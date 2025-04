Problemi di accesso a Windows 11: un bug interessa alcuni utenti e Microsoft fornisce suggerimenti

Un recente problema di accesso sta interessando un gruppo limitato di utenti di Windows 11. Questa difficoltà è stata riconosciuta da Microsoft e sembra essere collegata all’impossibilità di utilizzare Windows Hello, il sistema di riconoscimento facciale, per accedere a computer e laptop. Il bug si manifesta specificamente dopo l’installazione di un aggiornamento di Windows 11 e si verifica frequentemente a seguito di una reimpostazione tramite pulsante, oltre che utilizzando la funzione di ripristino mantenendo i file. Pare che la maggior parte degli utenti non sia coinvolta, poiché il problema si presenta in circostanze molto specifiche.

Dettagli sul bug di Windows Hello

Microsoft ha etichettato questo inconveniente come un “edge case“, un problema che colpisce solo una ristretta categoria di dispositivi. Il problema sembra coinvolgere solo quelle macchine che dispongono di funzioni di sicurezza specifiche attivate. I sintomi principali per gli utenti colpiti includono difficoltà di accesso ai servizi Windows tramite il riconoscimento facciale o l’inserimento di un PIN.

Le segnalazioni degli utenti evidenziano messaggi di errore che indicano che il PIN non è disponibile e che viene richiesto di impostarne uno nuovo. Inoltre, alcuni ricevono avvisi che informano su un malfunzionamento durante la configurazione del riconoscimento facciale. L’origine del problema si deve a un insieme di circostanze piuttosto rare, che limitano il numero degli utenti colpiti.

Nonostante la difficoltà per una parte dell’utenza, Microsoft ha già pubblicato un documento di supporto per chiarire la situazione. Questo documento fornisce ulteriori dettagli sul bug e suggerisce soluzioni temporanee per mitigare i disagi.

Soluzioni e suggerimenti dell’assistenza Microsoft

In attesa di una correzione definitiva, Microsoft ha proposto alcune soluzioni alternative per gli utenti che non riescono a effettuare il login. Se si desidera utilizzare un PIN per l’accesso, è possibile seguire le istruzioni di configurazione del PIN. Questo processo prevede di completare la richiesta “Set my PIN” e di registrare nuovamente Windows Hello.

Per chi preferisce il riconoscimento facciale, è necessario ripetere la registrazione. Le istruzioni per accedere al menù di configurazione prevedono di aprire le Impostazioni, quindi di selezionare “Account” e successivamente l’opzione “Accesso“. Da qui si deve cliccare su “Riconoscimento facciale ” e poi su “Imposta“. Infine, basterà seguire i passaggi indicati per una nuova registrazione.

Microsoft sta lavorando per risolvere questi inconvenienti, ma nel frattempo è fondamentale seguire le istruzioni fornite per garantire l’accesso ai propri dispositivi. La situazione attuale, sebbene problematica, sembra non colpire la maggior parte degli utenti grazie alla specificità delle circostanze in cui si verifica. Durante questo periodo, è importante mantenere la pazienza e seguire le indicazioni del supporto ufficiale per limitare i disagi.