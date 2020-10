Il mondo del gaming ha conosciuto negli ultimi anni una crescita impressionante ed esponenziale, sia in termini di utenza che di giro d’affari. È cresciuto anche l’interesse per i migliori accessori per il gaming, con una serie di dispositivi capaci di migliorare l’esperienza di gioco in ogni settore.

I gamer, siano essi appassionati o professionisti, sanno quanto è importante curare il computer e la propria postazione di gioco. Non solo investendo su un PC o un notebook per il gaming, ma anche acquistando tutta una serie di accessori capaci di assicurare non solo una maggiore comodità, ma anche prestazioni più affidabili, precise e sicure. Molti dei migliori accessori per il gaming sono utili e in molti casi indispensabili anche per lo streaming, potendo avere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente non solamente quando si gioca al PC o alla console.

SSD

La possibilità di contare su memorie capienti, veloci, stabili e sicure è fondamentale anche per i giocatori. Per questo uno dei primi accessori da prendere in considerazione è la memoria SSD, scegliendo tra un taglio capiente e veloce, che permetta di salvare sia i giochi scaricati che i vari salvataggi ed espansioni, senza appesantire il PC e potendovi accedere in qualsiasi momento.

Mouse

Quello che è secondario per coloro che utilizzano il computer solo sporadicamente è di primaria importanza per un gamer. I giocatori, infatti, sono professionisti che utilizzano il PC in maniera intensiva e necessitano quindi di accessori all’altezza di queste esigenze. I mouse da gaming sono un esempio perfetto, con strutture ergonomiche ideali per un utilizzo continuativo e capaci sia di consentire movimenti, controlli e funzionalità maggiori rispetto a un mouse tradizionale, ma anche di tutelare la salute delle dite e del polso.

Tappetini

Quanto detto per i mouse vale anche per i tappetini per il gaming. Un accessorio apparentemente poco importante, ma che in realtà assicura stabilità, comodità e sicurezza per la salute; aspetti che non possono mai essere sottovalutati.Di tanto in tanto ricordati di pulire il tuo tappetino.

Tastiere

Tra i migliori accessori e tra i più importanti per un gamer che si rispetti troviamo sicuramente le tastiere dedicate. Tastiere meccaniche con tasti intercambiabili che hanno una velocità di risposta, un suono e una sensibilità alla pressione particolare e che mettono a disposizione dei giocatori tasti funzione e combinazioni particolari per poter affrontare ogni partita nel pieno delle proprie potenzialità.

Sedie da gaming

Quando si parla di sicurezza e comodità stando seduti al PC o alla console per lunghe e intense sessioni di gioco non si può non prestare attenzione alle sedie da gaming. La cura per la postura, l’eliminazione dei fastidi e dei dolori alla schiena e alla zona lombare provocati dallo stare per ore in posizione seduta, vale l’investimento per questo tipo di accessorio.

Controller

Non solo tastiera, ma anche josystick. Il mondo del gaming è pieno di questi accessori che probabilmente ne sono anche il simbolo più rappresentativo. Oltre ai controller specifici è possibile anche utilizzare il Dualshock 4 e il controller dell’Xbox One, una scelta dovuta sia da ragioni affettive che da esigenze di comodità e familiarità con quel tipo di dispositivo.

Impianto audio

Ogni gioco, che sia un titolo di azione, di sport o di guerra, ha una colonna sonora e una serie di effetti audio che rendono il gioco ancora più realistico ed immersivo. Per valorizzare questi effetti è fondamentale avere un impianto audio con casse e amplificatori all’altezza della situazione. Un modo perfetto per immergersi completamente nelle dinamiche di gioco.

Schede per la registrazione

Per imparare dai propri errori, ma anche e soprattutto per condividere le scene più memorabili delle proprie imprese, è possibile avvalersi delle schede di registrazione. Dispositivi semplici, eleganti e pratici per registrare le proprie partite, fare dei montaggi e condividerli in streaming e sui propri profili social.

Microfono

Oggi più che in passato è possibile giocare online in multiplayer, condividendo non solamente la stessa sessione di gioco, ma anche la propria voce. Per questo è fondamentale avere un microfono qualitativamente efficace, ma anche comodo da indossare durante le proprie sfide.

Hub USB

Abbiamo visto fino a questo momento quante tipologie di accessori per il gaming è possibile scegliere. Tutti questi dispositivi si connettono tramite USB ed è quindi necessario avere un Hub che consenta di collegare simultaneamente più accessori, senza occupare tutte le porte del PC.

Tendifilo

I cavi degli accessori, rispetto ai dispositivi wireless, assicurano determinati vantaggi, ma possono costituire un fastidio durante i movimenti. Inoltre i cavi che si attorcigliano tra loro non sono solo scomodi e limitanti, ma anche pericolosi perché rischiano di danneggiarsi. Il tendifilo è un dispositivo essenziale per risolvere tutti questi problemi.

Supporto per cuffie

Le cuffie da gaming, sia nei modelli con cavo che in quelli wireless, conviene custodirle con una certa attenzione. I supporti servono a tenere in ordine il piano di gioco, ma anche a consentire che le cuffie non vengano danneggiate da colpi, urti e problemi di disordine vario.

Cuffie

Il capitolo cuffie è complesso e vasto da trattare. Se sei alla ricerca di un paio di buone cuffie da gaming ti consigliamo di leggere la guida che trovi qui sotto: