppo e sta reagendo in modo diverso dalle attese, rendendo un po' più complessa ogni previsione a beneficio degli strategist di Sony.

Il costo della PS6

Ultimo tassello da chiarire è legato al costo. Quanto costerà la PS6 in Italia?

Considerato l’incremento dei costi dei componenti, è ben possibile che la PS6 possa costare tra 499 e 699 euro.