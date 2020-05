Migliori cuffie da gaming per PS4, Xbox e PC

Il mondo del gaming è uno dei più attivi in termini di accessori disponibili per migliorare l’esperienza di gioco. Le cuffie per il gaming sono fra i gadget più ricercati e sono in grado di rispondere a diverse esigenze adeguandosi anche ai gamer più esigenti. Così come abbiamo visto i migliori notebook da gaming ed i migliori monitor da gaming (sia per l’Xbox One che per la PS4), poter giocare ai propri videogiochi preferiti è sì un piacevole divertimento, ma per essere tale deve essere svolto nel migliore dei modi. Nel caso delle cuffie per il gaming si tratta di dispositivi utili ad ascoltare in maniera perfetta tutti i suoni del videogioco e a isolarsi rispetto ai rumori domestici circostanti che spesso disturbano quando ci si siede davanti alla propria console.

Come scegliere le cuffie da gaming

Nel momento in cui si cercano delle nuove cuffie gaming, bisogna innanzi tutto comprendere il perché si debba optare sempre per modelli di buona qualità. Quando si gioca online, innanzi tutto, ci si riesce ad ambientare meglio nel gioco se si possiedono delle cuffie performanti. L’importanza delle cuffie, però, aumenta quando si fanno giochi in cui bisogna interagire con i propri compagni di squadra o con gli avversarsi. La comunicazione online, durante un gioco di ruolo su Internet, o durante un qualunque gioco che preveda una connessione con altri utenti è molto importante, per questo motivo non bisogna sottovalutare il valore delle cuffie. Per un’analisi completa e dettagliata delle cuffie rimandiamo alla nostra guida all’acquisto.

Le caratteristiche tecniche

Una delle prime cose da considerare è la qualità del suono. Ovviamente le cuffie per il gaming servono per ascoltare suoni, rumori musiche e voci del videogame e la qualità deve essere tale da giustificare l’acquisto di un dispositivo dedicato proprio a questo scopo. In modo particolare gli aspetti specifici da considerare sono la profondità dei bassi e la capacità di cancellare i rumori circostanti. Un secondo aspetto da valutare è quello della comodità: le cuffie vanno indossate e tenute in testa per molto tempo e non devono quindi essere strette o creare pressioni; l’auricolare deve essere imbottito con un materiale morbido e che non crei qualsiasi tipo di fastidio.

Un terzo aspetto è quello della connessione delle cuffie, ossia se si collegano alla console tramite cavo o tramite Bluetooth o WiFi; le connessioni senza filo sono ovviamente le più pratiche, ma spesso presentano qualche lacuna nella qualità del segnale o hanno un costo maggiore. Infine è da valutare l’autonomia delle cuffie, soprattutto se sono senza filo e l’alimentazione non è continua. Tutte le caratteristiche tecniche delle cuffie devono essere valutate nell’ottica delle proprie esigenze, in modo da assicurarsi una cuffia da gioco capace di migliorare il proprio divertimento e il piacere di gioco.

Infine, uno degli elementi più importanti per le cuffie da gaming è sicuramente il microfono. Questo è necessario per comunicare in modo limpido e senza infiltrazioni con gli altri utenti connessi insieme a noi.

I migliori modelli di cuffie da gaming

Razer Tetra per PS4

Uno dei migliori modelli di cuffie da gaming per PS4, disponibili anche per Xbox, sono sicuramente le Razer Tetra. Queste cuffie si caratterizzano per un design minimal, una costruzione ultraleggera e la presenza di un microfono professionale.

La Razer Tetra è una cuffia filare con un singolo driver realizzata con l’idea di poter giocare e comunicare con i propri compagni di squadra continuando a godersi il proprio impianto audio stereo. Grazie alla costruzione a singolo driver si riesce a sfruttare il sistema di altoparlanti della postazione da gaming e comunicare efficacemente con il team con grande qualità audio grazie all’ottimo auricolare e al microfono cardioide professionale. La cuffia è molto leggera, solo 70 grammi, ed è realizzata per essere sempre confortevole, anche durante lunghe sessioni di gaming. Il design è reversibile ed è possibile invertire auricolare e microfono per poter indossare le cuffie su entrambi i lati della testa. Le cuffie sono in vendita a 34,99 euro sul sito di Razer.

