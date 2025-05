Novità in casa Microsoft: arriva Copilot Voice per Windows 11 con attivazione vocale

Microsoft continua a sorprendere i suoi utenti con nuove funzionalità e strumenti innovativi. L’ultima novità riguarda il lancio della funzione Copilot Voice, una caratteristica che permette agli utenti di Windows 11 di interagire con l’applicazione semplicemente pronunciando la frase “Hey Copilot!”. Questa funzione rappresenta un passo avanti significativo verso una gestione più intuitiva e naturale della tecnologia, consentendo di avviare conversazioni senza il bisogno di cliccare su alcun tasto. Attualmente, la funzionalità è in fase di test per alcuni utenti di Windows Insider, i quali hanno la possibilità di attivarla e provarla sui loro dispositivi.

Attivazione e disponibilità della funzione

Per sfruttare Copilot Voice, gli utenti devono innanzitutto abilitare la funzionalità nelle impostazioni dell’app. Non tutti gli utenti che partecipano al programma Windows Insider riceveranno immediatamente l’aggiornamento; pertanto, è consigliabile verificare la versione dell’app Copilot sul proprio computer. La versione deve essere 1.25051.10.0 o superiore per accedere alle novità relative al riconoscimento vocale. Al momento, la funzione è disponibile solo per coloro che hanno impostato l’inglese come lingua di visualizzazione, con l’abilitazione graduale a livello globale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Per abilitare la funzione, è sufficiente seguire le istruzioni presenti nel blog ufficiale di Microsoft. Una volta attivata, nella parte inferiore dello schermo apparirà un’interfaccia grafica con un microfono che segnala la prontezza dell’assistente vocale ad ascoltare i comandi dell’utente. Gli utenti riceveranno anche una notifica acustica che conferma che Copilot è in ascolto.

Riconoscimento vocale e privacy

Un aspetto interessante di Copilot Voice è la tecnologia che consente il riconoscimento della parola di attivazione. Microsoft ha implementato un “wake word spotter” direttamente sul dispositivo, che include un buffer audio di 10 secondi. Questo significa che l’app è in grado di riconoscere la frase di attivazione senza dover necessariamente inviare dati audio nel cloud o nel dispositivo stesso. La funzione offre una maggiore sicurezza e privacy, poiché le clip audio non vengono archiviate né localmente né online.

Tuttavia, per utilizzare la funzione avanzata di Copilot Voice, è necessaria una connessione internet. Questo è dovuto al fatto che, pur avendo la capacità di riconoscere la frase di attivazione offline, il sistema richiede l’accesso alle potenzialità di elaborazione cloud per rispondere efficacemente alle richieste dell’utente. Questo dualismo permette di avere una gestione più flessibile e sicura delle interazioni vocali, rispondendo così alle esigenze di utenti sempre più attenti alla propria privacy.

Implicazioni per gli utenti e il futuro di Windows 11

Questa nuova funzione rappresenta una significativa evoluzione nella modalità di interazione con i computer. Grazie a Copilot Voice, gli utenti potranno gestire le operazioni quotidiane utilizzando solo la voce, rendendo l’esperienza utente notevolmente più fluida e naturale. Si apre un ventaglio di possibilità per applicazioni future nel campo della tecnologia vocale, soprattutto per quanto riguarda l’automazione e il controllo delle funzioni di sistema.

L’introduzione di tecnologie vocali come questa suggerisce un futuro in cui l’interazione uomo-macchina sarà sempre più intuitiva. Microsoft non solo continua a irrigidire la sua posizione di leader nel settore tecnologico, ma dimostra anche di essere attenta alle evoluzioni nel modo in cui gli utenti desiderano interagire con i loro dispositivi. Con l’integrazione di funzionalità vocali, l’azienda punta a migliorare l’inclusività e l’accessibilità, permettendo a un pubblico più ampio di interagire in modo efficace e semplificato con la tecnologia.