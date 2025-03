Nuove funzioni di WhatsApp: Meta AI diventa più accessibile e personalizzabile

Il noto servizio di messaggistica WhatsApp sta introducendo aggiornamenti significativi nell’interazione con l’assistente Meta AI, rendendolo più veloce e intuitivo per gli utenti. La novità in arrivo permetterà un accesso diretto all’assistente senza la necessità di aprire una conversazione, risparmiando tempo e semplificando l'esperienza. Questa funzionalità è attualmente in fase di beta testing per la versione Android dell’app e preannuncia un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti possono comunicare con intelligenza artificiale.

Accesso diretto all’assistente Meta AI

L'innovazione principale riguarda la modalità di accesso all’assistente Meta AI. Tradizionalmente, per interagire con l'assistente, era necessario avviare una chat, una procedura che richiedeva diversi passaggi. Con il nuovo aggiornamento, sarà sufficiente premere a lungo il pulsante flottante di Meta AI. Una volta aperta la schermata dedicata, l’assistente entrerà automaticamente in modalità ascolto, pronto a ricevere comandi e domande senza ulteriori interazioni da parte dell'utente.

Questa funzione garantisce che l’ascolto dell’assistente sia attivo solo quando la finestra di Meta AI è visibile. Nel momento in cui l’utente decide di chiudere la schermata, l’ascolto si interrompe immediatamente. Ciò non solo velocizza l’interazione, ma offre anche maggiore sicurezza, disincentivando registrazioni indesiderate che potrebbero avvenire in background.

Garanzia di privacy: il controllo del microfono

La questione della privacy è fondamentale, specialmente quando si utilizzano applicazioni che impiegano l’input vocale. Gli utenti potrebbero chiedersi come possano essere certi che Meta AI stia ascoltando solo quando necessario. Per rispondere a questa esigenza, l’aggiornamento prevede l’introduzione di un'icona nella barra di Stato di Android. Questa icona servirà a segnalare il funzionamento attivo del microfono, consentendo all'utente di monitorare in tempo reale quando l’assistente è pronto a ricevere comandi e quando invece è disattivato. Tale misura di sicurezza mira a tranquillizzare gli utenti riguardo alla gestione dei loro dati e delle conversazioni private.

Maggiore personalizzazione dell’assistente

Un altro aggiornamento interessante riguarda il livello di personalizzazione offerto agli utenti. Con la nuova interfaccia dell’assistente Meta AI, sarà possibile modificare il tono della voce dell’assistente stesso. Gli utenti potranno così scegliere il tono che più si adatta alle loro preferenze, rendendo l’esperienza di utilizzo dell’assistente più personale e coinvolgente. Questo cambiamento mira a creare un legame più autentico tra l'utente e l'AI, permettendo a ciascuno di adattare l’assistente alle proprie esigenze comunicative.

Disponibilità della nuova funzionalità

Attualmente, questa innovativa funzionalità è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android, e non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio globale dell’aggiornamento. Tuttavia, se i test risultano positivi, si prevede che la nuova versione sia accessibile a tutti gli utenti nelle prossime settimane. La comunità degli utenti di WhatsApp attende con curiosità ulteriori sviluppi e aggiornamenti, nell'ottica di un'app sempre più funzionale e in grado di soddisfare le esigenze moderne di comunicazione.