Problemi di installazione per Google Chrome su PC Windows: ecco cosa sapere

Un inconveniente tecnico sta creando difficoltà a numerosi utenti di PC Windows che desiderano installare Google Chrome, il browser più diffuso nel mondo. L’errore, che sembra derivare da un problema di compatibilità, colpisce principalmente i dispositivi con architettura x86, che rappresentano la maggior parte dei computer domestici.

Blocco nell’installazione di Chrome

Quando gli utenti tentano di scaricare Google Chrome dal sito ufficiale, si imbattono in un fastidioso messaggio di errore: “Questa app non può essere eseguita sul tuo PC“. Questo problema si verifica sia su Windows 10 che su Windows 11 e risulta particolarmente frustrante per chi ha appena acquistato un nuovo computer e desidera iniziare utilizzando il browser. L’errore ha quindi un impatto importante sull’esperienza iniziale degli utenti, rendendo difficile l’accesso a internet attraverso uno dei browser più utilizzati.

Il cuore del problema sembra risiedere nel fatto che Google ha accidentalmente caricato una versione ARM dell’installer di Chrome all’interno del pacchetto destinato agli utenti x86, rendendo impossibile l’installazione su queste macchine. Un’analisi dettagliata del codice dell’installer rivela la presenza di riferimenti espliciti ai sistemi ARM, il che conferma che non è un malfunzionamento di Windows, ma piuttosto un errore all’interno dell’installer stesso.

Test pratici e compatibilità

Test pratici condotti da esperti hanno dimostrato che la teoria sulla compatibilità è corretta. Trasferendo manualmente il file di installazione da un computer x86 a un dispositivo come il Microsoft Surface Laptop, equipaggiato con un processore Snapdragon X Elite basato su architettura ARM, l’installazione del browser si è svolta senza intoppi. Questo fatto suggerisce che gli utenti con PC Windows dotati di architettura ARM possono continuare a installare Google Chrome senza problemi, poiché la pagina di download è progettata per rilevare automaticamente l’architettura del sistema operativo.

Inoltre, chi utilizza l’installer “standalone” sembra essere esente da questo inconveniente, permettendo loro di procedere senza il rischio di errori.

Diverse soluzioni a disposizione

Con l’azienda di Mountain View impegnata a risolvere questo inconveniente, gli utenti di PC Windows hanno alcune opzioni per installare Chrome. La soluzione più immediata consiste nell’utilizzare l’installer standalone, che non sembra presentare le problematiche riscontrate nella versione standard. Questa alternativa consente di passare oltre il blocco dell’installazione e accedere alle funzionalità di Chrome senza ulteriori impedimenti.

Inoltre, è utile ricordare che si tratta di un errore tecnico temporaneo, e che il team di Google sta lavorando attivamente per rimediare all’inconveniente. Nel frattempo, potrebbe essere interessante esplorare browser alternativi, come Arc, anch’esso basato su Chromium, o Firefox, un’opzione storica e ben nota tra gli utenti di internet.

Mantenere la calma e restare informati su questi sviluppi è fondamentale, poiché la situazione si evolverà nei prossimi giorni e le soluzioni tempestive saranno probabilmente comunicate dagli sviluppatori di Google.