Qualcomm svela FastConnect 7700: Wi-Fi 7 per smartphone di fascia media

Qualcomm ha recentemente presentato FastConnect 7700, una soluzione che punta a portare funzionalità avanzate di connettività Wi-Fi 7 nei dispositivi smartphone della fascia media. Questa tecnologia consente di offrire agli utenti una connessione ad alta velocità, favorendo l'accessibilità a funzioni premium precedentemente riservate solo ai modelli più costosi. Grazie a questa innovazione, come sottolineato dalla compagnia, sarà possibile migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti, sia che si tratti di utilizzo quotidiano, gaming o streaming.

FastConnect 7700: un'innovazione nella connettività

L'introduzione di FastConnect 7700 segna un cambiamento significativo per i produttori di dispositivi mobili. Questa tecnologia promette di superare le prestazioni di altri sistemi Wi-Fi 7 utilizzati in smartphone di alta gamma, come l’iPhone 16 Pro, secondo quanto affermato da Qualcomm. Diversamente dai concorrenti, FastConnect 7700 consente una connessione più rapida e stabile, particolarmente vantaggiosa per operazioni come il caricamento di file di grandi dimensioni, il gaming online o le videochiamate ad alta definizione. La possibilità di gestire queste attività senza rallentamenti rappresenta un miglioramento chiave per un'utenza più ampia.

Inoltre, Qualcomm ha avviato oltre 1000 progetti relativi al Wi-Fi 7, mirati a diverse categorie di dispositivi, incluse automotive, router e computer. Esempi di alta gamma sono il FastConnect 7800, primo sistema Wi-Fi 7 al mondo, e il FastConnect 7900, evoluzione dotata di intelligenza artificiale. Con l'introduzione del FastConnect 7700, l'azienda intende rendere disponibili tali innovazioni anche a un pubblico più vasto, puntando così alla diffusione di queste tecnologie.

Caratteristiche avanzate e funzionalità integrate

La nuova soluzione di Qualcomm non si limita a garantire velocità superiori. Infatti, FastConnect 7700 incorpora moduli di prossimità e supporta la Snapdragon Sound Technology Suite. Questa integrazione permette una connessione senza soluzione di continuità con dispositivi audio circostanti. Elementi esterni e ottimizzazione del PCB sono stati pensati per ridurre i costi, rendendo il Wi-Fi 7 più accessibile, senza compromettere le performance di connessione.

La nuova tecnologia sfrutta diverse capacità del Wi-Fi 7, come il Multi-Link Operation , che ottimizza le prestazioni con gli Access Point. Tali funzioni sono cruciali per applicazioni più esigenti, come gaming su mobile e streaming video in alta risoluzione, che possono raggiungere qualità 4K e 8K. Supportando canali da 320 MHz, FastConnect 7700 garantisce un'esperienza utente impareggiabile, anche a distanze maggiori, ottimizzando la latenza, un aspetto fondamentale per le giocate online e le videoconferenze.

Prestazioni a confronto e potenzialità future

Quando si mettono a confronto diverse tecnologie, Qualcomm evidenzia che l’iPhone 16 Pro, pur utilizzando un sistema Wi-Fi 7, non supporta canali da 320 MHz, determinando prestazioni comparabili a quelle del Wi-Fi 6E. I test effettuati da Qualcomm attestano che i sistemi FastConnect Wi-Fi 7 sono in grado di raddoppiare i picchi di velocità del principale concorrente. Inoltre, FastConnect 7700 riesce a mantenere una velocità di 1 Gbps con 10 dB di margine in più rispetto ai sistemi concorrenti.

Con l'arrivo della tecnologia FastConnect 7700, Qualcomm si propone come leader nella trasformazione del panorama del Wi-Fi 7, con l'obiettivo di offrire connettività e prestazioni senza precedenti anche nei dispositivi smartphone della fascia media. Questo passo rappresenta una grande opportunità per ampliare l’accesso a tecnologie avanzate, rendendo la connettività di alta qualità un'opzione sempre più alla portata di tutti.