Nuove Scorciatoie su Google Photos: Accesso Diretto alla Ricerca Classica

Negli ultimi tempi, Google Photos ha introdotto delle funzionalità che semplificano e migliorano l’esperienza di ricerca delle immagini. Questa applicazione, amata da tantissimi utenti per la sua interfaccia e le sue potenzialità, offre ora un modo rapido per accedere alla modalità di ricerca classica, bypassando alcune novità che non tutti gradiscono. In questo articolo esploreremo come utilizzare questa scorciatoia, i recenti aggiornamenti dell’app e le differenze tra le versioni per Android e iPhone.

Nuova Scorciatoia per la Ricerca Classica

Trovare una foto tra le centinaia di immagini memorizzate nel proprio dispositivo può essere un compito arduo. Google Photos ha reso questo compito più agevole attraverso un’innovativa funzionalità: il doppio tocco sull’icona di ricerca. Questa semplice azione consente agli utenti di saltare l’opzione “Ask Photos” e accedere direttamente alla ricerca classica. Semplice ma efficace, questo gesto riporta gli utenti a una versione dell’interfaccia più familiare, mostrando le ricerche recenti e le varie raccomandazioni di immagini.

Questa scorciatoia è attualmente disponibile solo per gli utenti della versione Android di Google Photos. Coloro che utilizzano l’app su iPhone noteranno, invece, che un doppio tocco mostra la casella di ricerca solo se ci si trova già nella scheda di ricerca. Questo chiaramente evidenzia come le funzionalità possano variare tra le due piattaforme, influenzando l’usabilità dell’app per una vasta gamma di utenti.

L’Introduzione di “Ask Photos”

Nel settembre del 2024, Google ha introdotto una caratteristica chiamata “Ask Photos“, una funzione di ricerca avanzata basata su intelligenza artificiale. Questa opzione permette di porre domande specifiche e dettagliate per rintracciare le immagini desiderate. Con l’implementazione di “Ask Photos“, l’interfaccia è stata aggiornata e la scheda di ricerca tradizionale è stata sostituita da questa nuova funzione, diventata predefinita nell’app.

La funzionalità di chiedere foto è progettata per essere intuitiva e offre risposte più complesse rispetto alla ricerca classica, facilitando la localizzazione di immagini specifiche. Tuttavia, per molti utenti, questo cambiamento non ha soddisfatto le aspettative, portando a un desiderio di tornare alla modalità di ricerca standard.

Cambiamenti nella Priorità della Funzione

A partire da febbraio 2025, Google ha modificato l’approccio nei confronti di “Ask Photos“, rendendo questa funzione non più predefinita ma opzionale. Nonostante questa modifica, molti utenti segnalano che l’impostazione di “Ask Photos” continua a rimanere attiva come predefinita. Questo ha generato confusione e frustrazione tra coloro che preferiscono la semplicità della ricerca classica.

Per gli utenti che riscontrano questo problema, conoscere la scorciatoia per accedere rapidamente alla ricerca classica è diventato fondamentale. Con un semplice gesto di doppio tocco, infatti, si ha la possibilità di evitare la complessità e tornare all’esperienza visiva e dichiarativa di un’interfaccia più semplice.

