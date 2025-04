Nintendo conferma: i Joy-Con del nuovo Switch 2 non utilizzano joystick anti-drift

L’attesa attorno alla nuova console di Nintendo, il Switch 2, si arricchisce di dettagli interessanti riguardo ai suoi controller, i Joy-Con. Dopo giorni di speculazioni, la casa giapponese ha confermato che i nuovi Joy-Con non impiegano i joystick a effetto Hall anti-drift, un tema che ha suscitato l’attenzione dei videogiocatori. Questa scelta inaugura una nuova era per i controller di Nintendo, promettendo un’esperienza di gioco completamente rinnovata.

La tecnologia nei Joy-Con: una svolta significativa

In un’intervista con Nintendo Life, Nate Bihldorff, Vice Presidente Senior dello Sviluppo Prodotto e Pubblicazione di Nintendo of America, ha fornito informazioni chiarificatrici sui Joy-Con 2. “I controller sono stati progettati da zero. Non sono stick a effetto Hall, ma la loro resa è decisamente piacevole,” ha dichiarato. Questa affermazione segna una strada chiara per i futuri sviluppi della tecnologia nei controller di Nintendo, evidenziando un impegno per migliorare l’esperienza del giocatore.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La presentazione del Switch 2 ha rappresentato un momento fondamentale per l’azienda, che ha condiviso un’interessante discussione “Chiedi allo Sviluppatore” con i designer della console, approfondendo gli aspetti tecnici dei controller aggiornati. Kouichi Kawamoto, produttore del Switch 2, ha sottolineato: “Abbiamo ridisegnato tutto da zero per i Joy-Con 2. Rispetto ai Joy-Con del modello precedente, i joystick sono più grandi e duraturi, con movimenti più fluidi.” Aggiungendo poi che, per adattarsi alla nuova console, i Joy-Con 2 sono stati ingranditi.

I dubbi sull’efficacia dei nuovi joystick

Sebbene Nintendo abbia confermato che i nuovi Joy-Con non utilizzano sensori a effetto Hall anti-drift, i dettagli sulla nuova tecnologia rimangono ancora poco chiari. C’è molta curiosità riguardo alla tipologia di joystick impiegata nella console. Resta da capire se Nintendo ha scelto di continuare con i joystick basati su potenziometri, i quali hanno alimentato i famigerati problemi di drift del precedente modello, oppure se ha trovato una soluzione innovativa che possa estendere la durata dell’hardware dei Joy-Con.

Inoltre, se i joystick a effetto Hall non sono presenti, molti si stanno chiedendo se Nintendo abbia adottato la tecnologia di joystick a tunneling magnetoresistance. Questa tecnologia potrebbe risolvere in modo definitivo i problemi di drift, offrendo comparativamente diversi vantaggi rispetto ai sensori a effetto Hall.

Verso il lancio del Switch 2

L’entusiasmo e le aspettative intorno al nuovo Switch 2 sono palpabili. I fan di Nintendo sono in attesa di scoprire non solo i dettagli tecnologici, ma anche come questa nuova console sarà accolta sul mercato. Con l’arrivo della data di lancio, ci si aspetta che i nuovi Joy-Con vengano analizzati a fondo da esperti e appassionati, aprendo la strada a ulteriori discussioni e confronti sul loro funzionamento.

In attesa di ulteriori rivelazioni da parte di Nintendo, i giocatori possono solo immaginare le potenzialità offerte da questi nuovi controller, schiudendo la porta a un futuro promettente per il gaming su console.