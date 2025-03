Qualcomm annuncia il supporto per la tecnologia XPAN nei nuovi chip Snapdragon

Qualcomm ha recentemente comunicato alcune novità interessanti riguardo alla sua innovativa tecnologia audio XPAN, destinata a cambiare il modo in cui gli utenti ascoltano la musica tramite cuffie wireless. Durante il Mobile World Congress 2025, l'azienda ha confermato che i chipset Snapdragon 7 e quelli di fascia superiore supporteranno questa tecnologia, ampliando le possibilità per una qualità audio e una connettività senza precedenti.

XPAN: la nuova frontiera per gli auricolari wireless

XPAN, acronimo di Expanded Personal Area Network, rappresenta un avanzamento significativo nella tecnologia audio. Questa innovativa funzionalità consente agli auricolari compatibili di passare in modo fluido tra Wi-Fi e Bluetooth, a seconda delle condizioni e delle necessità. Ad esempio, se si indossano le cuffie mentre il telefono è in tasca, l'audio verrà trasmesso tramite Bluetooth. Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo sia posizionato in una stanza e si preferisca la connessione Wi-Fi, gli auricolari possono facilmente passare a questa modalità, offrendo così un miglioramento nella qualità del suono.

L'utilizzo di Wi-Fi per la trasmissione audio consente una gamma più ampia e una qualità audio decisamente superiore rispetto alla tradizionale connessione Bluetooth, spesso limitata in termini di distanza e competizione con altri segnali wireless. I benefici di questa tecnologia non si fermano qui; l'integrazione della funzionalità XPAN permette anche una maggiore libertà di movimento, senza sacrificare la qualità sonora, un aspetto sempre più apprezzato dagli utenti moderni.

Collaborazioni e novità dal MWC 2025

Durante il MWC 2025, Qualcomm ha presentato anche i primi auricolari a supporto della tecnologia XPAN: i Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi. Questi auricolari hanno fatto il loro debutto in Spagna e promettono di offrire un'esperienza di ascolto impareggiabile. Xiaomi ha confermato che il supporto per XPAN sarà disponibile inizialmente sul nuovissimo Xiaomi 15 Ultra, un dispositivo che, con le sue specifiche elevate, si propone come un pioniere per la compatibilità con questa tecnologia.

Con l'introduzione del supporto per la tecnologia XPAN nei chipset Snapdragon 7 e superiori, Qualcomm si prepara a espandere significativamente l'ecosistema di dispositivi che possono trarre vantaggio da queste funzionalità avanzate. È chiaro che l'intenzione dell'azienda è quella di incentivare la produzione di nuovi auricolari wireless che possano approfittare di queste prestazioni sopraffine, rendendo così questa tecnologia più accessibile ad un pubblico sempre più ampio.

Le implicazioni per il futuro della musica in streaming

La tecnologia XPAN non solo migliora la qualità audio degli auricolari, ma offre anche nuove possibilità nel panorama della musica in streaming. Con il supporto di Wi-Fi e Bluetooth, gli utenti possono godere di un suono di alta qualità anche quando si trovano a distanze maggiori dal dispositivo sorgente. Ciò significa che anche durante attività quotidiane come giardinaggio o lavoro in casa, si potrà godere di una colonna sonora coinvolgente senza il timore di interruzioni o cali di qualità.

L'aumento della compatibilità dei dispositivi di mezzo e alta gamma con XPAN consentirà una maggiore diffusione e disponibilità di cuffie e auricolari avanzati, promuovendo un maggiore consumo di contenuti audio in alta definizione. Questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le persone interagiscono con la musica e i podcast, rendendo la tecnologia non solo più accessibile ma anche più integrata nella vita quotidiana.

È chiaro che il futuro dell'audio wireless è luminoso e che l'adozione di tecnologie come XPAN da parte di Qualcomm potrebbe cambiare il panorama dell'ascolto musicale. Con l’integrazione di queste soluzioni innovative, Qualcomm si posiziona al centro di una trasformazione che avrà sicuramente un impatto duraturo nel settore audio.