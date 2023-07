Perché alcuni mouse da gaming hanno i fori?

I mouse da gioco con un design a nido d’ape, caratterizzati da fori nel corpo, stanno guadagnando sempre più popolarità tra gli appassionati. Ma effettivamente apportano miglioramenti tangibili? Se sei aggiornato sulle ultime novità riguardanti l’hardware gaming per PC, probabilmente avrai notato l’emergere di un nuovo tipo di design dei mouse negli ultimi anni. Questi dispositivi presentano fori distribuiti sulla maggior parte della loro superficie e si distinguono immediatamente dai tradizionali strumenti di puntamento. Ci si potrebbe chiedere a cosa servono tali fori. Essi offrono davvero vantaggi significativi in termini di esperienza di gioco, o sono semplicemente un aspetto estetico? vediamo in questo articolo a cosa servono questi fori nei mouse da gioco di ultima generazione.

Mouse da gioco con fori

Perché alcuni mouse da gioco hanno i fori

A differenza di molte tendenze tecnologiche, la storia dei mouse con fori ha avuto inizio relativamente di recente. Per molto tempo, la convenzione comune tra i giocatori era che i mouse più pesanti fossero migliori: molti marchi fornivano persino pesi aggiuntivi nella confezione per coloro che desideravano puntatori ancora più pesanti. Con la crescente popolarità degli eSport, specialmente tra gli streamer professionisti, è emerso un nuovo panorama per gli influencer del settore dei dispositivi di gioco. Alcuni di loro sono diventati parte integrante delle comunità di appassionati di cui si sentiva poco parlare in passato.

Verso la fine degli anni 2010, alcuni influencer del mondo dei videogiochi hanno iniziato a utilizzare mouse con fori durante le loro trasmissioni in streaming. Lo stesso trend è stato riscontrato anche nelle competizioni di alto livello, che attraggono migliaia di spettatori sia dal vivo che online. Da quel momento, la voce si è diffusa: “I mouse più leggeri sono migliori per i giochi”, e così è iniziato tutto il trambusto. Inizialmente, questa tendenza era limitata ai produttori più piccoli e alle personalizzazioni degli utenti.

Successivamente, queste aziende consolidate si sono unite alla tendenza intorno al 2020 e 2021. Oggi, alcuni dei migliori mouse da gioco presentano fori nel loro design. Gli appassionati affermano che questa sia la modifica più significativa nel design dei mouse dai tempi del passaggio dalle sfere di gomma ai sensori ottici, anche se l’argomento è ancora oggetto di dibattito.

Va notato che non tutti i mouse con fori seguono uno schema esagonale. Molti presentano fori circolari disposti a forma di nido d’ape, mentre altri, come l’Xlite di Pulsar, presentano aperture lunghe e sottili che assomigliano a canaline.

Svantaggi dei mouse con i fori

In primo luogo, è importante notare che alcune persone preferiscono i mouse più pesanti e si adattano meglio ad essi. Pertanto, per questo specifico pubblico, i mouse con fori potrebbero non essere adatti, anche se sono considerati i migliori sul mercato. Ci sono anche altri difetti da tenere in considerazione. Innanzitutto, questo tipo di mouse è più suscettibile a guasti a causa dell’ingresso di detriti o liquidi.

Poiché il guscio esterno presenta numerosi fori integrati che offrono una protezione minima, il mouse diventa molto più vulnerabile agli agenti esterni. Le persone affette da iperidrosi, ad esempio, potrebbero notare che anche i tradizionali mouse non forati sembrano offrire una protezione meno ottimale.

In questi casi, gocce di sudore possono raggiungere la scheda madre, mentre pelle morta e sporcizia si accumulano ai bordi dei fori. Sicuramente non è una vista piacevole.

