Problemi con gli aggiornamenti del BIOS nei Laptop Lenovo dopo l’ultimo aggiornamento di Windows 11

Gli utenti di Lenovo ThinkPad stanno sperimentando difficoltà significative nell’installare gli aggiornamenti del BIOS, a seguito di un recente aggiornamento di Windows 11. Questo problema è emerso dopo che Microsoft ha apportato delle modifiche alle versioni più recenti del suo sistema operativo, portando a una situazione in cui diversi modelli di laptop Lenovo non riescono a completare l’installazione degli aggiornamenti di sistema critici.

Il cambiamento di Microsoft e le sue conseguenze

Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11, Microsoft ha introdotto una modifica volta a bloccare un file eseguibile vitale, WinFlash64.exe, utilizzato per applicare le patch al BIOS. Questo intervento è stato motivato da questioni di sicurezza; tuttavia, ha innescato una serie di problemi per i proprietari dei laptop Lenovo. Infatti, vari utenti hanno segnalato difficoltà nell’effettuare l’aggiornamento, con messaggi di errore ricorrenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Nonostante il tentativo di proteggere il sistema, l’azione di Microsoft ha classificato gli aggiornamenti del BIOS come “driver vulnerabili”. Questa etichetta ha comportato il blocco totale dell’installazione da parte del sistema operativo, mettendo in apprensione gli utenti preoccupati per la sicurezza e la funzionalità dei loro dispositivi. Le versioni di Windows coinvolte in questo problema includono 24H2, 23H2 e 22H2 per Windows 11, oltre alla versione 22H2 per Windows 10, tutte attualmente utilizzate da un ampio numero di utenti.

Messaggi di errore e opzioni per la risoluzione

Dopo l’implementazione dell’aggiornamento, molti utenti hanno riscontrato diversi codici di errore durante il tentativo di aggiornare il BIOS. Pur essendo variabili da un dispositivo all’altro, il risultato finale è rimasto costante: l’aggiornamento non si completa, impedendo agli utenti di migliorare le prestazioni dei loro laptop. Integrare il BIOS con la versione più recente è essenziale per il corretto funzionamento dei dispositivi e per l’applicazione di miglioramenti delle prestazioni.

Attualmente, la soluzione temporanea suggerita consiste nell’utilizzare Windows Update per installare l’aggiornamento del BIOS. Questo metodo, se applicabile, sembra bypassare problemi legati alle utility di aggiornamento tradizionali. Gli utenti sono invitati a controllare costantemente la disponibilità della patch attraverso questa funzione.

I progetti di Lenovo per risolvere l’incidente

Lenovo sta lavorando attivamente per affrontare questo problema, e ha annunciato il lancio di una nuova versione del BIOS, la v1.61, che dovrebbe risolvere le problematiche segnalate. Questo aggiornamento è atteso con grande interesse da parte degli utenti, i quali sperano che la situazione possa tornare alla normalità senza ulteriori complicazioni. Nonostante le precauzioni di sicurezza siano giustificate, la decisione di considerare un aggiornamento del BIOS come a rischio ha suscitato perplessità nella comunità degli utenti.

L’auspicio è che gli ingegneri di Lenovo possano risolvere la questione rapidamente, evitando che questa diventi una fonte di frustrazione e disagio per i possessori di ThinkPad. La tempestività della risposta da parte dell’azienda sarà fondamentale per ripristinare la fiducia degli utenti, malgrado le sfide riscontrate nel contesto di sicurezza informatica attuale.