PeaZip 10.3: ultima versione del gestore archivi introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni

PeaZip 10.3 è stato lanciato come l'ultima versione stabile di questo noto gestore di archivi open source, disponibile gratuitamente su diverse piattaforme. Questo aggiornamento ha apportato numerosi miglioramenti e funzioni innovative, studiati per facilitare l'uso dell'applicazione e ottimizzare la gestione degli archivi digitali.

Novità nell'integrazione con gli ambienti desktop

Un elemento distintivo del nuovo PeaZip 10.3 è l'automatizzazione dell'integrazione del menu contestuale, una funzionalità che ora risulta disponibile nei menu di servizio dell'ambiente desktop KDE Plasma. Inoltre, viene esteso anche alle sottocartelle degli script del file manager Nautilus, utilizzato nei sistemi basati su GNOME. Queste migliorie aumentano la praticità d'uso per gli utenti di questi ambienti, rendendo le operazioni di archivio più accessibili e immediate.

Un altro aspetto importante di questo aggiornamento è la modernizzazione dei pacchetti binari basati su Qt 6, che si traduce in una maggiore efficienza e in un'interfaccia utente più fluida. Non solo, ma con il nuovo tema Tux-Alt, PeaZip migliora ulteriormente l’estetica visiva, rendendo l'applicazione non solo funzionale ma anche piacevole da utilizzare.

Maggiore supporto per archivi e risorse

Il recente update ha portato significative migliorie nel supporto degli archivi TAR, introducendo la possibilità di impostare una dimensione massima per i file compressi. Gli utenti possono scegliere tra limiti di 100 MB, 1 GB, 10 GB o selezionare "Always", un’opzione utile per evitare operazioni che richiedono tempi prolungati. Inoltre, PeaZip 10.3 consente il salvataggio delle liste di file e dei risultati di ricerca in formati CSV, TSV o TXT, facilitando così la gestione delle informazioni archiviate.

Un'altra novità degna di nota è l'aggiornamento della funzione “Analizza contenuto cartelle”, che ora offre prestazioni migliorate. Queste implementazioni rendono PeaZip una soluzione ancora più completa per chi gestisce grandi quantità di dati.

Affrontare archivi problematici e nuove estensioni supportate

PeaZip 10.3 è stato progettato anche considerando le difficoltà che possono sorgere nella gestione degli archivi che presentano errori o dati extra. Questo aggiornamento ha migliorato molto la visualizzazione delle informazioni durante la finestra di avanzamento delle operazioni, oltre a fornire titoli chiari durante la creazione e l'estrazione.

Adesso supporta anche file di VMware OVA e vari formati specifici utilizzati nel popolare gioco Minecraft, come .mcaddon e .mcworld, portando così il totale a ben 242 estensioni di file supportate. Queste aggiunte non soltanto ampliano le possibilità d'uso di PeaZip, ma lo rendono anche uno strumento essenziale per una varietà di utenti.

Interfaccia utente aggiornata e performance migliorate

Il nuovo PeaZip 10.3 ha reso l'opzione di attivazione della gestione delle cartelle ancora più accessibile, grazie a un’implementazione diretta all’interno del menu a tendina dell'estrazione rapida. Anche il sottomenu stilistico è stato aggiornato, consentendo agli utenti di personalizzare l’interfaccia del file manager con maggior semplicità e rapidità.

Inoltre, l'aggiornamento ha portato modifiche ai temi esistenti, migliorando ulteriormente la personalizzazione degli elementi visivi come il separatore di percorso e l'icona delle impostazioni.

Dettagli tecnici e download

PeaZip 10.3 è dotato del backend Pea 1.23 e ha visto un'ottimizzazione dei componenti projectpea e projectpeach, riducendo il tempo di avvio di circa il 25% e l’utilizzo della memoria del 20%. Per maggiori dettagli sulle specifiche dell'aggiornamento si può consultare il changelog completo. Gli utenti interessati possono scaricare gratuitamente i pacchetti binari dal sito ufficiale di PeaZip, accedendo così a tutte le novità e miglioramenti offerti.

In sintesi, la versione 10.3 di PeaZip rappresenta un passo avanti significativo per gli utenti che cercano un gestore di archivi efficiente, versatile e sempre in aggiornamento.