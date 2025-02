NVIDIA lancia un aggiornamento importante per il driver Linux: ecco tutti i dettagli

NVIDIA ha recentemente rilasciato un aggiornamento significativo per il suo driver di visualizzazione Linux, presentando la versione 570.124. Questo nuovo software è ora disponibile per gli utenti, i quali possono scaricarlo per accedere a miglioramenti e correzioni che ottimizzano le prestazioni del loro hardware grafico. Le modifiche apportate non solo risolvono vari bug precedenti, ma anche si concentrano sull'ottimizzazione dell'esperienza di gioco e creazione di contenuti, rendendola complessivamente più fluida e priva di disagi.

Risoluzione dei bug e miglioramenti delle prestazioni

Una delle principali migliorie offerte da questa versione del driver riguarda la risoluzione di bug che ostacolavano il funzionamento regolare del sistema. Una delle problematiche che più frequentemente affliggevano gli utenti era il malfunzionamento durante il riavvio dei sistemi da modalità sospensione, specialmente su configurazioni con più monitor. Grazie alla versione 570.124, ora gli utenti possono godere di una transizione più agevole senza interruzioni. Un altro aspetto che è stato notevolmente migliorato è il supporto per la tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile sui display HDMI. I giocatori e i creatori di contenuti possono ora contare su un'esperienza di gioco senza balbettii o cadute di frame inaspettate, migliorando notevolmente la qualità delle immagini durante le sessioni di utilizzo.

I miglioramenti non si fermano qui, dato che sono state affrontate anche le problematiche legate allo stuttering e ai problemi di prestazioni che si presentavano con lo scorrimento delle finestre su Wayland, in particolare quando il firmware GSP era abilitato. Questi cambiamenti si traducono in una navigazione più fluida e rispondente, rendendo l'interazione con il sistema più soddisfacente.

Novità nella gestione e nelle funzionalità

Oltre ai bug corretti, la versione 570.124 introduce anche novità significative relativamente alla gestione delle applicazioni. La risoluzione dei problemi di corruzione e dei crash che affliggevano il rendering offload di PRIME su specifiche configurazioni rappresenta un passo avanti verso un'esperienza grafica più stabile e professionale. Questo è particolarmente rilevante per coloro che utilizzano NVIDIA in contesti di creazione di contenuti o applicazioni grafiche intensive.

Un'altra innovazione interessante è l'introduzione di un nuovo parametro del modulo kernel, denominato concealvrrcaps, all'interno del modulo kernel nvidia-modeset. Questa funzionalità è fondamentale per gli utenti che desiderano attivare opzioni come Ultra Low Motion Blur su visualizzatori che, altrimenti, non sono compatibili con VRR. Ciò offre una maggiore flessibilità agli utenti nel configurare il proprio setup secondo le esigenze specifiche.

Supporto esteso e aggiornamenti accessori

Il driver di visualizzazione NVIDIA 570.124 presenta anche una serie di miglioramenti relativi al supporto di funzionalità esistenti. Tra queste, è incluso un supporto esteso per VRR su sistemi con più display e sul supporto per le estensioni Vulkan, come VKKHRincremental_present. Queste innovazioni arricchiscono le possibilità di utilizzo, garantendo una fruizione ottimale dei contenuti multimediali e garantendo ai programmatori un ambiente di lavoro efficiente.

Infine, le novità non terminano qui. Gli aggiornamenti al pannello di controllo nvidia-settings permettono il controllo del clock e della ventola della GPU attraverso NVML. Questo strumento diventa particolarmente utile per quegli utenti di Wayland che necessitano di privilegi a livello di sistema per accedere a un’ampia gamma di impostazioni di prestazioni personalizzate. Per gli utenti interessati a una panoramica completa delle modifiche e per il download della versione aggiornata, è possibile consultare il changelog ufficiale disponibile sul sito di NVIDIA.