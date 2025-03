Qualcomm lancia i nuovi SoC Snapdragon G3 Gen 3, G2 Gen 2 e G1 Gen 2 per il gaming portatile

Dopo un’attesa crescente, Qualcomm ha presentato i nuovi processori Snapdragon G3 Gen 3, G2 Gen 2 e G1 Gen 2, progettati appositamente per la prossima generazione di dispositivi di gaming portatile basati su Android. Questi SoC non solo promettono prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, ma offrono anche nuove funzionalità per un’esperienza di gioco migliorata e più fluida. Essi possono essere abbinati, se desiderato, al modem Snapdragon X61 5G per consentire il cloud gaming in mobilità.

Hotspot nel mercato del gaming portatile

Il panorama del gaming portatile sta vivendo un momento di grande fermento, e Qualcomm sta potenziando la sua offerta di chip dedicati a questo segmento. Con l’espansione dell’uso di dispositivi portatili per il gioco, l’azienda di San Diego ha messo a punto una gamma di processori pensati per fornire agli OEM opzioni potenti e aggiornate. I chipset Snapdragon sono già apprezzati nel settore degli smartphone da gioco, e ora si sta assistendo a un incremento della loro applicazione anche nei dispositivi portatili.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La linea di chipset G di Qualcomm si suddivide in tre livelli: G1, G2 e G3. Il G1 rappresenta la base, mirato al game streaming, mentre il G2 è ideale per le esigenze di gaming mainstream. Infine, il G3 è dedicato a coloro che cercano la massima prestazione e funzionalità nel gaming.

Snapdragon G3 Gen 3: il top di gamma

Il Snapdragon G3 Gen 3 è il protagonista indiscusso della nuova lineup, rappresentando un’evoluzione rispetto al G3x Gen 2 del 2023. Questo chip presenta otto core Kryo organizzati in una configurazione di un core primario, cinque core di prestazione e due core di efficienza. Sebbene Qualcomm non abbia rivelato i dettagli specifici sui core e le loro velocità, l’azienda ha dichiarato che il G3 Gen 3 offre un incremento delle prestazioni del 30% rispetto al suo predecessore. In aggiunta, l’Adreno A32 GPU presente, mostra un miglioramento del 28% rispetto al modello A32 precedente.

Tra le principali funzionalità, il G3 Gen 3 supporta display con una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione QHD+. Include anche il ray tracing hardware-accelerato e il sistema Snapdragon Game Super Resolution, nonché il nuovo Adreno Frame Motion Engine 3.0. È il primo SoC della serie G di Snapdragon a supportare Lumen, il sistema di illuminazione globale dinamico di Unreal Engine 5.

Dal punto di vista della connettività, il G3 Gen 3 è abbinato al modulo Qualcomm FastConnect 7800, che offre supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Inoltre, gli OEM possono optare per il modem Snapdragon X61 5G per il gaming in cloud in mobilità. Sarà presente in diversi dispositivi futuri come l’AYANEO Pocket S2, l’AYANEO Gaming Pad e l’ONEXPLAYER ONEXSUGAR 1.

Snapdragon G2 Gen 2: per il gaming mainstream

Il Snapdragon G2 Gen 2 rappresenta il successore del G2 Gen 1 del 2023. Questo chip include anch’esso otto core Kryo, suddivisi in un core primario, quattro core di prestazione e tre di efficienza. Qualcomm riporta un incremento delle prestazioni di ben 2,3 volte rispetto al suo predecessore. Presente anche un’Adreno A22 GPU, con un miglioramento delle performance del 3,8 volte rispetto alla A21.

Il G2 Gen 2 supporta anch’esso display fino a 144Hz e risoluzioni QHD+, e incorpora tecnologie come Snapdragon Game Super Resolution e Adreno Frame Motion Engine 2.0. Questo chipset è associato anche al modulo FastConnect 7800 e supporta il modem Snapdragon X61 5G. Tutti questi miglioramenti si traducono in una fruibilità senza pari nei futuri dispositivi, come il prossimo Retroid Pocket.

Snapdragon G1 Gen 2: per lo streaming di giochi

Per chi è interessato a un dispositivo focalizzato sul game streaming o su un’esperienza di gioco più basilare, il Snapdragon G1 Gen 2 offre una soluzione pratica. Questo chip, successore del G1 Gen 1 del 2023, include otto core Kryo, con una configurazione di due core di prestazione e sei core di efficienza. Una delle promesse di Qualcomm è un incremento delle prestazioni dell’80% rispetto al modello precedente, supportato da un’Adreno A12 GPU che offre il 25% in più rispetto alla A11.

Il G1 Gen 2 consente di gestire display con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e risoluzioni FHD+. Supporta Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, e come per gli altri modelli, è possibile abbinarlo al modem Snapdragon X61 5G. Lo troveremo in dispositivi futuri come il Retroid Pocket PR Classic.

Snapdragon G-series vs processori mobili Snapdragon

Molti si chiedono quale sia l’utilità della serie G di Snapdragon considerato che già esistono i processori mobili Snapdragon. La risposta risiede nella natura open source di Android, che consente agli OEM di utilizzare i processori mobili in una varietà di dispositivi, incluso il gaming portatile. Tuttavia, le esigenze legate a un dispositivo di gaming portatile sono diverse rispetto a quelle di uno smartphone tradizionale. Investire in caratteristiche poco utili nel contesto del gaming portatile può aumentare i costi per gli utenti finali. Pertanto, i chipset progettati specificamente per tali dispositivi migliorano l’offerta verso le esigenze del mercato e dei consumatori.

In una recente dichiarazione, Qualcomm ha sottolineato che il G3 Gen 3 è posizionato per fornire prestazioni eccezionali e costanti, particolarmente rilevanti per utilizzi prolungati tipici delle console portatili. Gli utenti possono attendere con impazienza test approfonditi di questi nuovi SoC nei prossimi dispositivi.

Per chi avesse domande o curiosità, non esiti a contattare per ulteriori informazioni sui prossimi sviluppi.