Novità sui segnali di carica della batteria nei laptop Microsoft: ecco cosa cambia

Microsoft sta lanciando una serie di aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza degli utenti dei propri laptop, in particolare per quanto riguarda gli indicatori di carica della batteria. Le modifiche previste pongono l'accento sull'introduzione di nuove icone che saranno in grado di comunicare in modo più chiaro lo stato delle batterie. Queste novità sono attese principalmente per le prossime versioni di Windows 11 e inizialmente saranno disponibili solo per gli utenti Insider, come indicato da Windows Lastest.

Nuove icone per una visibilità immediata

Durante una recente videoconferenza, alcuni rappresentanti di Microsoft hanno presentato queste nuove icone, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli tecnici. Diverse figure del settore hanno sottolineato come questa rinnovata grafica si avvicini al design corrente dei dispositivi mobile, cercando di rendere più intuitiva e immediata la lettura dello stato della batteria.

Le nuove icone sono progettate con colori distintivi che consentono, con un solo sguardo, di comprendere rapidamente se la batteria del laptop è in carica o esaurita. Accanto a ciò, la forma delle icone è stata allungata e il design varia in base al tema attualmente attivo su Windows, rendendo l'interfaccia visivamente coerente e gradevole.

Le varianti delle icone previste

Secondo quanto riportato da Digitaltrends, Microsoft ha delineato una serie di varianti delle icone destinate agli utenti di Windows 11. Tra queste, ci sono:

Batteria standard : indica quando il computer non è collegato all'alimentazione e mostra la carica residua.

: indica quando il computer non è collegato all'alimentazione e mostra la residua. Risparmio energetico : icona gialla disponibile quando questa opzione è attiva, per limitare l'uso della batteria.

: icona gialla disponibile quando questa opzione è attiva, per limitare l'uso della batteria. In carica : rappresentata con un’icona a forma di fulmine, di colore verde, per indicare che il laptop è attualmente in fase di ricarica.

: rappresentata con un’icona a forma di fulmine, di colore verde, per indicare che il laptop è attualmente in fase di ricarica. Ricarica smart : simboleggia la modalità di protezione della batteria durante il processo di ricarica.

: simboleggia la modalità di protezione della batteria durante il processo di ricarica. Ricarica lenta : un simbolo di errore che appare in caso di problematiche durante la carica.

: un simbolo di errore che appare in caso di problematiche durante la carica. Livello di batteria basso : indicato da una barra rossa e sottile, che avverte gli utenti quando l'energia residuale è compresa tra l'1% e il 5%.

: indicato da una barra rossa e sottile, che avverte gli utenti quando l'energia residuale è compresa tra l'1% e il 5%. Batteria scarica: rappresentata da un simbolo a forma di croce, segnala che l'alimentazione è esaurita.

Ritardi e aggiornamenti in arrivo

Microsoft aveva inizialmente pianificato il rilascio di queste nuove icone per il mese precedente. Tuttavia, un bug inaspettato ha costretto l'azienda a posticipare l'implementazione fino a marzo, quando gli utenti potranno finalmente usufruire di queste migliorie.

Queste icone sono solo una delle ultime innovazioni che caratterizzano Windows 11. Solo una settimana fa, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento significativo, confermando il suo impegno a rendere il sistema operativo sempre più user-friendly e reattivo. Con queste modifiche, l'obiettivo è semplificare l'interazione degli utenti con i propri dispositivi, migliorando l'accessibilità alle informazioni cruciali come lo stato della batteria.