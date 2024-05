Come pulire Apple Watch, Garmin e smartwatch | Guida

Indossare tutto il giorno Apple Watch, Garmin, FitBit o smartwatch porta naturalmente all’accumularsi dello sporco su bracciali, cassa e tasti. Avere sempre con se il proprio smartband o smartwatch è bello ed utile ma è altrettanto importante tenere i dispositivi indossabili puliti al fine di evitare l’accumulo di sporco ed irritazioni della pelle. In questa guida vediamo alcuni utili suggerimenti come pulire Apple Watch, Garmin, smartwatch e smartband.

Perché pulire il proprio Apple Watch o il proprio FitBit?

La pulizia degli smartwatch è fondamentale. Li indossiamo tutto il giorno e naturalmente accumulano sporco, sporcizia e polvere. Se li usiamo anche durante l’attività fisica è naturale che accumulino ancora più sporco e che si impregnino di sudore, polvere, terra e fango. Onde evitare irritazioni cutanee, problemi di allergie o di pelle sensibile è bene mantenere elevata la pulizia di Apple Watch, FitBit e smartwatch e smartband in generale.

Come si pulisce l’Apple Watch? E come si pulisce il Garmin o un fitness tracker?

Il primo punto da considerare prima di procedere con le operazioni di pulizia è la resistenza all’acqua del proprio smartwatch o della smartband. Se il prodotto è resistente all’acqua la pulizia sarà più facile e potrete mettere direttamente sotto l’acqua il vostro bracciale per poterlo lavare al meglio. In caso contrario bisogna prestare un po’ di più attenzione onde evitare che acqua o liquidi entrino all’interno del cuore del dispositivo.

Il primo passo da fare è quello, se possibile, di separare il quadrante dal cinturino al fine di poter pulire al meglio entrambi i componenti. Assicurati che il tuo Garmin, o il tuo Apple Watch, sia spento e non siano connessi i cavi per la ricarica. Inumidisci leggermente un panno morbido e non abrasivo ed utilizzalo per pulire tutte le parti dello smartwatch. Se necessario sfrega, ma con attenzione, al fine di rimuovere tutte le tracce di sporco. Con un panno simile al precedente, o con della carta da cucina non ruvida, asciuga il tuo Apple Watch

Come si pulisce il cinturino di uno smartwatch?

I cinturini degli smartwatch sono gli elementi più difficili da pulire a causa delle molte scanalature e parti in cui si può infilare lo sporco. Per procedere alla pulizia dei cinturini è sempre meglio, quando possibile, separare il cuore dello smartwatch e procedere alla pulizia separata delle due parti. Per le operazioni sul cinturino procedi come segue:

Inumidisci leggermente un panno morbido e non abrasivo ed utilizzalo per pulire i vari lati del cinturino. Se necessario sfrega con attenzione al fine di rimuovere tutte le tracce di sporco. Se il cinturino è di acciaio o di materiali resistenti puoi anche metterlo direttamente sotto l’acqua, se il bracciale è in pelle trattalo con attenzione e non bagnarlo troppo. Una volta pulito lascialo asciugare ed evita di esporlo direttamente alla luce del sole o a fonti di calore quando è ancora bagnato. Una volta asciutto ricollegalo pure al cuore dello smartwatch

Cosa fare se la Digital Crown non gira? Come si puliscono i pulsanti degli smartwatch?

Potrebbe capitare che la Digital Crown di Apple Watch ed i tasti del Garmin o del fitness tracker non funzionino bene a causa dell’accumulo si sporcizia. Per pulire la Digital Crown che non si muove, o per effettuare le operazioni di pulizia sui tasti degli smartwatch, procedi come segue:

Spegni il tuo smartwatch e rimuovi il cinturino, se possibile. Cerca di individuare lo sporto e cerca di ruotare delicatamente la Digital Crown di Apple Watch o di premere con cautela i pulsanti. Se ruotando o premendo lo sporco non si rimuove allora puoi provare a mettere il tuo watch sotto l’acqua calda mentre scorre per 10 secondi, se è resistente all’acqua ovviamente, altrimenti prova a pulire con attenzione usando uno stuzzicadenti o un panno morbido leggermente inumidito per rimuovere la sporcizia incastrata. Dopo aver effettuato le varie operazioni pulisci tutto lo smartwatch con un panno umido e poi asciugalo con un panno delicato.

Come evitare irritazioni causate dagli smartwatch su pelli sensibili

Indossare giorno e notte il proprio smartwatch può causare problemi di allergie, pelle sensibile ed irritazioni cutanee. Al fine di evitare questo tipo di problemi ti diamo qualche dritta:

Indossa il tuo fitness tracker o smartwatch con la giusta larghezza, non troppo stretto nè troppo largo. Lascia spazio alla tua pelle per permettergli di respirare.

Tieni il tuo Apple Watch o il tuo FitBit sempre puliti ed asciutti per evitare.

Se stai usando creme o pomate evita di indossare il tuo smartwatch al fine di evitare irritazioni.

Se hai comprato dei cinturini sostitutivi e ti stanno dando problemi di irritazioni e prurito torna al modello precedente.

Se sei irritato o il tuo Apple Watch ti da fastidio considera l'opzione di rimanere senza per qualche giorno o almeno per qualche ora.

Se ci tieni alla pulizia dei tuoi device tecnologici, non dimenticare di pulire anche il tuo smartphone!