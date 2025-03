OnePlus chiarisce la situazione sugli aggiornamenti: cosa sapere per i modelli 13 e 13R

I possessori di dispositivi OnePlus, inclusi OnePlus 13, 13R e i nuovi smartwatch OnePlus Watch 2 e 3, si sono trovati recentemente al centro di un acceso dibattito riguardo la gestione degli aggiornamenti. Le domande si sono susseguite: cosa significano esattamente i quattro aggiornamenti promessi dall’azienda? Include anche la versione di lancio del sistema operativo? La compagnia ha deciso di fare chiarezza, affrontando così le incertezze emerse nelle ultime settimane.

La confusione sui quattro aggiornamenti principali

Un recente articolo pubblicato su Droidlife ha esaminato il modo in cui OnePlus ha comunicato l’assegnazione dei suoi aggiornamenti nel Nord America. Secondo quanto riportato, il produttore ha dichiarato che OnePlus 13 e 13R riceveranno quattro aggiornamenti principali che, a prima vista, sembravano includere anche il sistema operativo con cui i dispositivi erano stati introdotti sul mercato. Questa affermazione ha generato un certo scetticismo tra gli utenti, che si sono chiesti se davvero avrebbero visto quattro versioni di Android durante il ciclo di vita dei loro smartphone.

In dettaglio, il timore era che l'interpretazione di "quattro aggiornamenti principali" potesse significare solo Android 15, 16, 17 e 18, con la versione di lancio non considerata un vero e proprio aggiornamento. Un'interpretazione che avrebbe destato non poche preoccupazioni tra gli utenti in merito al futuro supporto e alle funzionalità attese nei prossimi anni.

La risposta di OnePlus: quattro anni di aggiornamenti Android

Con un comunicato ufficiale, OnePlus ha finalmente dissipato i dubbi. L’azienda ha confermato che i modelli OnePlus 13 e 13R non solo riceveranno quattro aggiornamenti principali, ma lo faranno a partire dalla versione OxygenOS 15. Pertanto, i possessori di questi dispositivi possono aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti a Android 16, 17, 18 e infine 19 nel corso dei quattro anni di supporto garantito.

Questo chiarimento è significativo, poiché segna un netto miglioramento rispetto alle precedenti politiche di aggiornamento di OnePlus. Nel contesto di un mercato tecnologico sempre più competitivo, la chiarezza e la trasparenza nelle comunicazioni riguardo agli aggiornamenti software possono influire sulle decisioni di acquisto dei consumatori, che cercano dispositivi non solo all’avanguardia, ma anche ben supportati nel tempo.

Sicurezza garantita per sei anni

Un ulteriore aspetto positivo comunicato da OnePlus riguarda il supporto per la sicurezza, confermato per sei anni. Ciò significa che, oltre agli aggiornamenti di sistema operativo, i dispositivi saranno aggiornati regolarmente per mantenere alti gli standard di sicurezza, un fattore sempre più critico per gli utenti. Sebbene gli aggiornamenti di sistema siano fondamentali per apportare nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni, la sicurezza rimane una priorità assoluta, e OnePlus ha dimostrato di voler tenere sotto controllo questo aspetto.

In un mondo in cui si parla sempre di più di minacce informatiche e vulnerabilità, sapere di poter contare su un dispositivo che riceve aggiornamenti di sicurezza per un periodo prolungato offre agli utenti una certa tranquillità e protezione.

La recente comunicazione di OnePlus sui suoi aggiornamenti non solo chiarisce il panorama per i suoi utenti, ma mostra anche una chiara volontà di essere presenti nel mercato con prodotti di lunga durata e sicurezza. Con quattro anni di aggiornamenti Android previsti e un robusto supporto per la sicurezza, i possessori di OnePlus 13 e 13R possono guardare al futuro con fiducia.