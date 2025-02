Novità su Android 16: Google rilascia un aggiornamento per il miglioramento delle prestazioni

Google ha avviato il rilascio dell'aggiornamento Android 16 Beta 2.1 per i dispositivi Pixel che hanno aderito al programma beta. Questa patch introduce alcuni correttivi mirati a risolvere problemi riscontrati dagli utenti, inclusi malfunzionamenti che provocavano riavvii inaspettati dei telefoni.

Per gli utenti coinvolti nel programma beta, la disponibilità di questo aggiornamento avviene attraverso un sistema di distribuzione over-the-air , facilitando l’accesso alle nuove funzionalità e ai miglioramenti proposti.

Cosa include l'aggiornamento Android 16 Beta 2.1

Dopo il rilascio della seconda beta di Android 16, avvenuto due settimane fa, Google ha subito messo in campo un intervento per correggere bug significativi. Il pacchetto di aggiornamento contiene diverse riparazioni, tra cui una soluzione a un problema che ha portato allo spegnimento improvviso dei dispositivi. Queste correzioni sono essenziali per migliorare l'affidabilità dell'esperienza utente su smartphone come Google Pixel 6 e le versioni successive.

I dettagli forniti da Google riguardo ai problemi risolti sono chiari. Tra questi, l'aggiornamento corregge un'anomalia che impediva ai dispositivi di entrare in modalità Doze, una funzione che aiuta a risparmiare batteria rallentando le attività in background quando il dispositivo è inattivo. Inoltre, sono stati affrontati problemi di animazioni a scatti durante la configurazione di sfondi animati, compresi alcuni inconvenienti vari che potevano influire sulla stabilità del sistema e sulla connettività.

Processo di distribuzione dell'aggiornamento

Ora che Android 16 si trova nella fase beta pubblica, l’installazione dell’aggiornamento Android 16 Beta 2.1 è ormai accessibile per molti utenti. I possessori di telefoni Pixel che hanno già aderito al programma beta, sia utilizzando la versione per sviluppatori che la versione beta, riceveranno automaticamente il pacchetto di aggiornamento attraverso il sistema OTA.

Sebbene non sia stata comunicata una data precisa per il completamento della distribuzione, è probabile che i dispositivi idonei possano ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni. Per controllare la disponibilità dell’aggiornamento, è sufficiente accedere all’app Impostazioni e cercare la scheda Aggiornamenti di sistema.

Prospettive future per Android 16

L'efficace intervento di Google per correggere i bug segnala che l'azienda sta progressivamente avanzando verso la stabilità della piattaforma Android 16, prevista già dal prossimo mese. Il rilascio finale dell'aggiornamento è atteso per il secondo trimestre dell'anno. Durante il secondo beta, rilasciato il 13 febbraio, Google ha anche introdotto aggiornamenti per media, fotocamera e grafica, insieme ad alcune modifiche comportamentali che andranno a migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso.

Con i continui aggiornamenti e correzioni da parte di Google, gli utenti di dispositivi Pixel possono attendere con fiducia l’arrivo della versione definitiva di Android 16, pronta a potenziare le prestazioni e la funzionalità del sistema operativo.