Onikuma k5-n

Tra le migliori cuffie per Xbox One segnaliamo le Onikuma k5-n, un modello ottimo anche per essere utilizzato su altre console (Nintendo, Sony, eccetera). Tra le peculiarità di questa cuffia troviamo la presenza di una membrana ultrasottile che consente un posizionamento rapido, comodo e preciso. Il cavo di collegamento è molto più resistente rispetto a quelli comuni ed è dotato di un circuito audio integrato che esalta la qualità della trasmissione audio. La qualità costruttiva è delle migliori e offre anche un’ottima versatilità per le regolazioni quando la si indossa.

Cuffie BENGOO con microfono a cancellazione di rumore

Anche nel caso delle cuffie BENGOO con microfono a cancellazione di rumore abbiamo un modello di cuffie per Xbox One multipiattaforma e una tecnologia capace di distinguere i vari suoni che vengono ricevuti e riprodurli in maniera amplificata per un’esperienza d’ascolto eccellente. Dal punto di vista della qualità audio ottimo è anche il subwoofer surround che offre un suono chiaro e pulito che beneficia dei divrev magnetici al neodimio da 40mm. È presente inoltre un microfono omnidirezionale con tecnologia per l’isolamento del rumore in modo da perfezionare anche in questo caso la qualità dell’audio trasmesso. Altri punti di forza sono relativi al comfort durante l’utilizzo e alla costruzione con materiale ecocompatibili.

Turtle Beach Recon 60p

Nello scrivere questa guida abbiamo tenuto bene a mente che non tutti vogliono spendere centinaia di euro per delle cuffie. Comprendiamo bene che tra gli auricolari del telefono e le Sennheiser possa esserci una valida via di mezzo. Turtle Beach Recon 60p è adatto a chi vuole spendere poco ma avere un prodotto che duri più di una decina di sessioni di gioco. La compatibilità con PC, PS4 e Xbox One le rende un ottimo prodotto per chi utilizza più sistemi e non vuole avere prodotti troppo limitanti. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, il materiale utilizzato è la plastica. Non c’è da meravigliarsi della scelta, visto che con un budget di circa 40 euro non ci si può aspettare il metallo più nobile. Nonostante ciò il design risulta tamarro al punto giusto e l’assemblaggio di buona qualità colma i limiti della plastica. Il microfono è di buona qualità e le comunicazioni risultano sempre nitide e senza interferenze. Molto interessante la possibilità di poterlo staccare dal corpo cuffie.

Sennheiser PC 360 Special Edition

Nel settore audio Sennheiser è un’autorità grazie anche a una estrema ricerca della qualità e del design. Le PC 360 Special Edition, oltre ad essere le migliori cuffie da gaming attualmente acquistabili, vantano anche un ottimo rapporto qualità prezzo. La qualità dei materiali rappresenta il top di gamma attualmente presente sul mercato, con un assemblaggio degno di nota. Il design di queste cuffie è l’ideale per chi non è fan delle “tamarrate” tipiche del mondo gaming e vuole un prodotto utilizzabile in diversi scenari senza destare sguardi di disprezzo. Le cuffie Sennheiser PC 360 Special Edition sono anche adatte a chi è alla ricerca dell’audio perfetto: le frequenze, specialmente i bassi, sono nitide e l’impedenza è pari a 50 ohm. Anche il microfono è all’altezza della concorrenza, se non meglio. Grazie al noise-cancelling qualsiasi rumore d’ambiente verrà eliminato, rendendo le conversazioni tra voi e i vostri compagni chiare e senza alcuna interferenza.

Logitech G430

Gli accessori Logitech sono una garanzia per quanto riguarda la qualità. L’azienda si è affermata come uno dei migliori brand di accessori per PC grazie a prodotti di qualità venduti a un prezzo accessibile al grande pubblico. Le cuffie risultano più leggere rispetto a quelle della concorrenza, mantenendo comunque una qualità costruttiva degna di nota. Come le precedenti Razer Kraken, anche le cuffie da gaming Logitech G430 supportano il Dolby Surround 7.1. Molto utili i controlli per volume e microfono presenti sul cavo stesso, in modo da non dover effettuare diverse operazioni per la regolazione del prodotto.

