Quali rischi si corrono usando siti di streaming illegali

Come dimostrano le numerose iniziative online per la condivisione degli account Netflix e gli altri stratagemmi predisposti per aggirare gli abbonamenti individuali alle piattaforme di streaming online, non tutti desiderano o possono spendere decine di euro al mese per garantirsi la visione dei contenuti su servizi come Sky, Netflix, Amazon Prime Video & e co.

In questo scenario, alcuni siti web di streaming vengono in soccorso di tali utenti consentendo la visione di film e programmi televisivi preferiti senza pagare nulla.

Tuttavia, ci sono alcuni siti che non sono sicuri al 100% per i consumatori e che, diciamola tutta, sono chiaramente illegali.

Ma come riconoscere i siti legali da quelli illegali? E cosa si rischia usando i secondi per evitare di pagare i primi?

Il proprietario del sito di streaming online

Tutto dipende, in buona sostanza, dal proprietario del sito di streaming. Chi è il proprietario del sito? Si tratta di un’azienda affermata? Le informazioni sulla proprietà del sito sono presenti online da qualche parte?

Ricorda che le aziende legittime di solito gestiscono siti web di streaming sicuri in cui vengono evidenziati in modo chiaro i dati sulle proprietà.

D’altro canto, i siti web di streaming illegali sono generalmente di proprietà di hacker o di individui anonimi che violano le leggi sul copyright: lo streaming su questi siti è evidentemente illegale, perché i proprietari non hanno i diritti per distribuire i contenuti multimediali che forniscono. Per questo motivo, se vuoi guardare qualsiasi contenuto gratuitamente, ti consigliamo vivamente di utilizzare i migliori siti di streaming legale gratuito, anche se la loro offerta non sarà probabilmente allettante come quella piratesca.

Per scoraggiarti dall’alimentare il business della pirateria, di seguito vogliamo condividere cinque modi in cui i siti di streaming gratuito mettono a rischio i propri utenti e su cui ti consigliamo di soffermarti.

Accesso alle informazioni personali

Secondo la società di ricerca sulla pirateria Muso, tra il 2021 e il 2022 lo streaming illegale di film è aumentato del 38,6%, mentre le visite ai siti di streaming gratuito sono aumentate di circa l’8,8%. A causa dell’aumento, diversi siti di streaming hanno ora accesso ai dati personali di molte persone.

La maggior parte dei siti di streaming richiede la registrazione prima di poter guardare film e programmi televisivi: se non si è sul sito di streaming originale, il sito può inviare l’utente a una pagina diversa in cui è necessario registrarsi. Potrebbero a quel punto essere richiesti vari tipi di informazioni personali, come nome e cognome, indirizzo e-mail e persino numeri di telefono.

Naturalmente, tutte le informazioni inviate sono ora a disposizione dei proprietari del sito web che, in buona parte, sono degli hacker. Dunque, c’è il rischio che un criminale informatico possa rubare le tue informazioni più preziose, usando i tuoi dati personali per vari usi illegali, come il furto di identità, le truffe di phishing e altre attività illecite.

Ricorda che in ogni momento il proprietario del sito web può vendere le tue informazioni ai criminali informatici sul dark web, se lo desidera, soprattutto se il sito web non ha un’informativa sulla privacy…

Virus e malware

Anche se il motivo n. 1 dovrebbe essere sufficiente per allontanare ogni utente da questi siti illegali, ricorda che queste piattaforme non autorizzate sono in genere molto infettati da malware. Gli hacker spesso rendono i contenuti disponibili gratuitamente in modo illegale proprio per “adescare” molti utenti ai loro secondi fini.

Il malware può ad esempio essere nascosto in una pagina web e in un video. I proprietari dei siti web possono chiedere ad altri criminali informatici di aggiungere malware ai loro siti, che possono poi prendere il controllo del dispositivo dell’utente. Il malware può infatti essere scaricato e installato automaticamente sul computer dell’utente senza che questi ne sia a conoscenza o abbia dato il proprio consenso.

Se si scaricano applicazioni o componenti aggiuntivi pirata illegali, il sito di streaming potrebbe promettere di consentire l’accesso e lo streaming di contenuti pirata. Il malware nascosto nelle app può entrare nella rete wireless sfruttando le vulnerabilità della sicurezza di rete. Pertanto, è necessario assicurarsi che su tutti i dispositivi sia installato il miglior programma antivirus.

Se poi il malware viene installato sul tuo dispositivo, può avere diversi effetti negativi sia sul tuo device che sui dati personali. Potrebbe consentire ai criminali di accedere ai dati di accesso, alle informazioni della carta di credito o ai file riservati. Il malware può anche compromettere le prestazioni del sistema, causando un rallentamento o un blocco del sistema.

Bloatware

I siti di streaming illegale sono pieni di bloatware, ovvero di programmi indesiderati che possono rallentare il computer. Facendo clic su uno dei pulsanti del sito web, si potrebbe installare accidentalmente un bloatware o un altro software indesiderato sul proprio dispositivo.

Il bloatware di per sé non è un malware, anche se quello che si trova sui siti di streaming gratuiti può contenere malware. A volte, i siti di streaming illegali possono affermare falsamente che è necessario un software specifico per accedere al film o allo spettacolo desiderato, inducendo l’utente a scaricarlo.

Spesso il software viene fornito in bundle con il bloatware, influenzando negativamente l’efficienza del computer utilizzando molto spazio di archiviazione, memoria e durata della batteria. Alcuni bloatware causano la comparsa di fastidiosi pop-up nel browser e sul dispositivo.

Annunci invasivi

Gli annunci possono anche essere una forma di malware chiamata adware: non sempre si tratta solo una tattica di marketing innocua!

Ti è mai capitato di cliccare su un video e di essere invece reindirizzati a un altro sito web? Il sito web potrebbe assomigliare a pulsanti o finestre pop-up che chiedono agli utenti di “scaricare ora” delle applicazioni. In realtà si tratta di un adware, che fa guadagnare i suoi sviluppatori mostrando annunci invadenti e aggressivi ai visitatori del sito web.

L’adware può essere introdotto nel browser da software maligni su siti web di streaming illegale che inducono il browser a visualizzare automaticamente flussi infiniti di pubblicità pop-up. Questi annunci non sono sempre innocui, perché alcuni potrebbero essere in grado di monitorare la tua attività online. Ancor peggio, l’adware potrebbe fornire agli hacker l’accesso ai tuoi dati di accesso, compresi nome utente e password.

Cause giudiziarie

Naturalmente, è illegale vendere e distribuire contenuti violando le leggi sul copyright. Tuttavia, è un reato anche accedere a siti di streaming illegali e non è un caso che servizi di streaming legittimi come Netflix e Disney continuino a citare in giudizio i siti di streaming illegali.

Accedere a siti di streaming illegali può comportare la perdita del servizio, multe e problemi legali perché il tuo provider di servizi Internet (ISP) può tenere traccia delle tue attività!

Insomma, non ti sembrano ragioni sufficienti per stare alla larga dai siti di streaming illegale?