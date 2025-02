Moto G 2025 vs Moto G 5G 2024: quale smartphone scegliere nel 2025?

Nel vasto panorama dei telefoni entry-level, il Moto G 2025 si presenta come una scelta appetibile per chi cerca un dispositivo affidabile e funzionale. In confronto con il Moto G 5G 2024, l'analisi di questi due smartphone mette in luce diversi aspetti critici che possono influenzare la decisione d'acquisto. L'articolo offre un'approfondita comparazione dei modelli, esaminando caratteristiche, design, performance e capacità fotografiche.

Motivi per scegliere il Moto G 2025

Il Moto G 2025 ha fatto il suo debutto a gennaio 2025 e offre numerose migliorie rispetto al suo predecessore. Ospita un display HD+ da 6,7 pollici con una risoluzione di 1.604 x 720 e un refresh rate di 120Hz. Queste specifiche rendono il telefono adatto per attività quotidiane come la navigazione in internet, il video streaming e giochi leggeri. Secondo esperti come Nicholas Sutrich, il display è percepito come "amico degli occhi", particolarmente per gli utenti sensibili alla luce.

La scocca, in similpelle vegana, e il vetro Corning Gorilla Glass 3 offrono una protezione decente. Il dispositivo è progettato per resistere a spruzzi d'acqua grazie al rating IP52, anche se non è resistente all'immersione. Dotato di una batteria da 5.000mAh, il Moto G 2025 supporta ricariche rapide fino a 30W, garantendo oltre un giorno d'uso per caricamento. Un altro punto a favore è la possibilità di espandere la memoria interna di 128GB fino a 1TB tramite microSD.

Questo smartphone include anche un jack audio da 3.5mm, sempre più raro nei modelli recenti, mentre l'audio è potenziato da Dolby Atmos e Bass Boost. Tra le altre funzionalità utili, ci sono Google Assistant, lettore di impronte, sblocco facciale, NFC e GPS. È importante notare che il Moto G 2025 supporta anche la connettività 5G, rendendolo un'opzione solida per il futuro.

Moto G 5G 2024: un modello datato ma interessante

Quando il Moto G 5G 2024 è stato lanciato, era considerato un ottimo telefono entry-level. Tuttavia, la sua limitata durata del supporto software rende questo modello meno attraente per chi cerca un dispositivo a lungo termine. Presenta un display HD+ da 6,6 pollici e offre specifiche simili, come la stessa risoluzione e refresh rate, ma è dotato di un processore Snapdragon 4 Gen 1, che, nonostante sia buono, sembra meno reattivo rispetto alle nuove proposte.

Questo modello arriva con una batteria da 5.000mAh, ma la ricarica avviene solo a 18W, rendendo l'attesa più lunga. Anche in questo caso, si può espandere la memoria interna, che è la stessa del Moto G 2025. Il Moto G 5G 2024 mantiene alcune caratteristiche apprezzabili, come il jack audio e il supporto per la connettività 5G.

Tuttavia, soffre di una limitata longevità software: ha diritto a un solo aggiornamento principale di Android, e ciò significa che, una volta aggiornato ad Android 15, non potrà ricevere Android 16. Questo ha forti implicazioni sulla sua utilizzabilità futura e potrebbe non reggere il passo con l'evoluzione tecnologica degli smartphone.

Specifiche tecniche a confronto

Passando a un confronto più dettagliato, il Moto G 2025 e il Moto G 5G 2024 presentano importanti differenze nelle specifiche. Mentre il primo è spinto da un processore MediaTek Dimensity 6300, il secondo monta il Snapdragon 4 Gen 1. Entrambi offrono 4GB di RAM con possibilità di espansione.

Un aspetto essenziale per gli utenti è il sistema operativo: il Moto G 2025 viene fornito con Android 15, mentre il Moto G 5G 2024 è equipaggiato con Android 14. Le differenze si riflettono anche nelle capacità di aggiornamento software. Il Moto G 2025 ha maggiori possibilità di aggiornamenti futuri, rendendolo una scelta più vantaggiosa per chi desidera una vita utile maggiore del dispositivo.

Fotocamere: qualità e prestazioni

In termini di imaging, né il Moto G 2025 né il Moto G 5G 2024 possono competere con i modelli di fascia alta, ma offrono comunque risultati accettabili. Il Moto G 2025 ha una fotocamera principale da 50MP e una selfie camera da 16MP, mentre il Moto G 5G 2024 presenta una fotocamera frontale di soli 8MP, che appare ormai datata. Entrambi i telefoni supportano video HD a 30fps e offrono alcune funzioni fotografiche come la modalità ritratto e notturna.

Anche se i risultati delle fotografie possono risultare buoni per l'uso sui social media, esperti come Sutrich avvertono che il Moto G 5G 2024 potrebbe non soddisfare le aspettative, soprattutto per coloro che cercano risultati di qualità elevata. Il modello più recente, d'altra parte, ha mostrato miglioramenti nelle immagini, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione, anche se continua a mancare di un obiettivo ultra-grandangolare.

La scelta finale: quale smartphone comprare?

Nel complesso, se stai cercando un nuovo smartphone, il Moto G 2025 emerge come la scelta più razionale, offrendoti prestazioni superiori e una vita utile più lunga. Se già possiedi il Moto G 5G 2024, potrebbe non valere la pena passare al nuovo modello subito, a meno che tu non abbia esigenze specifiche.

Per chi cerca un dispositivo per un adolescente o come telefono secondario, il Moto G 2025 risponde perfettamente alle necessità quotidiane e rappresenta un buon investimento. Anche se alla fine la scelta dipende dalle tue preferenze specifiche e dal budget, il Moto G 2025 si posiziona come una delle opzioni più interessanti sul mercato per telefoni sotto i 300 euro nel 2025.