Cuffie Tronsmart over-ear con microfono

Un modello molto interessante è quello delle cuffie Tronsmart over-ear con microfono. Dal design molto elegante hanno anche una serie di caratteristiche tecniche da non sottovalutare. Parliamo innanzitutto di un paio di cuffie che prevedono degli altoparlanti da 50mm con una qualità audio 7.1 surround davvero invidiabile. Su questo modello è integrato anche un microfono con tecnologia per la cancellazione del rumore, capace di regalare un’esperienza di gioco davvero notevole. Sono presenti anche i controlli sul cavo per migliorare la praticità d’utilizzo. Il design delle cuffie Tronsmart over-ear con microfono non è solamente una questione estetica, ma anche ergonomica. È infatti possibile regolare le cuffie in varie posizioni fino a individuare quella corretta. Questo modello è compatibile sia con il PC che con l’Xbox, la PS4 e la Nintendo Switch.

Kingston HyperX Cloud Stinger

Il secondo modello che vogliamo proporvi è il Kingston HyperX Cloud Stinger. Queste sono cuffie da gaming che offrono un buon rapporto qualità prezzo e che sono perfette per chi gioca in modo amatoriale. Le cuffie di Kingston si presentano con un jack da 3,5 mm e offrono un microfono unidirezionale con una sensibilità pari a -40 db. I driver impiegati per queste cuffie dispongono di magneti in neomidio, che offrono un’impendenza pari a 30 Ohm, mentre la risposta di frequenza si attesta sui 18 Hz-23 Khz.

Queste cuffie, apparantemente economiche, offrono un microfono ottimo considerata la loro fascia di prezzo. Anche dal punto di vista della sonorità, non possiamo che ritenerci soddisfatti. Durante il gioco le cuffie riescono a restituire in tempi brevi tutte le sonorità che intercorrono durante l’attività di gaming, anche l’attività del microfono online si presta bene alle conversazioni durante il gioco.

Dal punto di vista dell’ergonomicità le cuffie presentano dei padiglioni imbottiti realizzati in comodissimo memory foam che si adatta al padiglione auricolare. Le cuffie pesano solo 200 grammi e sono confortevoli da indossare anche per alcune ore. Infine, l’unico difetto che possiamo trovare in queste cuffie è il volume che presenta una pressione sonora di al massimo 102 dB.

Razer Kraken 7.1 Chroma

Il terzo modello di cuffie che vogliamo consigliarvi sono le Razer Kraken 7.1 in questo caso facciamo un salto verso una fascia di prezzo più alta. Le cuffie proposte da Razer, dispongono di un sistema di attacco con USB e non con il Jack, il microfono presente è invece unidirezionale con una sensibilità pari a -38 db e un range di ricezione tra i 100 Hz – 12 Khz. Queste cuffie da gaming sono molto apprezzate dagli acquirenti per la comodità all’indosso e per la qualità del volume. Le cuffie infatti, sono dotate di un sistema di sorround virtuale 7.1 e il volume è impostato sui 123 dB. Il microfono, anche se non tra i migliori sul mercato, offre comunque una risposta di frequenza accettabile ed è in grado di trasmettere la voce in modo chiaro e coinciso. Le cuffie sono dotate sui padiglioni della simpatica illuminazione Chroma da 16,8 milioni di colori. Il design è giovanile e perfetto per i gamer appassionati.

Turtle Beach Elite Pro

Infine, tra i migliori modeli di cuffie gaming troviamo quelle proposte da Turtle, le Beach Elite Pro. Queste sono cuffie da gaming che dispongono di un microfono di alta qualità sia omnidirezionale sia unidirezionale. I driver presenti sono realizzati con magneti in neodimio da 50 mm di diametro. Queste cuffie sono sicuramente tra le migliori in vendita online, sono state realizzate appositamente per i giocatori professionisti. Nonostante ciò possono essere impiegate anche dagli appassionati e dai neofiti. Le cuffie gaming di Turtle sono estremamente comode, queste dispongono della tecnologia ComforTec che permette di regolare anche il tensionamento della fascia, mentre grazie al Pro Specs è possibile modificare la pressione dei padiglioni sulle orecchie.

I padiglioni di queste cuffie sono realizzati in pelle vera imbottita con lattice memory foam per un comfort assoluto. Infatti, queste cuffie possono essere utilizzate anche per diverse ore di seguito. La trasmissione dell’audio, suoni e voce è perfetta grazie ai driver che impiegano la tecnologia Nano Clear che offre un suono sempre limpido e chiaro. Queste sono sicuramente le migliori cuffie in grado di abbinare in un solo modelo comfort e qualità.