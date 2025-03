Mwc 2025: Novità e Curiosità dai Dispositivi Più Strani e Interessanti

Il Mobile World Congress 2025 ha portato alla ribalta alcune innovazioni sorprendenti e dispositivi singolari. Con una varietà di tecnologie mostrate, gli appassionati di gadget possono divertirsi ad esplorare le ultime novità del settore. Di seguito, presentiamo una selezione dei dispositivi più intriganti e bizzarri emersi dall'evento.

Tecno propone uno smartphone ultra sottile

Uno dei protagonisti dello show è stato senza dubbio lo Spark Slim di Tecno. Questo smartphone sorprende non solo per il design estremamente elegante, ma anche per il suo spessore di soli 5,75 mm. Ciò che rende il dispositivo ancora più impressionante è la capienza della batteria da 5.200mAh, che supera quella del gigantesco Galaxy S25 Ultra.

Il design ricorda un Nexus futuristico, con una barra della fotocamera che corre lungo la parte superiore e pannelli posteriori in ceramica o acciaio inossidabile, entrambi visivamente superiori a molti competitor sul mercato. Sebbene attualmente sia solo un concetto, il crescente interesse per i telefoni sottili potrebbe farci sperare in un lancio imminente.

Samsung Display e la piega innovativa

I telefoni “tri-fold” stanno guadagnando popolarità, e Samsung Display ha presentato un concept che reinterpreta questa tipologia in modo originale. A differenza dei normali dispositivi che si aprono come un tablet, il nuovo design piega il telefono in due sezioni separate. Questo consente di mantenere visibile una parte dello schermo anche quando il dispositivo è chiuso, ideale per controllare notifiche e aggiornamenti.

Questa soluzione rappresenta uno dei design più peculiari visti al MWC, incapsulando la creatività della compagnia coreana.

Fotocamera intercambiabile per il Realme Ultra

Realme ha stupito tutti con l’Ultra, dotato di un sensore da 1 pollice, simile a settori di mercato già esplorati da competitor come Xiaomi. Tuttavia, la vera novità sta nel montaggio sulla parte posteriore, che permette l’aggiunta di obiettivi standard per fotocamere. Questa feature si è dimostrata funzionale, con un obiettivo da 10x capace di realizzare immagini senza perdita di qualità.

Sebbene non sia ancora in vendita, Realme ha annunciato l'intenzione di commercializzare questa variante, rimanendo attenta all'integrazione di supporti standard per obiettivi di produttori noti come Sony e Nikon.

Xiaomi e un altro smartphone con obiettivo intercambiabile

Anche Xiaomi ha voluto cimentarsi nell’idea dell’obiettivo intercambiabile, presentando il proprio modello. Questa volta, un sistema di pin magnetici permette il fissaggio pulito di un obiettivo sulla parte posteriore. Progettato per lavori quotidiani, l'obiettivo risulta più compatto rispetto a quelli delle tradizionali DSLR.

L'innovazione di Xiaomi non si ferma al design, in quanto i pin magnetici garantiscono un trasferimento rapido dei dati, rendendo l'esperienza d'uso più fluida.

Il futuro delle console portatili è pieghevole

Samsung Display ha mostrato un interessante concept di console portatile, che sfrutta un pannello OLED pieghevole. Questa tecnologia, simile al Galaxy Z Fold 6, offre un’idea intrigante per i futuri dispositivi di gioco. Anche se il prototipo in mostra era più un dimostratore che un prodotto completo, le potenzialità di questa innovazione sono avvincenti per gli appassionati di videogame.

Tecno sfida Huawei con il suo tri-fold

Tecno ha presentato un dispositivo tri-fold che compete direttamente con il Huawei Mate XT. Nonostante non fosse elegante come il concorrente, offre un design pratico e un’estensione a dimensioni tablet. Il vantaggio di Tecno rispetto a Huawei è la presenza pre-installata del Google Play Store, un aspetto considerato importante da molti utenti.

Attualmente, non ci sono piani per la commercializzazione di questo dispositivo, ma molti sperano in un cambiamento a breve.

Mudra Link: il braccialetto dei gesti

Mudra Link si distingue per la sua innovativa capacità di controllo tramite segnali neurali. Questo braccialetto, che si collega via Bluetooth, ha stupito il pubblico al MWC 2025 grazie alla sua interattività. Durante la dimostrazione, era collegato a un Mac Mini, controllando il volume e persino suonando un violino virtuale.

