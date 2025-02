OPPO e OnePlus: nuove strade nel mondo degli smartphone nel 2025

Le aziende tecnologiche OPPO e OnePlus sono al centro dei riflettori con notizie e voci su una possibile evoluzione dei loro smartphone. Il focus sembra spostarsi verso un nuovo pulsante personalizzabile, simile all'Action Button di Apple, accompagnato da aggiornamenti sul futuro della loro gamma di dispositivi pieghevoli. Con questi sviluppi, i fan e gli esperti si interrogano su cosa significhi per i nuovi modelli in arrivo.

La scomparsa dell'Alert Slider e il nuovo pulsante

Secondo quanto rivelato da Digital Chat Station su Weibo, entrambi i marchi starebbero considerando l'abbandono dell'Alert Slider, il pulsante dedicato alle notifiche, per fare spazio a un'opzione più personalizzabile. Questo si allinea con la crescente tendenza degli utenti che desiderano avere maggiore controllo sulle funzionalità del proprio dispositivo. Il post tradotto ha menzionato un possibile nuovo pulsante chiamato "Magic Cube Key", un nome che potrebbe essere solo provvisorio.

Il rinnovato pulsante offrirebbe agli utenti la possibilità di "silenziare, personalizzare la luce flash, fare screenshot, tradurre, lanciare app in modo rapido" e diverse altre opzioni. Rumors indicano che questa nuova funzionalità potrebbe essere inclusa nei futuri modelli, come ad esempio il OnePlus 14. Se confermata, questa modifica potrebbe rappresentare un significativo passo in avanti per gli utenti che cercano un'esperienza più personalizzata.

L’ispirazione dall’Action Button di Apple

Un altro aspetto interessante è il parallelismo con l'Action Button introdotto da Apple sull'iPhone 15 Pro. A differenza del vecchio pulsante fisico di silenziamento, l’Action Button consente un'ampia personalizzazione, permettendo ad esempio di aprire specifiche modalità della fotocamera o attivare il flash. L'affermazione di Andrew Myrick di Android Central nel 2023, riguardo alla possibilità che OnePlus implementasse funzionalità similari, si è rivelata profetica. Questo evidenzia come i produttori stiano cercando di attrarre utenti sempre più esigenti, desiderosi di avere un controllo immediato su diverse funzioni.

Le novità sui dispositivi pieghevoli di OnePlus

Per quanto riguarda il segmento dei dispositivi pieghevoli, OnePlus ha lasciato intendere che non lancerà il suo Open 2 nel 2025. In un post sul blog, il product manager Vale G ha spiegato che l'azienda sta rivedendo la sua strategia Foldable. Questa notizia ha catturato l'attenzione degli appassionati, in quanto molti attendevano con ansia il debutto di questo modello, già programmato per l'anno corrente.

Mentre OnePlus si prende del tempo per affinare la propria offerta sul mercato dei pieghevoli, OPPO continua a progredire con il modello Find N5, previsto per il 20 febbraio. Ciò dimostra come, nonostante le divergenze strategiche, le due aziende produttrici continuino a condividere aspetti tecnici e design, caratterizzando la loro presenza nel panorama degli smartphone.

Riflessioni sul futuro di OPPO e OnePlus

Con queste nuove informazioni, è evidente che OPPO e OnePlus stanno cercando nuove strade per innovare e catturare l'attenzione dei consumatori. I cambiamenti imminenti nel design e nelle funzionalità dei loro dispositivi potrebbero rappresentare un punto di svolta importante. Gli utenti inoltre possono aspettarsi un maggiore livello di personalizzazione, rispondendo così a bisogni sempre più specifici e individualizzati.

Resta da vedere come questi piani si concretizzeranno e se le aziende riusciranno a mantenere il passo con le richieste di un mercato in costante evoluzione. Con l’avanzare del 2025, gli appassionati del settore sono pronti a vivere un'esperienza tecnologica in continua trasformazione.