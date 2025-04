Nintendo Switch 2: la nuova generazione di joystick e funzionalità mouse che sorprende

La presentazione della Nintendo Switch 2 ha portato un’ondata di entusiasmo tra gli appassionati di videogiochi, nonostante il prezzo più alto rispetto al modello precedente. Tra le novità più discusse ci sono i nuovi Joy-Con, che non solo offrono un gameplay innovativo, ma anche una funzionalità mouse inaspettata. Un recente evento ha permesso a un gruppo selezionato di persone di provare queste nuove caratteristiche e l’esperienza è stata tanto intrigante quanto affaticante.

La nuova esperienza di gioco: Joy-Con e mouse

L’evento hands-on ha presentato vari giochi evidenziando la funzionalità mouse dei Joy-Con. Tra questi, Drag x Drive, un gioco di basket in carrozzina 3 contro 3, è stato progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi controller. Gli sviluppatori sembrano consapevoli che pochi giocatori avrebbero una superficie piana a disposizione mentre giocano, perciò hanno rivelato che i Joy-Con possono essere utilizzati su diverse superfici, anche sulle ginocchia. Tuttavia, è consigliato indossare i pantaloni, poiché l’uso su pelle nuda potrebbe comportare alcune difficoltà.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il concetto è semplice: muovendo i Joy-Con su una superficie, si controlla il movimento del personaggio nel gioco. Tuttavia, dopo un breve periodo di utilizzo, i giocatori potrebbero avvertire un notevole affaticamento fisico. Questa nuova interazione ha il potenziale di cambiare profondamente il modo di giocare, ma richiede anche un periodo di adattamento.

La sfida del comfort: un’esperienza dolorosa

Fin dal primo utilizzo, è apparso chiaro che l’ergonomia del Joy-Con in modalità mouse ha bisogno di miglioramenti. La postura del polso e delle dita è innaturale e può portare a fastidi. Mentre si cerca di padroneggiare i controlli, il rischio di affaticamento si amplifica, soprattutto durante giochi frenetici come Drag x Drive. Movimenti ripetitivi possono causare tensione dal polso fino alla spalla, rendendo l’esperienza di gioco meno piacevole.

Durante il demo, alcuni partecipanti hanno sperimentato dolori e fastidi, anche se non avevano precedenti di problemi muscolari o di tendinite. Un chiaro segnale che i designers della Nintendo dovrebbero considerare, nel tentativo di rendere la nuova console non solo funzionale, ma anche comoda per lunghe sessioni di gioco.

Metroid Prime 4: il dualismo tra joystick e mouse

Un altro gioco presentato è stato Metroid Prime 4, che ha fornito un’esperienza contrastante. Sebbene la modalità mouse avesse alcuni momenti di fluidità, la maggior parte degli utenti ha trovato difficile controllare il mirino e colpire i bersagli. Con due Joy-Con tra le mani, i giocatori possono passare rapidamente da un controllo tradizionale a uno basato sul mouse semplicemente ruotando il polso. Questo è un aspetto innovativo, ma la realtà è che la precisione del mirino risultava inadeguata, lasciando molti frustrati per la mancanza di accuratezza nei tiri.

L’uso della funzionalità mouse ha riportato alla memoria le esperienze di gioco con il Wiimote, dove il movimento era impreciso e spesso scomodo. Se in passato queste dinamiche potevano essere viste come divertenti, ora potrebbe essere una sfida per i giocatori che cercano un controllo più preciso e una migliore esperienza di gioco.

Le prospettive future della Nintendo Switch 2

Nonostante la nuova funzionalità mouse rappresenti un elemento distintivo tra la vecchia e la nuova generazione di Nintendo Switch, l’accoglienza da parte dei gamer è stata mista. Molti sono scettici riguardo all’utilità pratica di questa novità. Durante l’evento, mancano stati dimostrati casi d’uso convincenti e molti partecipanti hanno espresso il desiderio di tornare a un controller tradizionale.

La speranza è che nel futuro vengano sviluppati titoli che possano sfruttare questa innovazione in modo più significativo e il prossimo Civilization VII potrebbe essere un ottimo esempio. In attesa di vedere se i giochi futuri renderanno giustizia a queste nuove caratteristiche, resta da vedere che direzione prenderà la Nintendo Switch 2 nel panorama videoludico.