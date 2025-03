Problemi di luminosità dello schermo nei dispositivi Pixel dopo l’aggiornamento di marzo

Dopo l'ultimo aggiornamento di marzo, molti utenti dei dispositivi Pixel si trovano di fronte a un fastidioso problema legato alla luminosità dello schermo. In particolare, questo difetto si manifesta durante la visione di video a schermo intero, creando disagio e frustrazione. La questione ha attirato l'attenzione degli utenti e degli appassionati tecnologici, in quanto evidenzia un potenziale problema di visualizzazione che potrebbe interessare un ampio numero di modelli.

Il difetto di luminosità dei Pixel

Da quando è stato rilasciato il Pixel Feature Drop di marzo, un crescente numero di utenti segnala un difetto di luminosità dello schermo che sembra affliggere soprattutto la riproduzione video. Questo problema è diventato evidente a diversi possessori di Pixel 9 Pro e Pixel 8, i quali notano frequenti cambiamenti di luminosità durante la visione di video su piattaforme come Netflix, Disney+ e YouTube. Nonostante fosse assente prima dell'aggiornamento, il problema è emerso con forza, portando i consumatori a condividere le loro esperienze sui forum online, come Reddit.

Un utente del Pixel 8 Pro ha descritto la sua frustrazione per gli sbalzi di luminosità, evidenziando come lo schermo oscillasse costantemente tra un'eccessiva luminosità e una penombra, rendendo difficile seguire i contenuti multimediali. Anche disabilitando l'opzione di luminosità adattiva, il difetto persiste, suggerendo che il problema non è legato a questa funzionalità.

Manifestazioni e gusti del difetto

Oltre al malfunzionamento generale della luminosità, alcuni utenti riferiscono che sul Pixel 9 Pro XL le immagini di sfondo appaiono più scure, mentre le icone rimangono brillanti come al solito. Questo fenomeno ha spinto ulteriori possessori di Pixel 8 a segnalare situazioni simili, insinuando che il problema potrebbe estendersi a una più ampia gamma di dispositivi. Un utente ha persino osservato che il luccichio dello schermo si verifica in circostanze particolari durante la visione di Netflix, attivandosi unicamente quando i sottotitoli sono attivi.

La problematica sembra coinvolgere vari modelli della linea Pixel, inclusi dai Pixel 6 ai Pixel 9. Ciò indica che l'errore non è isolato e potrebbe riverberarsi nel parco dispositivi dell'azienda. La segnalazione di tali anomalie è un chiaro segnale per Google, che deve ora rispondere a queste preoccupazioni a stretto giro.

Possibili soluzioni temporanee

In cerca di un rimedio temporaneo, un utente del Pixel 9 ha trovato una soluzione che, sebbene funga da riparo, ha un prezzo da pagare: disabilitare l'impostazione Smooth Display. Questa operazione, sebbene elimini il problema di sfarfallio, costringe gli utenti a rinunciare a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, limitandola a 60 Hz. Sebbene le animazioni e lo scrolling perdano fluidità, molti preferiscono affrontare questo compromesso piuttosto che sopportare i disagi dovuti agli sbalzi di luminosità.

In attesa che Google fornisca una risposta ufficiale, gli utenti continuano a discutere e cercare soluzioni sui forum e le piattaforme social. La questione è diventata di rilevanza non solo per i possessori di smartphone, ma anche per gli osservatori del settore, che attendono ulteriori aggiornamenti sull’andamento della situazione e sulle misure che l’azienda intenderà implementare per risolvere tale inconveniente.