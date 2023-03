3 motivi per cui usare un tappetino del mouse ha ancora senso

Il tappetino del mouse, fino a qualche anno fa, era un elemento essenziale delle postazioni PC. Utilizzare un tappetino gommato, infatti, era necessario per poter sfruttare al meglio il mouse, migliorando la precisione nel controllo del puntatore. In passato, infatti, senza un accessorio di questo tipo era praticamente impossibile controllare in modo accurato il puntatore ed ottenere, quindi, una gestione completa del computer con una piccola ma fondamentale periferica come il mouse.

Oggi, invece, il tappetino del mouse è diventato, per molti, superfluo. I mouse moderni non hanno più bisogno di una superfice specifica per poter essere utilizzati con precisione. Quasi ogni scrivania può rimpiazzare senza problemi un oramai obsoleto tappetino del mouse, permettendo un controllo completo del puntatore e, quindi, del proprio PC, con precisione elevatissima. I mouse si sono evoluti e, tra le tante funzionalità messe a disposizione degli utenti, c’è ora la possibilità di utilizzo senza dover ricorrere ad un tappetino del mouse.

Attenzione però: il tappetino del mouse può ancora trovare il suo spazio sulla scrivania del proprio PC. Ci sono vari motivi, infatti, che possono rendere utile utilizzare un tappetino anche se il proprio mouse è moderno e non ha più la rotellina che necessitava dell’attrito aggiuntivo garantito da una superfice gommosa come quella del tappetino. Vediamo, quindi, per quale motivo è oggi utile usare un tappetino del mouse e chi dovrebbe utilizzare un accessorio di questo tipo.

Perché utilizzare un tappetino del mouse oggi ha ancora senso

Ci sono vari motivi che rendono utile (anche se non necessario) utilizzare un tappetino del mouse da posizionare accanto alla tastiera, sulla scrivania su cui è installata la propria postazione PC. Scegliere di utilizzare un tappetino del mouse è oggi una soluzione vincente per questioni legati al comfort di utilizzo rappresentano, inoltre, un rimedio contro l’usura (sia del mouse che della superfice su cui è poggiato il tappetino). Da non sottovalutare, inoltre, è l’aspetto estetico. Quest’accessorio, infatti, può rappresentare un elemento in più in grado di garantire un tocco di personalità alla propria postazione. Oltre a scegliere il miglior mouse per PC, quindi, conviene anche valutare l'acquisto di un buon mousepad che, nonostante tutto, ha ancora senso usare.

Più comfort

Uno dei principali motivi per cui, ancora oggi, conviene utilizzare un tappetino del mouse per la propria postazione PC è rappresentato dal comfort di utilizzo. Quest’accessorio gioca un ruolo importante nel miglioramento dell’ergonomia della postazione, garantendo un utilizzo più confortevole del mouse e “ammorbidendo” la superfice d’appoggio del proprio polso. Con un tappetino del mouse, infatti, il polso potrà contare su di una base più comoda e, dopo ore di lavoro o di gaming al PC, sarà decisamente meno affaticato. Alcuni modelli sul mercato includono anche un poggiapolsi per evidenziare ulteriormente l’efficacia, in termini di miglioramento del comfort di utilizzo, di quest’accessorio.

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare. L’ergonomia e il comfort sono elementi centrali per poter utilizzare al meglio il PC, essere più produttivi e non affaticarsi quando si ha la necessità di stare seduti alla scrivania per molte ore. Poter contare su di un appoggio confortevole, solido e adatto a supportare i movimenti del polso è molto importante. Spesso, però, si tende a sottovalutare quest’aspetto con conseguenze negative per il proprio fisico e per l’esperienza d’uso del PC. Uno dei principali motivi per cui usare un tappetino del mouse oggi ha senso è rappresentato proprio dalla maggiore comodità messa a disposizione dell’utente.

Per massimizzare l'ergonomia è consigliabile provare ad utilizzare un mouse verticale, un dispositivo davvero comodo e che può tornare utile soprattutto a chi passa tante ore al PC. Un mouse verticale può facilmente essere abbinato ad un tappetino. Ecco quali sono i migliori mouse verticali sul mercato.

Meno usura

C’è, però, un altro elemento da considerare quando si valuta se utilizzare o meno un tappetino del mouse. Quest’accessorio può fare la differenza anche per quanto riguarda la riduzione dell’usura, sia della superfice d’appoggio che del mouse stesso. Il contatto continuo tra la scrivania e il mouse può comportare graffi, più o meno evidenti, deterioramento della colorazione o anche rotture vere e proprie. Inserendo una superfice di separazione tra mouse e scrivania si eviteranno rischi di questo tipo. Basta, quindi, ricorrere ad un tappetino del mouse per poter utilizzare senza timori di usura il proprio mouse.

Più stile

C’è un terzo elemento da considerare nella scelta di usare oggi un tappetino del mouse. Quest’accessorio, infatti, può contribuire a rendere ancora più personale la propria postazione PC, andando a personalizzare ulteriormente il piano d’appoggio, con una variazione cromatica o anche con un disegno o un logo particolare. Anche le postazioni PC aziendali, in un ufficio o in un negozio possono beneficiare da questa possibilità, utilizzando un tappetino personalizzato per mostrare il logo aziendale ad esempio.

Le opportunità di personalizzazione garantite dal tappetino del mouse sono molteplici. Toccherà all’utente scegliere la soluzione più adatta al proprio stile per arricchire la postazione PC con un tocco di colore o con design specifici. Da notare, inoltre, la possibilità di scegliere un mouse pad con un sistema di illuminazione LED, anche con la possibilità di coordinare l’illuminazione con gli altri elementi del proprio PC., rendendo la personalizzazione ancora più esclusiva e particolare.

Come scegliere il tappetino del mouse da usare

Ci sono vari aspetti da considerare nella scelta del miglior tappetino del mouse da utilizzare. Un buon mousepad deve essere realizzato con un materiale morbido e resistente, pensato sia per evitare l’usura della scrivania e del mouse stesso che per aumentare il comfort per il polso dell’utente. Alcuni modelli, come sottolineato in precedenza, presentano anche un poggiapolsi pensato per rendere ancora più comodo l’utilizzo di quest’accessorio.

Da non sottovalutare, inoltre, è la dimensione del tappetino del mouse. Quest’accessorio non deve essere troppo piccolo e deve presentare un’estensione sufficiente per consentire tutti i movimenti del mouse (in particolare per chi utilizza la periferica per il gaming). Un’opzione in tal senso può essere rappresentata dai mousepad XXL che presentano dimensioni maggiori rispetto ai comuni tappetini, andando ad occupare buona parte della scrivania, con spazio a sufficienza anche per la tastiera.

Per massimizzare la personalizzazione del mousepad, inoltre, è possibile scegliere loghi e design particolari, in modo da rendere ancora più esclusiva la propria postazione. Da valutare anche la possibilità di puntare su di un mousepad con illuminazione che contribuirà a dare un tocco di personalità al proprio PC, soprattutto per le macchine da gaming che, come da tradizione, sono caratterizzate da tanti sistemi di illuminazione, spesso coordinati tra loro.

Ecco una breve selezione di alcuni di esempi di tappetini del mouse da acquistare su Amazon per migliorare il comfort quando si utilizza il PC, proteggere la scrivania dai segni dell'usura e rendere più personale e caratteristica la propria postazione.