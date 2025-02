One UI 7 è arrivata: scopri quali dispositivi Samsung riceveranno l'aggiornamento

Con l'arrivo di One UI 7 per la famiglia Galaxy S25, molti utenti di dispositivi Samsung più datati si trovano a dover attendere un aggiornamento atteso da tempo. Samsung sta attualmente prolungando la finestra di rilascio, in particolare per i modelli di Galaxy S24, e per ora non ci sono indicazioni chiare su quando gli aggiornamenti saranno effettivamente disponibili. Di seguito, un elenco esaustivo di tutti i dispositivi Samsung compatibili con l’aggiornamento a One UI 7.

Dispositivi Galaxy S e Note

Innanzitutto, iniziamo dalla serie Galaxy S, che comprende i modelli di punta dell'azienda. La serie S24 sta già ricevendo One UI 7, e i possessori di Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, e S24 FE sono tra i primi ad avere accesso a questa nuova interfaccia utente. Gli aggiornamenti toccheranno anche i modelli precedenti, a iniziare dalla generazione S23, comprendendo S23 Ultra, S23+, S23 e S23 FE.

L’aggiornamento si estende fino alla serie S22 con il S22 Ultra, S22+ 5G, S22 5G, così come ai modelli S21. Tra questi ultimi sono inclusi S21 FE, S21 Ultra, S21+, S21 5G e S21. Ogni aggiornamento si presenta con miglioramenti che aumentano la funzionalità e l'esperienza utente. Allo stesso modo, non va dimenticata la serie Galaxy Note, anche se nessun modello specifico è stato menzionato nella lista attuale.

I modelli Galaxy Z: Fold e Flip

Passando ai dispositivi pieghevoli, Samsung non lascia indietro la rispettiva serie Galaxy Z. I modelli più recenti, come Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, sono naturalmente inclusi nella lista dei dispositivi che riceveranno l’aggiornamento a One UI 7. Anche i modelli precedenti, come Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, non verranno trascurati, assicuro a molti utenti di godere delle ultime funzionalità offerte dall'interfaccia.

Ma la compatibilità non finisce qui, poiché anche i modelli più vecchi come Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, così come Z Fold3 e Z Flip3, sono stati segnalati come destinatari del tanto atteso aggiornamento. Per i possessori di questi modelli la notizia è sicuramente positiva e promette un’esperienza d’uso molto migliorata con One UI 7.

Gamma Galaxy A e M

Samsung continua a supportare anche la sua popolare seria A, nota per il buon rapporto qualità-prezzo. In particolare, gli aggiornamenti per One UI 7 toccheranno i modelli Galaxy A73, A72, A55 e A54. Ma non finisce qui: anche la serie A3 ha una lunga lista di compatibilità, con modelli come A35, A34, A33 5G, A25, A24, A23, A16, A15 5G, A15, A14 5G, A14, A06, A05s e A05 tutte incluse.

Allo stesso modo, la serie M non rimarrà indietro: Galaxy M55, M54, M53, M35, M34 e M33 tutti riceveranno supporto per One UI 7. Infine, Galaxy F, con modelli come F55, F54, F34, F23, F15 e F14 5G, godrà anch’essa dell’aggiornamento, offrendo una varietà significativa per gli utenti Samsung.

Commenti e aggiornamenti futuri

È fondamentale notare che i tempi di roll-out possono variare. Per i possessori di dispositivi Samsung, la domanda sorge spontanea: "Quando riceverò l’aggiornamento?" Sebbene Samsung non abbia fornito una cronologia precisa, è chiaro che una significativa porzione di utenti potrà trarre beneficio dall'implementazione di One UI 7, che introduce nuove funzionalità e miglioramenti.

Se nella lista sopra non è stato menzionato alcun dispositivo che possiedi, puoi esprimere la tua opinione nella sezione commenti, ma è importante includere fonti affidabili per qualsiasi informazione aggiuntiva. La comunità cresce e si evolve insieme alla tecnologia, e Samsung sta mettendo in atto il suo piano di aggiornamenti in modo strategico per mantenere l’esperienza utente al meglio.