Inoltre, Mudra sta collaborando con produttori di dispositivi XR per integrare questa tecnologia, un’idea che promette di semplificare l’interazione con vari dispositivi.

Infinix e il suo cellulare con retro colorato

Infinix ha catturato l'attenzione con il suo E-Color Shift 2.0, una novità che presenta un pannello E Ink capace di cambiare colore dinamicamente. La personalizzazione permette di selezionare pattern o colori specifici, riflettendo stati d’animo o condizioni meteorologiche.

Attualmente, Infinix valuta di lanciare un dispositivo simile, ma non ci sono ancora conferme sul mercato.

Honor e l'innovativa mano robotica

Honor ha presentato un'interessante innovazione di intelligenza artificiale: una mano robotica controllata da una telecamera. Questo dispositivo, chiamato Paxini, è stato progettato per replicare i movimenti delle mani umane. Durante la dimostrazione, i visitatori hanno potuto osservare le potenzialità della mano robotica, nonostante non fosse chiaro come verrà utilizzata in futuro.

ZTE porta il zoom fisico sugli smartphone

ZTE ha rivoluzionato il mondo degli smartphone con il Nubia Focus 2 Ultra, un dispositivo dotato di un anello rotante attorno alla fotocamera per controllare lo zoom fisico. Con un obiettivo principale da 108 MP, offre cinque diverse lunghezze focali, fornendo agli utenti la possibilità di avvicinarsi a soggetti fino a 10x.

L’aggiunta di un pulsante per la fotocamera rende questo smartphone una scelta interessante per chi ama la fotografia.

Occhiali smart per ciclisti

Gli occhiali smart sono stati presentati con un design pratico per i ciclisti, muniti di una fotocamera da 16 MP. Questi occhiali non solo catturano video in alta definizione, ma utilizzano anche algoritmi IA per assemblare automaticamente i momenti salienti.

In più, integrano diffusori surround open-ear, che permettono di godere di un audio cristallino pur rimanendo consapevoli dell’ambiente circostante.

FaceID per Android: Metalenz presenta Polar ID

Metalenz sta cercando di colmare il gap della sicurezza biometrica su Android con la tecnologia Polar ID. Questo sistema, progettato per rendere più compatti i moduli delle fotocamere, non solo promette livelli di sicurezza simili a quelli di FaceID, ma è anche abbastanza intelligente da resistere a inganni da mascherine o modelli 3D di volti.

Il supporto per le piattaforme Snapdragon di punta offre buone prospettive per il futuro, con la speranza che questa tecnologia venga integrata nei prossimi telefoni.

RayNeo e gli occhiali XR futuristici

RayNeo ha presentato gli occhiali X3 Pro, un dispositivo che utilizza un motore di luce micro-LED e offre fino a 2500 nits di luminosità. Dotati di una fotocamera frontale per foto e video, le novità più interessanti includono una funzione di traduzione in tempo reale, rendendo la comunicazione tra lingue diverse molto più fluida.

La commercializzazione di questo prodotto è prevista per la seconda metà dell’anno.

Lenovo e il portatile pieghevole

Lenovo ha mostrato il ThinkBook Flip, una novità con un pannello da 18,1 pollici che si piega esternamente. Sebbene il design pieghevole possa sembrare innovativo, presenta rischi di danneggiamento. Questa soluzione è ancora in fase di prototipo e ci vorrà tempo prima che possa approdare sul mercato consumer.

Etisalat presenta un robot umanoide

Durante il MWC, Etisalat, ora nota come e&, ha esposto un robot umanoide chiamato Amira, creato da Engineering Arts. Questo robot è in grado di imitare espressioni facciali e conversare grazie a un sistema AI. Anche se il robot era controllato da un umano per gestire le domande della folla, il fatto di poter interagire con una macchina in modo tanto convincente suscita un mix di emozioni e curiosità.

Il Mobile World Congress 2025 si è rivelato un evento ricco di spunti e innovazioni che potrebbero plasmare il nostro futuro tecnologico. Con tecnologie che sfidano i limiti della creatività, resta da vedere quali di queste proposte diventeranno realtà nel mercato.