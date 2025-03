OnePlus 14: novità e aspettative per il prossimo flagship della casa cinese

Con l’attesa per l’uscita dell’OnePlus 14, prevista per la fine del 2025, gli appassionati del brand cinese iniziano a scoprire indiscrezioni e dettagli sulle specifiche. Sebbene il modello attuale, l’OnePlus 13, sia appena arrivato nei negozi il 7 gennaio, già circolano notizie su ciò che potrebbe riservare il futuro dispositivo. In questo approfondimento, esploreremo le possibili caratteristiche e innovazioni che potrebbero contraddistinguere l’OnePlus 14.

Design e display dell’OnePlus 14

Il design dell’OnePlus 14 potrebbe segnare un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti. Le prime voci suggeriscono che il nuovo flagship potrebbe presentare uno schermo completamente piatto, una novità rispetto all’OnePlus 13, che ha un display quasi piatto con leggere curve 2.5D. Questo cambiamento avvicinerebbe il modello ad altre famose gamme di smartphone come iPhone e Samsung Galaxy.

In aggiunta, ci si aspetta la rimozione dell’iconico cursore di silenziamento. Al suo posto, OnePlus potrebbe introdurre un tasto personalizzabile, simile al pulsante di azione Apple, che permetterebbe agli utenti di assegnare diverse funzioni, dalla presa di foto all’apertura di applicazioni specifiche. Ciò rappresenterebbe un’evoluzione interessante per l’usabilità del dispositivo, ampliandone le potenzialità.

Per quanto riguarda il display, si prevede che sarà un AMOLED da 6,82 pollici, con tecnologia LTPO, capace di regolare la frequenza di aggiornamento da 1Hz a 120Hz e offrire una risoluzione di almeno 2K . Inoltre, il nuovo display potrebbe vantare un picco di luminosità che raggiunge o supera i 4.500 nits, garantendo una visibilità ottimale in diverse condizioni di luce.

Performance e batteria avanzate

A livello di prestazioni, l’OnePlus 14 dovrebbe superare le già elevate capacità del suo predecessore, l’OnePlus 13. È previsto il debutto del nuovo processore di punta di Qualcomm, il Snapdragon 8 Elite 2, che promette miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e velocità di elaborazione. Gli utenti possono aspettarsi un dispositivo capace di gestire anche le applicazioni più esigenti senza alcun rallentamento.

In termini di autonomia, ci si aspetta una batteria di capacità maggiore rispetto ai 6.000 mAh del modello precedente. Attualmente esistono speculazioni che l’OnePlus 14 potrebbe adottare batterie al silicio-carbonio, che offrono prestazioni migliori. Si prevede, inoltre, che il nuovo modello supporterà la ricarica rapida fino a 100W, sia attraverso ricarica cablata che wireless, con quest’ultima capace di raggiungere 50W.

Reparto fotografico e funzioni avanzate

L’OnePlus 14 potrebbe rappresentare un passo avanti nel comparto fotografico rispetto all’OnePlus 13. Mentre il suo predecessore ha mantenuto un sensore principale da 50 MP, le nuove speculazioni indicano la possibilità di un sensore ad alta risoluzione. Ciò potrebbe tradursi in scatti di qualità superiore e prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema di fotocamere dovrebbe includere un’ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo 3x da 50 MP. Ulteriori dettagli sulle specifiche fotografiche sono ancora vaghi, ma i fan della fotografia mobile possono aspettarsi aggiornamenti significativi in vista del lancio.

Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, l’OnePlus 14 potrebbe partire da circa 899 dollari, mantenendo una strategia di prezzo simile a quella dell’OnePlus 13. Nonostante l’ultima versione abbia visto un aumento di 100 dollari, un ulteriore incremento sembra improbabile in così breve tempo. Le date di lancio suggerite indicano una prima presentazione in Cina intorno a ottobre 2025, seguita da un rilascio globale all’inizio del 2026.

Gli utenti che al momento possiedono un OnePlus 11 o 12 potrebbero ritenere opportuno aspettare il prossimo flagship, che promette miglioramenti incisivi rispetto ai modelli recenti. Con gli aggiornamenti sulle funzionalità e la potenza che ci si aspetta, sarà interessante vedere come OnePlus continuerà a plasmare il mercato degli smartphone.