Mouse da gaming più leggeri

Un altro approccio per ridurre il peso di un mouse da gaming è l’uso di materiali differenti. Una scelta valida è la fibra di carbonio, che offre una buona rigidità ed è estremamente leggera. Anche le persone con una presa a punta delle dita o ad artiglio possono trarre vantaggio da mouse più corti. Se sei abituato a poggiare il palmo sulla parte curva, potrebbe sembrare strano, ma coloro che utilizzano solo la punta delle dita si trovano bene con un mouse più compatto. È importante sottolineare che il peso, sebbene sia un fattore importante, non è l’unico elemento che influisce sull’usabilità del mouse. Alcuni dei fattori determinanti non si trovano nemmeno nel mouse stesso. Una delle influenze esterne più significative è rappresentata dal tappetino per mouse

Avere una superficie di scorrimento ottimale è fondamentale per garantire un tracciamento preciso dei movimenti, avere abbastanza spazio per il movimento e assicurarsi che il mouse funzioni correttamente. Molti mouse avanzati sono in grado di tracciare la luce proveniente dal sensore ottico, persino su superfici in vetro trasparente. La maggior parte funziona meglio su superfici non riflettenti. Pertanto, è sempre preferibile utilizzare un tappetino appositamente progettato per il mouse. I tappetini economici comunemente utilizzati negli uffici e nelle case di molte persone spesso presentano una superficie di plastica flessibile.

D’altra parte, i migliori tappetini per mouse ad alte prestazioni sono principalmente realizzati in gomma, anche se alcuni utilizzano materiali in pelle. Questi tappetini sono anche di dimensioni maggiori, spesso in grado di contenere monitor e tastiera. Infine, i piedini personalizzati del mouse contribuiscono a migliorarne la scorrevolezza. Anche se è raro trovare piedini così scadenti da rendere inutilizzabile il mouse, quelli realizzati da aziende specializzate in questo settore sicuramente migliorano l’esperienza d’uso complessiva.

Conclusioni

I mouse con fori nel corpo e i motivi per sui sono a nido d’ape rappresentano una tendenza relativamente recente nel campo dei dispositivi di gioco. La loro presenza sul mercato indica che ci sono ancora molte possibilità di innovazione in questa area. Per lungo tempo, è stato generalmente accettato che i mouse più pesanti fossero la scelta migliore, ma ora questa concezione viene messa in discussione. È emersa la consapevolezza che i diversi tipi di mouse si adattano a persone diverse con esigenze diverse. Pertanto, se stai cercando un nuovo mouse da gioco, l’importante è trovare quello che si adatta meglio alle tue esigenze.

La leggerezza dei mouse con fori è particolarmente apprezzata dagli appassionati videogiocatori più accaniti e dagli streamer professionisti. È fondamentale riconoscere che non tutti preferiscono questa tipologia di mouse. Alcune persone si adattano meglio ai mouse più pesanti, mentre altre possono trovare vantaggio in modelli più compatti o che si adattano a diverse tipologie di presa. Va sottolineato che i mouse con fori presentano alcune considerazioni da tenere in considerazione. Essendo più vulnerabili all’ingresso di detriti e liquidi, potrebbero richiedere una maggiore attenzione nella pulizia e manutenzione.

Alcuni utenti potrebbero sperimentare una minore protezione ottimale dal sudore o dalla sporcizia accumulata intorno ai fori. È importante valutare questi aspetti e considerare le proprie preferenze personali prima di scegliere un mouse con fori. La scelta del mouse da gioco ideale non si limita solo al suo peso o alla presenza di fori nel design. Altri fattori come il tappetino per mouse e i piedini personalizzati possono influenzare l’esperienza complessiva. Un buon tappetino per mouse, preferibilmente in gomma o pelle, offre una superficie ottimale per il movimento del puntatore e un tracciamento preciso.

I piedini personalizzati possono migliorare la scorrevolezza del mouse sulla superficie di lavoro. In conclusione, la tendenza dei mouse da gioco con fori e motivi a nido d’ape rappresenta un’innovazione interessante nel settore. La scelta del mouse più adatto dipende dalle preferenze e dalle esigenze individuali. Mentre alcuni utenti possono trarre beneficio da mouse più leggeri e con fori, altri potrebbero preferire modelli più pesanti o dalle diverse caratteristiche ergonomiche.

È fondamentale valutare attentamente le opzioni disponibili e cercare un mouse che offra il giusto equilibrio tra peso, comfort, funzionalità e prestazioni, in modo da garantire un’esperienza di gioco ottimale e confortevole.