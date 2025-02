Nuovi smartphone a confronto: Pixel 9 Pro e Galaxy S25 in campo

Con il lancio ufficiale del Samsung Galaxy S25 avvenuto venerdì scorso e con le spedizioni delle prenotazioni già in corso, l’attenzione si sposta su altri modelli di smartphone di alta gamma disponibili sul mercato. Tra questi, spicca il Google Pixel 9 Pro XL, pronto a competere con l'ammiraglia di Samsung, specialmente dopo che l’azienda coreana ha messo in secondo piano la penna S Pen.

Google Pixel 9 Pro XL: un degno rivale per il Galaxy S25 Ultra

Il Google Pixel 9 Pro XL si posiziona come principale concorrente del Galaxy S25 Ultra. Questo dispositivo si distingue per il sistema fotocamere, che comprende un’ottica ultra-grandangolare da 48 MP, un obiettivo periscopico da 48 MP con una lunghezza focale di 113 mm e una fotocamera principale da 50 MP, dotata di un sensore da 1/1,31 pollici. La fotocamera frontale ha subito un aggiornamento significativo, passando a un sensore da 42 MP con un’ottica ultra-grandangolare da 17 mm.

Quando si considera il Pixel 9 Pro in relazione all'S25 "vanilla", si nota che è leggermente più grande e sicuramente più pesante, con un peso di 199 grammi contro i 162 grammi del Samsung. Nonostante le dimensioni, il Pixel 9 Pro ha in comune con il Pro XL le stesse fotocamere, un vantaggio non indifferente rispetto ai modelli S25 e S25 Ultra. Questo consente al Pixel di avere un netto vantaggio in termini di capacità fotografica, con un’ottica teleobiettivo superiore , una fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP anziché 12 MP, e fotocamere principali da 50 MP, sebbene con discrepanti dimensioni del sensore.

Inoltre, i Pixel sono dotati di funzionalità di comunicazione avanzate come l'Ultra Wideband , anche nel modello più compatto, e supporto ufficiale per SOS satellitare, un'opzione che l'S25 potrebbe possedere ma non attiva. Anche se il Pixel 9 Pro è più pesante, include una batteria da 4.700 mAh, rispetto ai 4.000 mAh del modello Samsung, il che si traduce in un punteggio d'uso attivo migliore: 13 ore e 11 minuti contro le 12 ore e 21 minuti. Tuttavia, il processore Tensor G4 risulta più lento rispetto all'8 Elite di Qualcomm.

Google Pixel 9 e le sue caratteristiche

Il Google Pixel 9 mantiene dimensioni e peso simili al 9 Pro, con le stesse specifiche per il chip e le fotocamere principali e ultra-grandangolari, accompagnato dalla stessa capacità della batteria. La differenza principale sta nell’assenza di un obiettivo teleobiettivo, mentre il display da 6,3 pollici è un pannello non LTPO in risoluzione 1080p+, quindi di qualità inferiore rispetto al Pro. Anche la tecnologia UWB non è inclusa, ma il prezzo è più accessibile, a 150 sterline in meno rispetto al 9 Pro, rendendolo un'opzione interessante per chi non usa spesso la funzione zoom.

Un'opzione ancora più economica è rappresentata dal Pixel 8a. Questo modello presenta un display leggermente più piccolo da 6,1 pollici, ma i bordi più spessi lo rendono quasi della stessa grandezza del Pixel 9. Con un peso simile di 188 grammi, il Pixel 8a sfrutta il precedente chip Tensor G3, il che abbassa il punteggio di utilizzo attivo a 11 ore e 25 minuti. Nonostante ciò, il prezzo fa una notevole differenza, addirittura quasi la metà rispetto al Pixel 9, rendendolo molto competitivo nel rapporto qualità-prezzo.

Ulteriori alternative e considerazioni

Chi desidera spendere poco di più ha a disposizione anche il Pixel 8, che offre hardware simile a un costo paragonabile. Per informazioni più dettagliate sulla scelta tra Pixel 8 e 8a, si può consultare l'articolo dedicato a questo confronto.

In un panorama sempre più competitivo, Google sta cercando di attrarre utenti anche nel segmento degli smartphone pieghevoli: il Pixel 9 Pro Fold. Questo dispositivo è più grande e pesante rispetto allo Z Fold6, e il chip Tensor G4 non regge il confronto con il Snapdragon 8 Gen 3, ma il comparto fotocamera si presenta solido con un’ottica principale da 48 MP, un obiettivo periscopico da 10,8 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 10,5 MP.

Nel frattempo, l'interesse si sposta anche su modelli come lo Xiaomi 14T Pro, offerto a 100 sterline in meno del Pixel 9. Questo smartphone utilizza un chipset Dimensity 9300+ di fascia alta, con un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1220p+ e supporta una gamma di colori a 12 bit con un refresh rate di 144Hz. Le fotocamere comprendono una principale da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una ultra-grandangolare da 12 MP. Con una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida sia tramite cavo che wireless, il modello colpisce con un piacere d'uso giornaliero anche se il punteggio attivo di 12 ore e 32 minuti non sorprende.

Molti stanno inoltre esaminando i modelli Poco X7 e X7 Pro, entrambi dotati di pannelli OLED da 6,67 pollici e fotocamere simili. Il modello Pro si distingue per un chipset migliore, maggiore resistenza all'acqua e una batteria più capiente, con una ricarica più veloce.

Questa gamma di opzioni offre scelte varie per gli utenti che cercano prestazioni e funzionalità, indipendentemente dal budget.