Nuovo design del menu Start in arrivo per Windows 11: più grande e personalizzabile

Microsoft è attivamente al lavoro su un aggiornamento significativo del menu Start di Windows 11, mirato a migliorare l’esperienza utente con un design più ampio e flessibile. I fan della tecnologia stanno seguendo con grande interesse le novità che emergono dai recenti aggiornamenti del sistema operativo. Tra le novità più attese, la possibilità di disabilitare il fastidioso feed di raccomandazioni, una caratteristica che ha suscitato non poche lamentele tra gli utenti che hanno effettuato il passaggio da Windows 10.

Un layout rinnovato e più funzionale

Stando a quanto riportato dal noto esperto phantomofearth, il nuovo menu Start si presenta con un layout espanso, permettendo così una visualizzazione più chiara e organizzata del contenuto. Una delle principali critiche a cui Microsoft ha deciso di dare ascolto riguarda proprio il feed di raccomandazioni, il quale occupava una quantità considerevole di spazio sul menu. I dati recenti mostrano che molti utenti non trovano utili le raccomandazioni di file e app recenti, quindi la possibilità di disabilitarlo rappresenta un passo significativo nella direzione giusta.

Il nuovo design consentirà di visualizzare tutto su un’unica pagina scrollabile, facilitando l’accesso alle applicazioni senza la necessità di dover esplorare altre sezioni. Per una navigazione più fluida e comoda, gli utenti potranno anche scegliere se visualizzarle in modalità categorizzata oppure in elenco.

Maggiore capacità e comodità nella personalizzazione

Con il nuovo design, il menu Start di Windows 11 permette agli utenti di fissare più applicazioni, fino a un massimo di otto per riga, superando il precedente limite di tre righe. Questo cambiamento si traduce in una maggiore libertà di personalizzazione e nella possibilità di avere accesso rapido alle app più utilizzate. La configurazione dell’aspetto del menu non solo mira a rendere più facile l’utilizzo quotidiano, ma si propone anche di adattarsi alle preferenze individuali degli utenti.

Microsoft ha avviato le prove di questo rinnovato menu Start nelle versioni 24H2 di Windows 11, ma è interessante notare che ha scelto di applicare alcune di queste modifiche anche nelle versioni 23H2. Ciò suggerisce che i miglioramenti saranno resi disponibili per un pubblico più ampio in tempi relativamente brevi, rendendo questa evoluzione stuzzicante per chi è in attesa di un upgrade della propria esperienza con Windows.

Un futuro promettente per Windows 11

Con l’intenzione di migliorare ulteriormente il sistema operativo, Microsoft sembra concentrarsi sempre più sulle esigenze degli utenti. La risposta a problemi concreti come l’ingombro del menu Start e l’avenir delle funzionalità di personalizzazione sono segnali evidenti della volontà del colosso informatico di affinare il proprio prodotto. Gli utenti di Windows 11 possono quindi aspettarsi con interesse le novità in arrivo nei prossimi aggiornamenti, sperando che contribuiscano a rendere la loro esperienza più ricca e soddisfacente.