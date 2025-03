Open Shell e StartAllBack: come personalizzare il menù di Windows 11 in modo semplice e gratuito

Nel panorama delle applicazioni dedicate alla personalizzazione del sistema operativo Windows, Open Shell ed StartAllBack si affermano come due soluzioni di primo piano nel 2025. Alte le aspettative verso queste applicazioni che consentono di modificare l’interfaccia e in particolar modo il menù Start, fonte di ispirazione o delusione, a seconda dei gusti personali degli utenti. Con l'arrivo di Windows 11, la possibilità di personalizzare il sistema è diventata ancora più cruciale per chi preferisce un'interfaccia più familiare e personalizzata rispetto a quella proposta da Microsoft. Entriamo nel merito di queste app e scopriamo come offrano un'alternativa efficace.

Open Shell: l'eredità di Classic Shell per Windows 11

Open Shell è una soluzione open source che ha raccolto l'eredità di Classic Shell, tant'è che ne ha favorito il passaggio al sistema operativo Windows 11. Gli utenti più esperti ricorderanno il periodo in cui Classic Shell era un vero e proprio toccasana per chi non poteva rinunciare al tradizionale menù Start, scomparso con l’arrivo di Windows 8. Nonostante lo sviluppatore originale, Ivo Beltchev, avesse interrotto il progetto nel 2017, il codice è stato ripreso e aggiornato, permettendo a Open Shell di mantenere vive le caratteristiche apprezzate dai nostalgici.

Open Shell è pienamente compatibile con Windows 11 e non richiede particolari abilità tecniche. Per chi fosse interessato, l’applicazione può essere facilmente scaricata e installata. Una volta installata, gli utenti possono accedere a tre stili diversi di menù Start, che si ispirano a versioni precedenti del sistema operativo. Ci sono componenti chiave nel menù che possono essere personalizzati a seconda delle proprie preferenze, dal layout agli elementi visivi.

Un vantaggio significativo di Open Shell è la funzionalità di ricerca, che molti utenti considerano nettamente migliore rispetto a quella proposta di default. I risultati risultano chiari e ben ordinati, suddivisi in categorie come programmi, impostazioni e file, permettendo di trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno.

StartAllBack: personalizzazione avanzata dell’interfaccia di Windows 11

Un’alternativa molto valida e apprezzata per personalizzare Windows 11 è StartAllBack. Questa applicazione offre non solo la possibilità di modificare il menù Start, ma anche l'intera interfaccia del sistema operativo, inclusa la barra delle applicazioni. Installare StartAllBack è semplice, bastano pochi passaggi attraverso il terminale di Windows o il sito ufficiale.

StartAllBack si distingue per la sua capacità di proporre stili diversi. Tra le opzioni disponibili, il tema “Autentico Windows 11” riprende il design di Microsoft, apportando tuttavia alcune modifiche per renderlo più snello e funzionale. Chi proviene da versioni precedenti di Windows, come Windows 10 e Windows 7, troverà disponibilità di configurazioni che richiamano i layout di questi sistemi.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, la nota dolente di StartAllBack riguarda il fatto che si tratta di un'applicazione commerciale. Gli utenti possono provarla gratuitamente per un periodo limitato di 100 giorni, ma successivamente è necessaria una licenza. Questa limitazione rappresenta un punto negativo per chi cerca solo soluzioni gratuite senza compromessi.

Windhawk: personalizzazione gratuita e innovativa

Tra le opzioni gratuite, Windhawk emerge come un’applicazione utile per chi desidera una personalizzazione senza costi. Consente agli utenti di applicare patch temporanee alla configurazione di Windows, permettendo così modifiche visive e funzionali senza compromettere il sistema sottostante. Si tratta di un'opzione flessibile per chi desidera non solo modificare il menù Start ma anche altri aspetti dell’interfaccia.

Il software è stato ben accolto poiché fornisce anche mod pronte per l'uso, facilitando ulteriormente l'interazione. Per coloro che desiderano eliminare l’area dedicata ai widget sulla barra delle applicazioni, è possibile farlo facilmente attraverso un comando da terminale, il quale richiede solo un riavvio del sistema per rendere effettive le modifiche.

Aprire la strada alla personalizzazione del proprio dispositivo è una scelta sempre più apprezzata nel mondo dell'informatica. Con app come Open Shell, StartAllBack e Windhawk, gli utenti di Windows 11 hanno ora a disposizione diverse opzioni per rendere il proprio ambiente di lavoro più consono alle proprie necessità e preferenze estetiche.