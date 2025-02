Qualcomm promette supporto software fino a otto anni per i dispositivi Android

In un annuncio che segna un'importante crescita nel panorama della tecnologia mobile, Qualcomm ha dichiarato che estenderà il supporto per gli aggiornamenti software e di sicurezza sui dispositivi Android fino a un massimo di otto anni. Questa novità, comunicata tramite un comunicato stampa, è il risultato di una collaborazione con Google, segnalando una nuova era di durabilità e sostenibilità per i dispositivi mobili.

Il nuovo standard di supporto per dispositivi Android

La decisione di Qualcomm di offrire un lungo periodo di supporto è un grande passo avanti che si allinea con simili iniziative da parte di Google e Samsung. Google, infatti, ha già cominciato a implementare un supporto fino a sette anni per i suoi dispositivi Pixel a partire dal lancio del Pixel 8. Anche Samsung ha preso parte a questa tendenza, introducendo un periodo di supporto analogo per i dispositivi come il Galaxy S25 Ultra, che gode della stessa lunghezza di supporto.

Questa estensione di supporto implica che i telefoni Android dotati di chipset Snapdragon beneficeranno di un supporto completo, comprendente sia aggiornamenti software sia patch di sicurezza. In questo modo, qualsiasi dispositivo lanciato nel 2025 godrà di supporto fino all'anno 2032, rendendo l'acquisto di nuovi smartphone più rassicurante per i consumatori.

Dispositivi idonei al nuovo supporto

Già nel mese di ottobre dello scorso anno Qualcomm aveva anticipato questa lunghezza di supporto per il chipset Snapdragon 8 Elite. L'annuncio odierno amplia questa offerta a tutti i nuovi chipset delle serie Snapdragon 8 e 7, concentrandosi su ciò che Qualcomm definisce “piattaforme mobili”. Tuttavia, è importante notare che la responsabilità di garantire che questi dispositivi ricevano effettivamente gli aggiornamenti software ricade sui produttori di apparati.

La nota diramata dall'azienda sottolinea anche che questo approccio non solo contribuisce a migliorare la longevità dei dispositivi, ma promuove anche la sostenibilità nel settore tech, rispondendo a una crescente richiesta da parte dei consumatori di prodotti più longevi e meno impattanti sull'ambiente. Tuttavia, è bene precisare che i dispositivi più vecchi equipaggiati con chipset Snapdragon non beneficeranno di questo nuovo supporto. Il comunicato chiarisce che “le piattaforme legacy non possono sfruttare il supporto esteso”, e Qualcomm continuerà a collaborare con i produttori per gestire le necessità di supporto software per le piattaforme più vecchie.

Implicazioni per il futuro degli smartphone

Questa svolta di Qualcomm rappresenta un trend significativo nel settore degli smartphone, dove gli utenti sono sempre più alla ricerca non solo di dispositivi performanti, ma anche di una maggiore garanzia di longevità. Con le tecnologie in rapido sviluppo, è diventato cruciale per i produttori rispondere a queste aspettative, e il nuovo supporto software è senza dubbio un passo importante in questa direzione.

I consumatori possono ora considerare con maggiore serietà l'acquisto di dispositivi Snapdragon, sapendo che potranno contare su un supporto prolungato per gli aggiornamenti. Questo approccio non aiuta solo i consumatori a mantenere i loro dispositivi per un tempo più lungo, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale legato allo smaltimento dei telefoni, in un momento in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione pubblica.