Problemi di surriscaldamento nelle nuove schede grafiche AMD Radeon 9070: cosa sapere

La recente produzione delle schede grafiche AMD Radeon 9070 da parte di Sapphire ha portato a una scoperta preoccupante. Diversi utenti stanno segnalando potenziali problemi di surriscaldamento a causa della presenza di materiali di imballaggio, che dovrebbero essere rimossi prima dell'installazione, ma che potrebbero facilmente sfuggire all'occhio attento. Questa situazione richiede l'attenzione di chi ha acquistato queste GPU, per garantire un corretto funzionamento e prestazioni ottimali.

La comunicazione di Sapphire e i modelli coinvolti

Sapphire, in risposta alle segnalazioni, ha emesso un comunicato tramite il distributore Ask Corporation. In questa nota, l'azienda mette in guardia gli utenti sulla necessità di effettuare un controllo scrupoloso delle proprie schede grafiche. I modelli specificati nella comunicazione comprendono la Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC, la Pulse Radeon RX 9070 XT Gaming e la Pure Radeon RX 9070 Gaming OC. È fondamentale che i possessori di queste schede grafiche prestino attenzione a un materiale spugnoso grigiastro, collocato tra il dissipatore e la scocca esterna per proteggere i componenti durante il trasporto.

Questa “spugna invisibile”, così descritta dai tecnici, ha la medesima colorazione del dissipatore, rendendola difficile da individuare. L'esistenza di questo materiale protettivo, se non rimosso, può compromettere il raffreddamento della scheda grafica, riducendone le capacità e aumentando il rischio di surriscaldamento. Sapphire ha confermato l'importanza di rimuovere questo elemento prima dell'utilizzo per evitare potenziali malfunzionamenti e riduzioni di prestazioni.

Come rimuovere il materiale protettivo senza danni

Ask Corporation ha fornito precise istruzioni per la rimozione della spugna protettiva. Questo materiale è posizionato nel retro del dissipatore e può essere estratto seguendo le indicazioni delle frecce presenti nei diagrammi allegati. È fondamentale non utilizzare strumenti affilati come taglierini o cacciaviti, poiché c'è alto rischio di danneggiare la scheda durante il processo.

Nel caso in cui ci siano difficoltà nel rimuovere il materiale, Sapphire suggerisce di accedere al retro della scheda per rimuovere un adesivo specifico e una vite di supporto. Fortunatamente, queste operazioni non comportano la perdita della garanzia, un dettaglio rassicurante per gli utenti preoccupati di possibili inconvenienti.

Distinzione tra materiali protettivi: cosa non rimuovere

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è che non tutti i materiali spugnosi presenti sulle schede grafiche Sapphire devono essere rimossi. Sapphire ha chiarito che nei modelli NITRO+ è presente una sottile spugna incollata al dissipatore. Questo materiale è studiato per proteggere i cavi e non deve essere rimosso. Gli utenti dei modelli di scheda grafica interessati da surriscaldamento, quindi, devono prestare attenzione e rimuovere solo i cuscinetti di protezione indicati.

Per chi ha riscontrato temperature eccessive, la rimozione di questi elementi potrebbe migliorare significativamente le prestazioni termiche della scheda. Un attento controllo della GPU è altamente raccomandato, in particolare per chi ha acquistato il prodotto di recente.

Questa situazione, pur non essendo un difetto di progettazione, serve come un chiaro promemoria. È cruciale verificare con attenzione i nuovi componenti hardware prima di installarli nel proprio sistema e prestare attenzione a eventuali elementi di imballaggio che possano comprometterne il corretto funzionamento.