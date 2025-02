Presentato il potente Ulefone Armor 28 Ultra: un smartphone robusto con funzionalità innovative

L'Ulefone Armor 28 Ultra si distingue nel panorama degli smartphone rugged, non solo per il suo design resistente ma anche per una serie di caratteristiche innovative che lo rendono una scelta interessante per chi cerca un dispositivo durevole ma performante. Con un display AMOLED e una multiforme gamma di sensori, questo smartphone non si limita ad essere robusto; offre anche molte funzionalità che stupiscono gli utenti.

Caratteristiche tecniche eccezionali

L'Ulefone Armor 28 Ultra è dotato di un ampio display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione 1080p e un refresh rate di 120Hz, il che segna un passo avanti significativo per l'azienda nel campo degli smartphone rugged. È il primo dispositivo della compagnia a integrare un display OLED, garantendo colori vivaci e neri profondi. La camera principale è equipaggiata con un sensore da 50MP di tipo 1 pollice, ideale per scatti di alta qualità, mentre la camera notturna da 64MP consente di acquisire immagini anche in condizioni di scarsa luminosità. A completare il quadro, troviamo una camera termica ThermoVue Pro, che amplia ulteriormente le capacità del dispositivo, rendendolo una scelta versatile.

La protezione dall'acqua e dalla polvere è garantita dalle certificazioni IP68/IP69K, mentre la certificazione MIL-STD-810H attesta la resistenza del telefono a condizioni ambientali avverse. Un altro punto di forza è la batteria Li-Polymer da 10,600mAh, con la capacità di supportare una ricarica rapida cablata fino a 120W e wireless fino a 50W. La presenza del caricabatterie da 120W all'interno della confezione e un cavo compatibile rende il dispositivo pronto all'uso.

Accessori e funzionalità aggiuntive

Ulefone non ha trascurato gli accessori in dotazione, inclusi un cavo da 5A e una protezione per il vetro temperato. Un'opzione interessante è l'uso del microscopio digitale uSmart C01, venduto separatamente, che si collega al telefono tramite un connettore a vite. Questo accessorio offre ingrandimenti variabili tra 50x e 1000x, permettendo di esplorare dettagli invisibili a occhio nudo.

Le immagini del microscopio rivelano un mondo sorprendente: si possono osservare le fibre di tessuti come un divano o una federa, e persino i pixel di uno smartwatch come il Galaxy Watch6 Classic. Queste funzionalità rendono l'Armor 28 Ultra non solo uno strumento per comunicare, ma anche un apparecchio utile per appassionati di esplorazioni microscopiche.

Fotografia e imaging avanzato

La parte posteriore dell'Ulefone Armor 28 Ultra è dotata di un display secondario, delle dimensioni di un smartwatch, con interfaccia personalizzabile. Questo schermo consente di visualizzare l'ora e integra funzioni pratiche come una bussola e un mirino per la camera principale. Infatti, la qualità della camera principale, con il sensore da 50MP, permette anche di realizzare selfie di ottima qualità.

Particolare attenzione va dedicata alle specifiche della camera termica e della camera notturna. La camera termica, attivata tramite l'app ThermoVue Pro, raggiunge una risoluzione di 640x512 pixel, e rappresenta il modello con la più alta definizione mai realizzato da Ulefone. Il funzionamento è reattivo e la qualità delle immagini è nettamente superiore rispetto a modelli precedenti, come l'Armor Mini 20T Pro.

La camera notturna, con un sensore 64MP OV64B1B, si avvale di un array infrarosso per catturare immagini anche in piena oscurità, producendo un feed in bianco e nero che risulta molto utile in situazioni di scarsa visibilità. Con questa tecnologia, gli utenti possono muoversi in ambienti totalmente bui, confrontando queste immagini con quelle di altri dispositivi sul mercato.

Prezzo e disponibilità

Particolarmente interessante è il prezzo dell'Ulefone Armor 28 Ultra, attualmente disponibile per pre-ordine a €1,400. Questo costo lo pone ad un livello simile agli ultimi modelli come il Galaxy S25 Ultra. Tuttavia, un aspetto distintivo dell'Armor 28 è la sua camera principale da 1 pollice e la capacità di archiviazione di 1TB, due caratteristiche che lo differenziano dalla concorrenza e ne aumentano il valore per gli utenti in cerca di un dispositivo performante e ricco di funzionalità.