Problemi con la sveglia: alcuni utenti segnalano malfunzionamenti sui Google Pixel 9

Recentemente, diversi proprietari della serie Google Pixel 9 hanno condiviso preoccupazioni riguardo a un malfunzionamento dell’app Orologio, che ha causato il mancato funzionamento delle sveglie. Nonostante gli utenti non abbiano apportato modifiche alle impostazioni, l’allerta per le sveglie non si è attivata, sollevando interrogativi sulla affidabilità di questo strumento fondamentale.

Segnalazioni da utenti Pixel 9

Nella community di Reddit, molti possessori del Google Pixel 9 hanno raccontato di problemi con le sveglie. Un utente, TalibDota, ha riferito che la sveglia settimanale, utilizzata senza inconvenienti per anni, non si è attivata. Ha anche notato che l’app Orologio aveva ricevuto un aggiornamento il giorno precedente. Un altro utente, adultdirtbag, ha confermato di aver subito la stessa esperienza, con cinque sveglie impostate che non si sono attivate, causando un ritardo di ben trenta minuti nella sua routine mattutina. Ha espresso speranza che il problema non si ripresenti, suggerendo di disporre le sveglie con intervalli più lunghi tra di loro.

Altre testimonianze, come quella di windlord777, hanno messo in luce la frustrazione degli utenti: “Mi sono svegliato alle 6:320 e il messaggio del telefono era quello solito, ‘prossima sveglia per le 5:30’, come se pensasse che fosse ancora programmata”.

Un errore già noto

Questo non è il primo episodio in cui l’app Orologio di Google ha mostrato problemi con le sveglie. Già nel 2021, numerosi utenti avevano riportato incidences simili, costringendo Google a riconoscere il difetto e a rilasciare una soluzione. È incerto se il malfunzionamento attuale coinvolga anche dispositivi di altre marche, ma la frequenza delle segnalazioni indica che potrebbe trattarsi di un bug specifico. Nonostante il team di Android Authority non abbia riscontrato il problema durante i test sul Pixel 9 Pro XL, il crescente numero di segnalazioni aumenta le preoccupazioni.

Possibili soluzioni per gli utenti colpiti

Se ti trovi tra coloro che hanno subito disagi a causa delle sveglie non attivate, potrebbe essere opportuno considerare l’utilizzo di un’app per le sveglie alternativa fino a quando Google non risolverà definitivamente questo problema. Le sveglie devono essere strumenti su cui ci si può fidare, e un malfunzionamento può avere conseguenze significative nella vita quotidiana degli utenti.

La ricerca di una risposta da Google

La questione è stata portata all’attenzione di Google, che è stato contattato per un commento ufficiale. Aggiornamenti sull’argomento saranno forniti man mano che emergeranno ulteriori informazioni. Nel frattempo, gli utenti che desiderano condividere la loro esperienza o contribuire con suggerimenti possono contattare la redazione di Android Authority.